Justiça pernambucana em destaque na tecnologia
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Fernanda Montenegro, diretora de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Federal em Pernambuco, conquistou o prêmio na categoria Executivo de Tecnologia da 7ª edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. A cerimônia aconteceu em São Paulo e reconheceu profissionais que contribuem para a modernização das instituições do sistema de Justiça.
NOVO TALENTO
Eva, filha caçula de Angélica e Luciano Huck, de 14 anos, deu os primeiros passos no mundo artístico ao estrear no teatro musical. Diferentemente dos irmãos mais velhos, que se dedicam às carreiras convencionais, a adolescente vem se dedicando à dança, ao canto e à interpretação.
NA CAPELA
O tradicional Recital de Natal do Aria Social, comandado por Cecília Brennand, já tem data marcada: 1º e 2 de dezembro. Pela primeira vez, a apresentação acontecerá na Capela do Instituto Ricardo Brennand, escolha que, segundo Cecília, traduz a essência espiritual do projeto e confere um significado especial à celebração deste ano.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PIX
Turistas chineses já podem usar o Pix no Brasil, após a integração do sistema aos aplicativos Alipay+ e WeChat Pay.
SUPERMERCADOS
Durante evento amanhã, no Mirante do Paço, teremos a comemoração do Dia do Supermercado, com a posse da nova diretoria da Associação Pernambucana de Supermercados: Jailson Lopes Leite (presidente), André Costa de Mendonça, Edivaldo Guilherme dos Santos e Rodolfo Bezerra Borba (vice-presidentes).
LANÇAMENTO
Nosso diretor de jornalismo, Laurindo Ferreira, assina a introdução do livro “Churchill - Entre o Inferno e a História - Uma Jornada entre Poder, Glória e Destino”, que o oftalmologista Ermano de Melo Alves lança hoje, às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Recife. Marcus Paulo e Rycembel Boeira assinam o prefácio.
TEATRO
Com mais de 50 anos de carreira, Vera Fischer vai estrear seu primeiro monólogo, interpretando Helena de Troia, personagem da mitologia grega que retorna para contar sua versão da história e questionar o julgamento feito às mulheres ao longo dos séculos. A estreia será no dia 22 de janeiro de 2027.
CONFRATERNIZAÇÃO
O presidente Bruno Veloso comanda sexta-feira, na Arcádia de Apipucos, a tradicional confraternização de final de ano da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco.
CORREIOS
O prejuízo de R$ 7,5 bilhões até setembro mostra a gravidade da crise nos Correios, sem que o governo federal encontre uma solução, a não ser colocar dinheiro na empresa, sem pensar, por exemplo, na sua privatização.
DETALHE
Simone Tebet revelou um detalhe especial do casamento da filha mais velha, Maria Fernanda, com Lucas Leandro de Souza, realizado na semana passada. O vestido usado pela noiva foi o mesmo que a mãe vestiu em seu casamento com Eduardo Rocha, em 1996, reformado e atualizado para a ocasião.