5 livros para quem quer empreender e precisa de coragem

Empreender é um caminho repleto de incertezas, riscos e, principalmente, autoconhecimento.

Para quem sonha em abrir o próprio negócio, reinventar a carreira ou transformar uma ideia em realidade, a coragem é tão importante quanto o planejamento.

E nada melhor do que boas leituras para inspirar, motivar e fortalecer a mente empreendedora.

Confira 5 livros que funcionam como verdadeiros combustíveis para quem quer empreender com coragem:

1. "A Mente do Empreendedor" – Kevin D. Johnson



Este livro explora como grandes empreendedores pensam, sentem e reagem diante dos desafios.

Com exemplos reais e linguagem acessível, "A Mente do Empreendedor" ajuda a desenvolver a mentalidade necessária para tomar decisões ousadas e persistir, mesmo nas fases mais difíceis do negócio.

2. "Vai lá e faz" – Tiago Mattos



Se o medo está travando seu projeto, este é o empurrão que faltava. "Vai lá e faz" é um convite à ação em um mundo que muda o tempo todo.

O autor, cofundador da Perestroika, mistura inovação, coragem e prática em um manifesto para quem quer empreender sem esperar o momento perfeito.

3. "O Lado Difícil das Situações Difíceis" – Ben Horowitz



Nem só de sucesso vive o empreendedor. Neste livro direto e honesto, Ben Horowitz, um dos nomes mais respeitados do Vale do Silício, revela os bastidores de decisões difíceis, demissões dolorosas e crises empresariais.

"O Lado Difícil das Situações Difíceis" mostra que coragem também é sobre assumir riscos e lidar com falhas de frente.

4. "A Startup Enxuta" – Eric Ries



Um clássico para quem quer empreender de forma inteligente, especialmente com poucos recursos.

"A Startup Enxuta" apresenta um modelo de gestão que prioriza testes, adaptação rápida e decisões baseadas em dados.

Ideal para quem quer tirar a ideia do papel com coragem, mas também com estratégia.

5. "Roube como um Artista" – Austin Kleon



Simples, direto e visualmente inspirador, "Roube como um Artista" é perfeito para quem precisa vencer o bloqueio criativo e se permitir começar.

O autor mostra como ninguém cria do zero, e como usar referências e inspiração pode ser o primeiro passo para inovar com autenticidade e coragem.

