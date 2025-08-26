fechar
Livros | Notícia

5 livros para você fazer seu filho gostar de ler

Descubra 5 livros transformadores que vão te ajudar a se conhecer melhor antes de entrar em um novo relacionamento. Confira as melhores leituras

Por Bia Freire Publicado em 26/08/2025 às 22:35
Confira 5 livros indispensavéis para a leitura infantil
Confira 5 livros indispensavéis para a leitura infantil - monkey business images

Clique aqui e escute a matéria

A leitura é um hábito transformador que pode acompanhar uma criança por toda a vida. Incentivar desde cedo é fundamental para despertar a imaginação, estimular a criatividade e ampliar o vocabulário.

Uma das formas mais eficazes de conquistar o gosto pela leitura é apresentar obras envolventes, divertidas e que conversem com o universo infantil.

A seguir, selecionamos 5 livros disponíveis na Amazon que podem ajudar seu filho a se apaixonar pelo mundo dos livros.

5 livros que toda criança deveria ler

1. O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry

Clássico atemporal, “O Pequeno Príncipe” encanta crianças e adultos com sua narrativa poética e reflexiva. A história do pequeno viajante interplanetário traz lições sobre amizade, amor e respeito, além de estimular a imaginação.

Compre esse livro na Amazon

2. Harry Potter e a Pedra Filosofal – J.K. Rowling

O primeiro livro da saga que conquistou milhões de leitores ao redor do mundo é uma excelente porta de entrada para a fantasia. Acompanhar Harry em sua chegada a Hogwarts desperta curiosidade e motiva a continuar a série.

Compre esse livro na Amazon

3. O Diário de um Banana – Jeff Kinney

Com linguagem leve e muitas ilustrações, esta série é perfeita para quem está criando o hábito de leitura. As trapalhadas de Greg Heffley no cotidiano escolar geram identificação e prendem a atenção.

Compre esse livro na Amazon

4. Turma da Mônica – Mauricio de Sousa

Os quadrinhos da Turma da Mônica aproximam as crianças da leitura de modo divertido. Além das aventuras, os personagens transmitem valores como amizade, solidariedade e respeito.

Compre esse livro na Amazon

5. O Menino Maluquinho – Ziraldo

Clássico brasileiro que conta a história de um menino criativo e cheio de energia, vivendo situações engraçadas e emocionantes. Uma leitura envolvente que marcou gerações.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Compre esse livro na Amazon

Leia também

5 livros que você precisa ler antes de se relacionar de novo
LIVROS

5 livros que você precisa ler antes de se relacionar de novo
5 livros que são pura poesia em forma de prosa
hora da leitura

5 livros que são pura poesia em forma de prosa

Compartilhe

Tags