5 Livros de Clubes de Famosas que Você Precisa Conhecer

Procurando alguma dica de leitura para curtir no tempo livre? Conheça algumas sugestões de livros indicados em clube de leitura de várias famosas

Muitas famosas criaram clubes para compartilhar livros com seus fãs e também como forma de incentivar a leitura.

A leitura coletiva e os clubes do livro têm ganhado muita popularidade e oferecem uma série de benefícios que vão além do simples ato de ler.

Participar dessas atividades enriquece a experiência literária, cria conexões sociais e aprofunda a compreensão dos livros, além de ajudar a conhecer mais autores.

Confira a seguir cinco livros que foram indicados em clubes de leitura de famosas!

"Pachinko", de Min Jin Lee

Indicação do clube “Service95”, da cantora Dua Lipa.

Na Coreia do início do século XX, a jovem Sunja se apaixona por um homem rico. Ao descobrir que está grávida e que ele é casado, ela aceita se casar com um pastor gentil a caminho do Japão.

Sua decisão de deixar a pátria inicia uma saga de quatro gerações, explorando a vida de imigrantes coreanos no Japão, a luta por identidade e pertencimento, com os salões de pachinko como ponto central da história.

"Em busca de mim", de Viola Davis

Oprah e Viola Davis - Reprodução/Oprah's Book Club

Livro indicado no Oprah's Book Club, de Oprah Winfrey. "Em Busca de Mim" é a jornada de Viola Davis, que saiu de um apartamento humilde em Rhode Island para os palcos de Nova York.

O livro é um lembrete para aqueles que se sentem excluídos, mostrando a importância de se libertar do passado e encontrar a autoaceitação.

"O Rouxinol", de Kristin Hannah

Indicado no clube Reese's Book Club, da atriz Reese Witherspoon. Este livro se passa na França de 1939. Enquanto o país é invadido pelos nazistas, duas irmãs, Vianne e Isabelle, são separadas pela guerra.

Vianne, que fica para trás, é forçada a abrigar um oficial alemão em sua casa para proteger sua família. Enquanto isso, a rebelde Isabelle se une à Resistência Francesa.

A história acompanha a jornada de cada uma, revelando as difíceis escolhas e os atos de heroísmo que elas precisam fazer para proteger quem amam em meio ao caos da guerra.

Reese Witherspoon lendo O Rouxinol - Reprodução/Instagram

"Três mulheres", de Lisa Taddeo

Leitura indicada no clube do livro da atriz Sophia Abrahão. Conta a história de Lina, Maggie e Sloane, revelando seus desejos mais íntimos e as complexidades de suas vidas.

Lina queria ser desejada, mas se viu em um casamento sem afeto. Maggie buscava ser compreendida, mas se envolveu em um relacionamento que a tornou uma pária social. Sloane queria ser admirada, mas se tornou um objeto sexual em seu próprio casamento.

Através de uma narrativa intensa e baseada em fatos reais, o livro mergulha no feminino, no trauma e nas sombras dos relacionamentos, questionando o que a sociedade nos ensina sobre amor e desejo.

“A parábola do semeador”, de Octavia Butler

Indicado no clube Between Two Books, da cantora Florence Welch. Este livro se passa em um futuro caótico. A jovem Lauren Olamina perde sua família e seu lar em meio a crises sociais e ambientais.

Forçada a fugir por um Estados Unidos violento, sua busca por sobrevivência a leva a uma jornada transformadora, onde ela descobre um novo destino para a humanidade e o início de uma nova fé.