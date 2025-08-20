Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra 7 livros de comédia romântica no estilo high school repletos de humor, romance adolescente e situações divertidas que conquistam qualquer um

Confira uma seleção de leituras leves, divertidas e cheias de romance juvenil, com aquele clima de ensino médio que a gente ama.

7 livros de romance adolescente

Better Than the Movies – Lynn Painter

Liz sempre sonhou viver um romance digno de comédia romântica, cheio de clichês fofos e finais felizes. Quando seu crush de infância volta para a cidade, ela vê a chance perfeita de viver essa história, mas para isso precisa da ajuda de Wes, seu vizinho implicante. O que era para ser apenas um plano acaba se transformando em uma jornada divertida e emocionante, onde Liz descobre que o amor pode estar mais perto do que imagina. Compre pelo link The Kissing Booth – Beth Reekles

Elle nunca imaginou que sua vida mudaria depois de aceitar organizar uma barraca do beijo na feira da escola. O que parecia ser apenas uma brincadeira a coloca frente a frente com Noah, o irmão mais velho de seu melhor amigo. Entre beijos roubados, segredos e muitas confusões, Elle precisa lidar com a difícil tarefa de escolher entre a amizade e o amor em uma história leve, charmosa e repleta de situações adolescentes típicas do high school. Compre pelo link

The Boyfriend List – E. Lockhart Ruby Oliver é uma garota comum que acaba se metendo em uma série de enredos amorosos desastrosos. Quando sua terapeuta pede para ela listar todos os meninos com quem já teve alguma relação, Ruby descobre muito mais sobre si mesma do que imaginava. Entre encontros constrangedores, paixões não correspondidas e crises de amizade, a trama mostra de forma divertida e sarcástica como é crescer, errar e tentar entender o coração. Compre pelo link

The Upside of Falling – Alex Light Becca sempre foi uma romântica incurável, mas cansada de ser alvo de piadas, inventa que tem um namorado secreto. Brett, o capitão do time de futebol, vê nisso a chance perfeita de fingir também um relacionamento e escapar da pressão que sofre em casa. O namoro de mentira parece a solução ideal para ambos, mas entre encontros falsos e risadas sinceras, os dois percebem que talvez exista algo real crescendo nessa parceria improvável. Compre pelo link Tweet Cute – Emma Lord

Pepper é a filha da dona de uma rede de fast-food famosa e Jack é o herdeiro de uma lanchonete familiar. O conflito entre os dois começa no Twitter, onde trocam provocações hilárias que viralizam, mas fora da internet, eles acabam se aproximando sem saber quem realmente são. Recheado de referências modernas, rivalidade divertida e muita química, o livro mistura redes sociais, amizade e aquele romance típico de ensino médio que conquista o leitor. Compre pelo link

I Love You, Beth Cooper – Larry Doyle No dia da formatura, Denis decide fazer algo impensado: em seu discurso, declara para todos que ama Beth Cooper, a líder de torcida mais popular da escola. O que poderia ser apenas um momento constrangedor se transforma em uma noite inesquecível e cheia de confusões, quando Beth decide dar uma chance a Denis. Entre perseguições, festas e muitas situações hilárias, o livro traz um retrato exagerado, mas divertido, do fim da adolescência. Compre pelo link