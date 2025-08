Diretor da Dimeca/Fundaj é premiado na 20ª edição do Prêmio Off Flip de Literatura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pesquisador e escritor Túlio Velho Barreto, atualmente diretor de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca/Fundaj), está participando da 23ª Festa Literária Internacional de Paraty, cidade histórica do litoral do Rio de Janeiro, que acontece de 30 de julho a 3 de agosto.

O diretor da Dimeca foi o grande vencedor da 20ª edição do tradicional Prêmio Off Flip de Literatura, na categoria Contos, com o conto “A invenção de Fernando Pessoa”, obtendo o 1º lugar. Já o seu poema “O ovo” foi um dos finalistas e destaques na categoria Poemas.

A sessão de entrega do Prêmio e de lançamento da antologia ocorrerá nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, na Livraria de Paraty, no centro histórico da cidade, quando os premiados participarão de um bate-papo mediado pelo editor do Selo Off Flip, o escritor Ovídio Poli Junior.

Túlio Velho Barreto participará ainda de outros importantes momentos desta edição da Flip. A entrega do Prêmio Terra, em que ficou em 2º lugar com o poema “A terra é miragem”, ocasião em que será lançada a antologia com os contos, crônicas e poemas selecionados.

Ele também integra os lançamentos do número 11 da Revista Lira, dedicado ao poeta curitibano Paulo Leminski, homenageado da Flip 2025, que traz seu poema “Alice Ruiz”, e da antologia Casa Gueto, em que tem dois poemas incluídos: “Genocídio em Gaza” e “Teerã”.

A Flip é considerada o maior evento literário do país, contando com a presença de todos os segmentos envolvidos com o campo literário, desde autores até editores, independentes e corporativos, além do Ministério da Cultura, que a apoia, e outras instituições e empresas públicas.

Confira a programação

31/07 - Quinta-feira

18h: Premiação e lançamento da Antologia Terra

Casa Ofício das Palavras - Rua Gravatá, 65

Premiação e lançamento da Antologia Terra Casa Ofício das Palavras - Rua Gravatá, 65 20h: Lançamento da Antologia e bate-papo com os autores

Casa Gueto - Rua Benedito Telmo Coupê, 277

01/08 - Sexta-feira