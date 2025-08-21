5 livros que vão te ajudar a superar o ex
Descubra títulos inspiradores que podem transformar o fim de um relacionamento em um recomeço cheio de força e autoconhecimento. Confira!
Clique aqui e escute a matéria
Terminar um relacionamento nunca é fácil. A dor do rompimento pode trazer inseguranças, questionamentos e até mesmo a sensação de vazio. Mas também pode ser um momento de aprendizado, autodescoberta e renovação.
Para quem busca apoio, conforto e até mesmo novas perspectivas, a leitura pode ser uma grande aliada. Pensando nisso, reunimos 5 livros disponíveis na Amazon que podem ajudar você a superar o ex e transformar essa fase em uma oportunidade de crescimento.
1. Dane-se Seu Ex: Supere de Uma Vez
Este livro oferece uma abordagem direta e fundamentada em psicanálise e psicologia cognitivo-comportamental, proporcionando ferramentas práticas para superar a dor do término e recuperar a autoestima.
Compre na Amazon
2. Partiu Superar o Ex! – Amony Gomes
Com uma leitura leve e motivacional, este e-book busca ajudar o leitor a virar a página e seguir em frente após um término, oferecendo dicas práticas para lidar com a dor e encontrar novos caminhos.
Compre na Amazon
3. Para você que precisa superar o fim de um relacionamento e quer (se) amar de novo
Este livro é um guia para quem deseja se reconectar consigo mesmo após o fim de um relacionamento, oferecendo insights sobre amor próprio e estratégias para curar o coração partido.
Compre na Amazon
4. COMO SUPERAR O FIM DO RELACIONAMENTO: A vida continua
Com orientações práticas e reflexões sobre o processo de luto amoroso, este e-book visa auxiliar o leitor a entender e superar o fim de um relacionamento, promovendo o autocuidado e a autodescoberta.
Compre na Amazon
5. Seis Passos para Superar uma Ex-Namorada – Editora Gente
Uma coletânea emocionante de cartas e conselhos escritos pela autora da famosa coluna “Dear Sugar”. Suas reflexões trazem conforto, acolhimento e mostram que é possível ressignificar a dor e encontrar força na vulnerabilidade.
Compre na Amazon