5 livros que você precisa ler antes de se relacionar de novo
Prepare-se para amar de novo! Descubra 5 livros essenciais para autoconhecimento e relacionamentos saudáveis. Confira a nossa lista!.
Antes de iniciar um novo relacionamento, é essencial investir em autoconhecimento e fortalecer a própria autoestima.
Ler sobre amor, vínculos e comunicação ajuda a compreender melhor os próprios padrões e a evitar repetições que possam prejudicar futuras relações.
Por isso, separei cinco livros disponíveis na Amazon que vão preparar você para viver um amor mais consciente e saudável.
5 livros que você precisa ler para ter mais segurança
1. Como não morrer sozinho, de Logan Ury
Logan Ury traz uma visão prática sobre o comportamento humano e como nossos hábitos podem atrapalhar ou fortalecer um relacionamento.
O livro mostra caminhos para identificar padrões e transformá-los em escolhas mais saudáveis, tornando-se leitura essencial para quem deseja recomeçar com mais segurança.
2. Attached: A nova ciência do apego adulto, de Amir Levine e Rachel Heller
A obra apresenta a teoria do apego adulto, explicando como cada estilo emocional influencia a forma de se relacionar.
Descobrir se você é ansioso, seguro ou evitativo pode ser o primeiro passo para compreender seus relacionamentos anteriores e melhorar os próximos.
3. Breakup Bootcamp: A ciência de religar seu coração, de Amy Chan
Este livro é um verdadeiro guia para reconstruir a vida após o fim de uma relação. Amy Chan ensina como se recuperar de términos dolorosos e como retomar a autoconfiança.
É perfeito para quem ainda sente as marcas de um relacionamento passado e quer seguir em frente.
4. Estabeleça limites, encontre a paz, de Nedra Glover Tawwab
Com uma linguagem simples e prática, a autora mostra a importância de estabelecer limites saudáveis em todas as áreas da vida.
No amor, isso significa aprender a se comunicar de forma clara e a evitar relações que consomem mais do que acrescentam.
5. O plano de recuperação da codependência, de Krystal Mazzola
Este livro oferece um plano de cinco etapas para superar padrões de codependência e construir relações mais equilibradas.
É ideal para quem sente dificuldade em se separar emocionalmente do outro e busca maior independência afetiva.