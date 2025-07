5 autores brasileiros incríveis que ninguém te indicou

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fuja do óbvio e conheça escritores nacionais talentosos e surpreendentes, com obras disponíveis na Amazon que vão renovar sua paixão por ler.

Se você ama literatura brasileira, mas está cansado de ver sempre os mesmos nomes nas indicações, essa lista é pra você.

Fugimos dos autores consagrados que já figuram em todas as listas de vestibular e reunimos cinco talentos da escrita nacional que merecem muito mais destaque.

O melhor? Todos os livros estão disponíveis na Amazon — ou seja, é só clicar e começar a leitura.

5 autores brasileiros incríveis que você ainda não descobriu



1. Giovana Madalosso – Suíte Tóquio



Com uma escrita afiada e sensível, Giovana Madalosso constrói tramas que misturam drama, crítica social e personagens femininas marcantes. Em Suíte Tóquio, ela narra o sequestro de uma criança do ponto de vista da babá que está por trás do crime — e te prende até a última página.

Veja na Amazon

2. Itamar Vieira Junior – A oração do carrasco



Após o sucesso estrondoso de Torto Arado, Itamar volta com uma coletânea de contos poderosos que exploram temas como injustiça, desigualdade e misticismo. A oração do carrasco mostra que ele veio para ficar — e para impactar.

Veja na Amazon

3. Luiz Ruffato – Eles eram muitos cavalos



Ruffato é daqueles autores que desafiam a forma e reinventam a narrativa. Eles eram muitos cavalos é um retrato fragmentado de um único dia na cidade de São Paulo, com múltiplos pontos de vista e uma linguagem que desafia o leitor. Um clássico moderno que pouca gente conhece.

Veja na Amazon

4. Nara Vidal – Sorte



Vencedora do Prêmio Oceanos, Nara escreve sobre o Brasil e seus fantasmas coloniais com uma prosa lírica e inquietante. Sorte acompanha a saga de uma mulher acusada de bruxaria e enviada para o Brasil Colônia — um romance histórico com pegada feminista.

Veja na Amazon

5. André de Leones – Eufrates



Um dos nomes mais consistentes da nova literatura brasileira, André de Leones entrega em Eufrates uma história sobre reencontros, memórias e feridas familiares. Uma narrativa delicada e profunda sobre o tempo e o luto.

Veja na Amazon

Pronto para sair do óbvio?



Ler autores brasileiros é uma maneira poderosa de se conectar com o que há de mais autêntico, potente e diverso na nossa literatura. Esses cinco nomes ainda não chegaram ao grande público — mas depois dessa leitura, vão morar na sua cabeça e na sua estante.

