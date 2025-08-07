fechar
Um livro cruel, necessário e impossível de largar e você provavelmente nunca ouviu falar dele

Histórias brutais e pouco conhecidas que vão te desconcertar, emocionar e prender até a última página com temas difíceis, profundos e inesquecíveis.

Por Bia Freire Publicado em 07/08/2025 às 23:51
Nem todo livro que merece ser lido está nos holofotes. Às vezes, as histórias mais impactantes estão escondidas nas margens, esperando o leitor certo.

São narrativas cruas, necessárias, que tratam de temas profundos, desconfortáveis ou até perturbadores mas são experiências que valem muito a pena.

A seguir, você confere livros pouco conhecidos, mas que têm tudo para ser a leitura mais intensa do seu ano.

A Vegetariana — Han Kang

Uma mulher decide parar de comer carne após um sonho perturbador. Sua escolha desestabiliza sua família e revela violências profundas e silenciosas. Com uma escrita elegante e brutal, Han Kang constrói um retrato inquietante sobre corpo, opressão e resistência.

O Fim da Eternidade — Isaac Asimov

Muito além da ficção científica tradicional, este romance filosófico questiona o custo de controlar o tempo e apagar eventos em nome do bem maior. É cruel porque mostra como até as boas intenções podem destruir o essencial da experiência humana.

Meu Amigo Dahmer — Derf Backderf

Uma graphic novel que narra a adolescência real de Jeffrey Dahmer, um dos assassinos em série mais notórios dos EUA. Contada por um ex-colega de classe, a obra é tão desconfortável quanto fascinante. Uma exploração humana e perturbadora da banalidade do mal.

Nada — Janne Teller

Quando um adolescente declara que nada na vida tem sentido e se recusa a continuar na escola, seus colegas decidem provar o contrário. O resultado é uma escalada sombria de sacrifícios que desafia qualquer noção de inocência.

