5 livros para você fazer seu filho gostar de ler
A leitura é um hábito transformador que pode acompanhar uma criança por toda a vida. Incentivar desde cedo é fundamental para despertar a imaginação, estimular a criatividade e ampliar o vocabulário.
Uma das formas mais eficazes de conquistar o gosto pela leitura é apresentar obras envolventes, divertidas e que conversem com o universo infantil.
A seguir, selecionamos 5 livros disponíveis na Amazon que podem ajudar seu filho a se apaixonar pelo mundo dos livros.
5 livros que toda criança deveria ler
1. O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry
Clássico atemporal, “O Pequeno Príncipe” encanta crianças e adultos com sua narrativa poética e reflexiva. A história do pequeno viajante interplanetário traz lições sobre amizade, amor e respeito, além de estimular a imaginação.
2. Harry Potter e a Pedra Filosofal – J.K. Rowling
O primeiro livro da saga que conquistou milhões de leitores ao redor do mundo é uma excelente porta de entrada para a fantasia. Acompanhar Harry em sua chegada a Hogwarts desperta curiosidade e motiva a continuar a série.
3. O Diário de um Banana – Jeff Kinney
Com linguagem leve e muitas ilustrações, esta série é perfeita para quem está criando o hábito de leitura. As trapalhadas de Greg Heffley no cotidiano escolar geram identificação e prendem a atenção.
4. Turma da Mônica – Mauricio de Sousa
Os quadrinhos da Turma da Mônica aproximam as crianças da leitura de modo divertido. Além das aventuras, os personagens transmitem valores como amizade, solidariedade e respeito.
5. O Menino Maluquinho – Ziraldo
Clássico brasileiro que conta a história de um menino criativo e cheio de energia, vivendo situações engraçadas e emocionantes. Uma leitura envolvente que marcou gerações.
