Livros | Notícia

5 livros que você precisa ler antes de se relacionar de novo

Prepare-se para amar de novo! Descubra 5 livros essenciais para autoconhecimento e relacionamentos saudáveis. Confira a nossa lista!.

Por Bia Freire Publicado em 25/08/2025 às 23:04
Confira os melhores livros de dicas de ajuda para você recuperar sua segurança
Confira os melhores livros de dicas de ajuda para você recuperar sua segurança - Istoock

Clique aqui e escute a matéria

Antes de iniciar um novo relacionamento, é essencial investir em autoconhecimento e fortalecer a própria autoestima.

Ler sobre amor, vínculos e comunicação ajuda a compreender melhor os próprios padrões e a evitar repetições que possam prejudicar futuras relações.

Por isso, separei cinco livros disponíveis na Amazon que vão preparar você para viver um amor mais consciente e saudável.

5 livros que você precisa ler para ter mais segurança

1. Como não morrer sozinho, de Logan Ury

Logan Ury traz uma visão prática sobre o comportamento humano e como nossos hábitos podem atrapalhar ou fortalecer um relacionamento.

O livro mostra caminhos para identificar padrões e transformá-los em escolhas mais saudáveis, tornando-se leitura essencial para quem deseja recomeçar com mais segurança.

Compre na Amazon

2. Attached: A nova ciência do apego adulto, de Amir Levine e Rachel Heller

A obra apresenta a teoria do apego adulto, explicando como cada estilo emocional influencia a forma de se relacionar.

Descobrir se você é ansioso, seguro ou evitativo pode ser o primeiro passo para compreender seus relacionamentos anteriores e melhorar os próximos.

Compre na Amazon

3. Breakup Bootcamp: A ciência de religar seu coração, de Amy Chan

Este livro é um verdadeiro guia para reconstruir a vida após o fim de uma relação. Amy Chan ensina como se recuperar de términos dolorosos e como retomar a autoconfiança.

É perfeito para quem ainda sente as marcas de um relacionamento passado e quer seguir em frente.

Compre na Amazon

4. Estabeleça limites, encontre a paz, de Nedra Glover Tawwab

Com uma linguagem simples e prática, a autora mostra a importância de estabelecer limites saudáveis em todas as áreas da vida.

No amor, isso significa aprender a se comunicar de forma clara e a evitar relações que consomem mais do que acrescentam.

Compre na Amazon

5. O plano de recuperação da codependência, de Krystal Mazzola

Este livro oferece um plano de cinco etapas para superar padrões de codependência e construir relações mais equilibradas.

É ideal para quem sente dificuldade em se separar emocionalmente do outro e busca maior independência afetiva.

