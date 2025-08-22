5 livros para você curtir as férias
As férias são o momento ideal para relaxar, colocar a leitura em dia e mergulhar em boas histórias. Seja na praia, no campo, em viagem ou simplesmente descansando em casa, nada como ter um livro envolvente como companhia
. A seguir, você confere cinco títulos disponíveis na Amazon que vão fazer você rir, se emocionar e se apaixonar por novas narrativas.
- Romances e narrativas com clima de verão
- Leituras leves e envolventes
- Opções em formato físico e Kindle
1) De férias com você — Emily Henry
Um dos romances mais queridos dos últimos anos: encontros, desencontros e sentimentos inesperados durante um verão inesquecível. Leitura divertida e romântica — perfeita para os dias de descanso.
2) Um sonho de férias — Christina Lauren
Da dupla que conquistou milhares de leitores com comédias românticas, esta história é leve, espirituosa e cheia de reviravoltas. Ideal para quem quer sorrir e suspirar em clima de viagem.
3) Box Trilogia Verão — Jenny Han
Descobertas, amizade e paixões que florescem sob o sol. Uma saga juvenil perfeita para maratonar, com capítulos rápidos e cheios de emoção.
4) As Férias da Minha Vida — Clara Savelli
Três amigas em uma aventura no Caribe, com novos amores, desafios e momentos que mudam suas vidas. Uma narrativa nacional leve e cativante.
5) Ah, o Verão! — Fernanda Belém
Romance jovem e nostálgico que captura o calor, as descobertas e os sentimentos típicos das férias. Leitura rápida, doce e envolvente.
