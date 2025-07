6 livros recentes que bombaram lá fora, mas ninguém aqui notou

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Enquanto alguns livros dominam os holofotes no Brasil, outros verdadeiros fenômenos internacionais acabam passando quase despercebidos por aqui.

Seja por falta de divulgação, tradução recente ou simplesmente porque ainda não viralizaram nas redes sociais brasileiras, essas obras já brilharam nas listas da Amazon internacional, no Goodreads e nas estantes de leitores ao redor do mundo.

A boa notícia? Todos esses títulos estão disponíveis na Amazon Brasil — e você pode ser uma das primeiras pessoas do seu círculo a indicar essas pérolas literárias. Vem conhecer a lista:

1. “Yellowface” – R. F. Kuang



Ficção literária / sátira do mercado editorial



A autora de “A Guerra da Papoula” entrega uma crítica afiada e provocativa sobre apropriação cultural, fama literária e privilégios raciais. Um livro ácido, atual e com viradas que prendem.



2. “Fourth Wing” – Rebecca Yarros



Fantasia / romance / ação



Comparado a “Acotar” e “Divergente”, esse fenômeno de TikTok é um prato cheio para quem ama fantasia com romance proibido, dragões e um ritmo de tirar o fôlego. Foi um dos livros mais vendidos dos EUA em 2023!



3. “The Covenant of Water” – Abraham Verghese



Drama familiar / literatura indiana



Um épico literário ambientado no sul da Índia que atravessa três gerações. Poético, sensível e muito elogiado por leitores que amam histórias emocionantes e densas. Escolhido para o clube do livro da Oprah.



4. “In Memoriam” – Alice Winn



Ficção histórica / romance LGBTQIA+



Ambientado durante a Primeira Guerra Mundial, este romance poderoso e delicado acompanha dois estudantes ingleses que enfrentam não só o campo de batalha, mas também seus próprios sentimentos reprimidos. Uma história sobre amor, perdas e coragem.



5. “The Rachel Incident” – Caroline O’Donoghue



Drama contemporâneo / amizade e amadurecimento



Uma mistura de “Normal People” com “Fleabag”, este livro irlandês fala sobre amizade, caos emocional e segredos que mudam tudo. Sensível e afiado, é daqueles que fazem você rir e chorar.

6. “Pineapple Street” – Jenny Jackson



Comédia dramática / crítica social



Crônica mordaz sobre famílias ricas do Brooklyn, herança e classe social, com humor e coração. Foi destaque no The New York Times e eleito um dos melhores livros de 2023 por vários veículos.



Por que você deveria apostar nessas leituras?



Esses livros já fizeram barulho lá fora, conquistaram milhares de fãs e estão apenas esperando o momento certo para explodirem no Brasil.

Seja você o leitor que lança tendência — e compartilha com os amigos antes que todo mundo esteja comentando.

