Descubra 5 livros incríveis que estão em promoção na Amazon e aproveite para renovar sua estante com histórias que vão te marcar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Você que é fã de livros precisa aproveitar essas promos maravilhosas da Amazon!

Se você ama ler e adora uma boa oferta, essa lista é pra você. Selecionamos 5 livros imperdíveis que você precisa ler e que estão com desconto na Amazon.

Tem romance, suspense, desenvolvimento pessoal e até aquele clássico que não pode faltar na estante. Aproveite, porque promoção boa não dura pra sempre.

A seguir, confira a lista de 5 livros maravilhosos:

1 – Canção para ninar menino grande – Conceição Evaristo

O livro apresenta uma narrativa fragmentada, em que cada capítulo revela a experiência de uma mulher que se envolveu com Fio Jasmim, personagem central da obra.

Embora Fio esteja no centro das histórias, a obra se destaca por dar protagonismo às vozes femininas, que compartilham suas vivências e os impactos deixados por esse homem em suas trajetórias.

Fio é retratado como um homem bonito, carismático e cheio de charme, mas também marcado por inseguranças e uma constante busca por aceitação.

Sua condição de homem negro em uma sociedade que frequentemente marginaliza sua identidade aparece como pano de fundo para suas atitudes e relacionamentos fugazes.

Mais do que relatar encontros amorosos, o livro propõe uma reflexão sobre masculinidade, especialmente no que diz respeito aos estereótipos que cercam os homens negros.

Ao mesmo tempo, valoriza a força das mulheres, mostrando como elas transformam a dor em resistência, reconstrução e autonomia.

Você encontra esse livro na Amazon.

2 – A coragem de não agradar

O livro apresenta as ideias do psicólogo Alfred Adler, contemporâneo de Freud e Jung, por meio de um diálogo provocativo entre um jovem questionador e um filósofo.

A conversa gira em torno de como a busca constante por aprovação pode ser um obstáculo para a felicidade e como a liberdade verdadeira surge quando deixamos de viver para agradar os outros.

A obra defende que viver com autenticidade, alinhado aos próprios valores, é o caminho para uma vida mais plena.

Entre os principais temas discutidos estão o complexo de inferioridade, autoestima, raiva, autoaceitação e a importância de entender quais responsabilidades realmente nos pertencem dentro das relações.

Você encontra esse livro na Amazon

3 – A hora da estrela – Clarice Lispector

A história acompanha Macabéa, uma jovem nordestina que migra para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Marcada pela pobreza, solidão e apagamento social, ela leva uma existência silenciosa e quase invisível em meio à cidade grande.

Vista como insignificante por todos ao seu redor, Macabéa segue sua rotina com ingenuidade e resignação, agarrando-se a pequenos sonhos.

Leia Também 5 livros de romance que fazem muito sucesso no TikTok

Narrado por uma voz onisciente que reflete sobre o destino da personagem com inquietação e ironia, o romance revela a dura realidade de quem vive à margem.

No fim, é justamente sua morte — inesperada e trágica — que rompe esse silêncio, dando a Macabéa, ainda que tarde demais, a visibilidade que lhe foi negada em vida.

Você encontra esse livro na Amazon

4 – Todas as suas (im)perfeições – Colleen Hoover

Quinn e Graham se conhecem em um momento de dor e traição, mas acabam se apaixonando e se casando. O livro explora a montanha-russa de um casamento, alternando entre o passado, onde o amor entre eles floresce, e o presente, onde enfrentam crises, principalmente relacionadas à dificuldade de Quinn em engravidar.

O foco da narrativa está na dificuldade de comunicação e na importância de se manter a esperança e o amor, mesmo diante de desafios.

Você encontra esse livro na Amazon

5 – Não é Como nos Filmes

A trama acompanha Wes e Liz, que se reencontram após um término doloroso. Wes, lidando com traumas e decisões difíceis, luta para reconquistar Liz, que se tornou mais forte e independente.

O livro explora a complexidade do amor e do crescimento pessoal, com uma narrativa mais séria e reflexiva do que o primeiro livro da série.

Você encontra esse livro na Amazon