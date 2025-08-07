fechar
Livros |

O livro mais desconcertante que você vai ler este ano e é impossível esquecê-lo

Prepare-se para uma leitura intensa com histórias que provocam, inquietam e permanecem com você muito depois da última página. Confira!

Por Bia Freire Publicado em 07/08/2025 às 23:34
Confira os melhores livros de romance dos últmos tempos
Confira os melhores livros de romance dos últmos tempos - Istoock

Clique aqui e escute a matéria

Alguns livros não são feitos apenas para entreter. Eles existem para provocar, desconstruir, desestabilizar. Estas obras que você fecha com um nó na garganta, e mesmo assim continua pensando nelas dias, semanas ou até meses depois.

Se você está pronto para uma leitura marcante, aqui estão algumas opções que vão te tirar da zona de conforto.

Precisamos Falar Sobre o Kevin — Lionel Shriver

Uma narrativa poderosa sobre maternidade, culpa e violência. Eva, a mãe do jovem Kevin, revisita sua história em cartas ao pai do menino, tentando entender o que levou o filho a cometer um ato trágico. Um livro desconcertante e emocionalmente devastador.

Compre na Amazon

O Conto da Aia — Margaret Atwood

Neste clássico da ficção distópica, mulheres são privadas de seus direitos e reduzidas a funções reprodutivas. A protagonista, Offred, tenta sobreviver em um regime opressor onde até pensar pode ser perigoso. Forte, atual e impossível de esquecer.

Compre na Amazon

A Metamorfose — Franz Kafka

Ao acordar transformado em um inseto monstruoso, Gregor Samsa vê sua vida e sua relação com a família desmoronarem. Kafka entrega uma história perturbadora sobre alienação, identidade e o absurdo da existência.

Compre na Amazon

Misery — Stephen King

Um escritor é mantido em cativeiro por uma fã obsessiva após sofrer um acidente. Com tensão psicológica crescente e cenas de puro desespero, Stephen King prova que o terror humano pode ser mais assustador que o sobrenatural.

Compre na Amazon

O Rosto de um Outro — Kobo Abe

Após sofrer um acidente que desfigura seu rosto, um cientista cria uma máscara perfeita. Mas ao esconder sua identidade, ele também libera seus impulsos mais obscuros. Um thriller psicológico intenso e perturbador.

Compre na Amazon

 

Leia também

Um thriller psicológico que te manipula até a última linha
Livros

Um thriller psicológico que te manipula até a última linha
A prosa mais bonita da literatura contemporânea — num livro de menos de 150 páginas
Livros

A prosa mais bonita da literatura contemporânea — num livro de menos de 150 páginas

Compartilhe

Tags