Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Fernanda Montenegro, diretora de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Federal em Pernambuco, conquistou o prêmio na categoria Executivo de Tecnologia da 7ª edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. A cerimônia aconteceu em São Paulo e reconheceu profissionais que contribuem para a modernização das instituições do sistema de Justiça.

Registro descontraído do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ao lado do presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Victor Pessoa de Melo - Arquivo pessoal

NOVO TALENTO

Eva, filha caçula de Angélica e Luciano Huck, de 14 anos, deu os primeiros passos no mundo artístico ao estrear no teatro musical. Diferentemente dos irmãos mais velhos, que se dedicam às carreiras convencionais, a adolescente vem se dedicando à dança, ao canto e à interpretação.

NA CAPELA

O tradicional Recital de Natal do Aria Social, comandado por Cecília Brennand, já tem data marcada: 1º e 2 de dezembro. Pela primeira vez, a apresentação acontecerá na Capela do Instituto Ricardo Brennand, escolha que, segundo Cecília, traduz a essência espiritual do projeto e confere um significado especial à celebração deste ano.

Antonio Viegas, vice-presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, ladeado pela procuradora Liliane Rocha, e o secretário estadual de Agricultura, Cícero Moraes, com a esposa, Carolina Calheiros, na abertura da exposição de animais - Arquivo pessoal

PIX

Turistas chineses já podem usar o Pix no Brasil, após a integração do sistema aos aplicativos Alipay+ e WeChat Pay.

SUPERMERCADOS

Durante evento amanhã, no Mirante do Paço, teremos a comemoração do Dia do Supermercado, com a posse da nova diretoria da Associação Pernambucana de Supermercados: Jailson Lopes Leite (presidente), André Costa de Mendonça, Edivaldo Guilherme dos Santos e Rodolfo Bezerra Borba (vice-presidentes).

Paula Meira e Luciana Albuquerque, em evento no Instituto Ricardo Brennand - Jailton Junior

LANÇAMENTO

Nosso diretor de jornalismo, Laurindo Ferreira, assina a introdução do livro “Churchill - Entre o Inferno e a História - Uma Jornada entre Poder, Glória e Destino”, que o oftalmologista Ermano de Melo Alves lança hoje, às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Recife. Marcus Paulo e Rycembel Boeira assinam o prefácio.

TEATRO

Com mais de 50 anos de carreira, Vera Fischer vai estrear seu primeiro monólogo, interpretando Helena de Troia, personagem da mitologia grega que retorna para contar sua versão da história e questionar o julgamento feito às mulheres ao longo dos séculos. A estreia será no dia 22 de janeiro de 2027.

CONFRATERNIZAÇÃO

O presidente Bruno Veloso comanda sexta-feira, na Arcádia de Apipucos, a tradicional confraternização de final de ano da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco.

CORREIOS

O prejuízo de R$ 7,5 bilhões até setembro mostra a gravidade da crise nos Correios, sem que o governo federal encontre uma solução, a não ser colocar dinheiro na empresa, sem pensar, por exemplo, na sua privatização.

DETALHE

Simone Tebet revelou um detalhe especial do casamento da filha mais velha, Maria Fernanda, com Lucas Leandro de Souza, realizado na semana passada. O vestido usado pela noiva foi o mesmo que a mãe vestiu em seu casamento com Eduardo Rocha, em 1996, reformado e atualizado para a ocasião.