Livros | Notícia

5 livros para você curtir as férias

Descubra 5 livros disponíveis na Amazon que vão transformar suas férias em momentos de romance, diversão e boas histórias. Veja as melhores leituras

Por Bia Freire Publicado em 22/08/2025 às 19:17
Confira livros para relaxar a mente nas férias
Confira livros para relaxar a mente nas férias - Istock

As férias são o momento ideal para relaxar, colocar a leitura em dia e mergulhar em boas histórias. Seja na praia, no campo, em viagem ou simplesmente descansando em casa, nada como ter um livro envolvente como companhia

. A seguir, você confere cinco títulos disponíveis na Amazon que vão fazer você rir, se emocionar e se apaixonar por novas narrativas.

  • Romances e narrativas com clima de verão
  • Leituras leves e envolventes
  • Opções em formato físico e Kindle

1) De férias com você — Emily Henry

Um dos romances mais queridos dos últimos anos: encontros, desencontros e sentimentos inesperados durante um verão inesquecível. Leitura divertida e romântica — perfeita para os dias de descanso.

Gênero: Romance contemporâneoClima: Verão / viagem

2) Um sonho de férias — Christina Lauren

Da dupla que conquistou milhares de leitores com comédias românticas, esta história é leve, espirituosa e cheia de reviravoltas. Ideal para quem quer sorrir e suspirar em clima de viagem.

Gênero: Comédia românticaClima: Viagem / férias

3) Box Trilogia Verão — Jenny Han

Descobertas, amizade e paixões que florescem sob o sol. Uma saga juvenil perfeita para maratonar, com capítulos rápidos e cheios de emoção.

Gênero: Young Adult / RomanceClima: Praia / verão

4) As Férias da Minha Vida — Clara Savelli

Três amigas em uma aventura no Caribe, com novos amores, desafios e momentos que mudam suas vidas. Uma narrativa nacional leve e cativante.

Gênero: Romance contemporâneoClima: Viagem / amizade

