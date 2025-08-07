Um livro cruel, necessário e impossível de largar e você provavelmente nunca ouviu falar dele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Histórias brutais e pouco conhecidas que vão te desconcertar, emocionar e prender até a última página com temas difíceis, profundos e inesquecíveis.

Clique aqui e escute a matéria

Nem todo livro que merece ser lido está nos holofotes. Às vezes, as histórias mais impactantes estão escondidas nas margens, esperando o leitor certo.

São narrativas cruas, necessárias, que tratam de temas profundos, desconfortáveis ou até perturbadores mas são experiências que valem muito a pena.

A seguir, você confere livros pouco conhecidos, mas que têm tudo para ser a leitura mais intensa do seu ano.

A Vegetariana — Han Kang

Uma mulher decide parar de comer carne após um sonho perturbador. Sua escolha desestabiliza sua família e revela violências profundas e silenciosas. Com uma escrita elegante e brutal, Han Kang constrói um retrato inquietante sobre corpo, opressão e resistência.

Compre na Amazon

O Fim da Eternidade — Isaac Asimov

Muito além da ficção científica tradicional, este romance filosófico questiona o custo de controlar o tempo e apagar eventos em nome do bem maior. É cruel porque mostra como até as boas intenções podem destruir o essencial da experiência humana.

Compre na Amazon

Meu Amigo Dahmer — Derf Backderf

Uma graphic novel que narra a adolescência real de Jeffrey Dahmer, um dos assassinos em série mais notórios dos EUA. Contada por um ex-colega de classe, a obra é tão desconfortável quanto fascinante. Uma exploração humana e perturbadora da banalidade do mal.

Compre na Amazon

Nada — Janne Teller

Quando um adolescente declara que nada na vida tem sentido e se recusa a continuar na escola, seus colegas decidem provar o contrário. O resultado é uma escalada sombria de sacrifícios que desafia qualquer noção de inocência.

Compre na Amazon