5 livros que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez

Algumas obras atravessam gerações e fronteiras porque carregam reflexões universais sobre a vida, a sociedade e a condição humana

Ler esses livros é mais do que acompanhar uma boa história: é se confrontar com dilemas éticos, mergulhar em diferentes épocas e ampliar o olhar sobre o mundo.

1. 1984 – George Orwell



Publicado em 1949, 1984 segue sendo um dos romances mais impactantes da literatura moderna.

Através da vigilância do Grande Irmão, Orwell cria uma crítica poderosa aos regimes totalitários e ao controle das massas.

Ler 1984 é refletir sobre liberdade, manipulação e a importância de resistir ao apagamento da verdade.

2. Dom Quixote – Miguel de Cervantes



Considerado o primeiro romance moderno, Dom Quixote acompanha as aventuras do cavaleiro que confunde moinhos com gigantes.

Mais do que uma sátira, a obra de Cervantes fala sobre sonhos, idealismo e a linha tênue entre realidade e imaginação. Um clássico que continua atual e indispensável.

3. Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa



A literatura brasileira também tem seu monumento obrigatório. Em Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa cria uma narrativa única, misturando filosofia, poesia e a oralidade sertaneja.

O livro exige entrega, mas recompensa o leitor com reflexões profundas sobre o amor, o destino e a existência.

4. O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry



Sutil e poético, O Pequeno Príncipe é daqueles livros que se transformam a cada releitura.

A jornada do pequeno viajante pelos planetas traz lições sobre amizade, inocência e a capacidade de enxergar o essencial, que muitas vezes é invisível aos olhos.

5. Orgulho e Preconceito – Jane Austen



Além de um romance memorável, Orgulho e Preconceito é uma crítica social refinada sobre classe, casamento e independência feminina na Inglaterra do século XIX.

A força de Elizabeth Bennet e o charme de Mr. Darcy tornam essa obra um clássico inesquecível, que todo leitor deveria conhecer.