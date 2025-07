Governo lança "Turismo Goods", livro de colorir inspirado em Bobbie Goods com paisagens do Brasil; veja como baixar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Imagine explorar o Brasil com lápis de cor nas mãos, mergulhando em cenários que vão das dunas do Norte aos teatros históricos do Sul. Essa é a proposta do Turismo Goods, um livro de colorir lançado pelo Ministério do Turismo que convida brasileiros de todas as idades a conhecer o país de maneira lúdica, criativa e relaxante.

Inspirado no sucesso dos livros de colorir entre adultos e crianças, o Turismo Goods traz ilustrações de pontos turísticos emblemáticos, como o Farol de Salinópolis (PA), a Praça Cívica de Santana (AP), o Teatro 4 de Setembro (PI), o Moinho do Pórtico (SC) e a Torre do Castelo, em Campinas (SP).

São desenhos prontos para ganhar vida nas mãos dos viajantes do papel, uma forma divertida de promover a cultura e o patrimônio brasileiro.

Além de estimular o interesse pelo turismo nacional, a publicação também funciona como ferramenta de educação e bem-estar.

Como baixar gratuitamente?

O livro está disponível gratuitamente para download no site gov.br/turismo.

