5 livros que vão te ajudar a superar o ex

Descubra títulos inspiradores que podem transformar o fim de um relacionamento em um recomeço cheio de força e autoconhecimento. Confira!

Por Bia Freire Publicado em 21/08/2025 às 22:37
Terminar um relacionamento nunca é fácil. A dor do rompimento pode trazer inseguranças, questionamentos e até mesmo a sensação de vazio. Mas também pode ser um momento de aprendizado, autodescoberta e renovação.

Para quem busca apoio, conforto e até mesmo novas perspectivas, a leitura pode ser uma grande aliada. Pensando nisso, reunimos 5 livros disponíveis na Amazon que podem ajudar você a superar o ex e transformar essa fase em uma oportunidade de crescimento.

1. Dane-se Seu Ex: Supere de Uma Vez

Este livro oferece uma abordagem direta e fundamentada em psicanálise e psicologia cognitivo-comportamental, proporcionando ferramentas práticas para superar a dor do término e recuperar a autoestima.

2. Partiu Superar o Ex! – Amony Gomes

Com uma leitura leve e motivacional, este e-book busca ajudar o leitor a virar a página e seguir em frente após um término, oferecendo dicas práticas para lidar com a dor e encontrar novos caminhos.

3. Para você que precisa superar o fim de um relacionamento e quer (se) amar de novo

Este livro é um guia para quem deseja se reconectar consigo mesmo após o fim de um relacionamento, oferecendo insights sobre amor próprio e estratégias para curar o coração partido.

4. COMO SUPERAR O FIM DO RELACIONAMENTO: A vida continua

Com orientações práticas e reflexões sobre o processo de luto amoroso, este e-book visa auxiliar o leitor a entender e superar o fim de um relacionamento, promovendo o autocuidado e a autodescoberta.

5. Seis Passos para Superar uma Ex-Namorada – Editora Gente

Uma coletânea emocionante de cartas e conselhos escritos pela autora da famosa coluna “Dear Sugar”. Suas reflexões trazem conforto, acolhimento e mostram que é possível ressignificar a dor e encontrar força na vulnerabilidade.

