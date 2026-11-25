Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Recife está no roteiro do museu itinerante gratuito que percorrerá 20 municípios brasileiros entre novembro de 2026 e julho de 2027, em uma programação especial de valorização da história do futebol feminino, que antecede e acompanha a Copa do Mundo da modalidade. A exposição reúne acervos de atletas, experiências imersivas, realidade virtual e atividades educativas. Em Pernambuco, a primeira parada será em Ipojuca, de 14 a 17 de abril, seguida pela capital pernambucana, onde a carreta ficará de 21 a 24 de abril de 2027.

Em recente almoço, Rui Silva com o chef português Olivier da Costa, em Lisboa - Arquivo pessoal

NATAL

A Amcham Pernambuco e o cônsul-geral dos Estados Unidos em Recife, Kyle Richardson, recebem convidados para confraternização, no dia 1º de dezembro, na CASACOR Pernambuco.Os participantes são convidados a levar brinquedos novos para a campanha de Natal da ONG Afetos.

PRÊMIOS

O longa cearense Feito Pipa, que está na corrida por uma vaga na pré-lista do Oscar 2027, recebeu mais dois reconhecimentos no Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva, na Espanha.

NORONHA

A segunda edição do Roadshow Visite Noronha percorreu cinco cidades do Nordeste: Natal, João Pessoa, Maceió, Caruaru e Recife, reunindo mais de 300 profissionais do turismo, entre agentes de viagens e operadores, em encontros voltados à promoção do arquipélago e à geração de novos negócios.

Encontro elegante de Katarina Alves e Camila Cavalcanti - Julliana Brito/JC

LANÇAMENTO

Camila Gusmão lança hoje, na Galeria Marco Zero, seu primeiro livro “Escavações Arqueológicas”.

INOVAÇÃO

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Pernambuco passa a integrar o ecossistema do Porto Digital, por meio do N.E.R.D., plataforma voltada à conexão de empresas e instituições com o ambiente de inovação. A iniciativa busca aproximar executivos de finanças de empresas de tecnologia, estimulando parcerias, novos projetos e oportunidades de negócios.

NA ABL

O livro “Doze Anos de Residência no Brasil”, editado pela Cepe, do padre italiano Donato Barruco, com tradução de Wander Melo Miranda, será lançado na Academia Brasileira de Letras no Rio, amanhã. Participarão do evento, o presidente João Baltar Freire e o superintendente de periódicos Mário Hélio.

RESTAURANTES

As festas de fim de ano devem impulsionar o faturamento de 77% dos bares e restaurantes de Pernambuco, segundo a Abrasel-PE. Na comparação com 2025, 60% dos empresários esperam crescimento de até 10%, enquanto 23% planejam contratar funcionários para atender à demanda do período.

MÚSICA

O cantor pernambucano Martins estará amanhã, no Teatro do Parque, para acompanhar o lançamento de "Interessante e Obsceno", filme dirigido por Gus Arruda Lins inspirado em seu disco. Após a exibição, fará pocket show.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Sou a favor da internacionalização da cultura, mas não acabando as peculiaridades locais e nacionais." (Ariano Suassuna)

ROSA e Ricardo Guerra retornam de temporada em Paris.

NELSON Bezerra Filho comandava mesa no almoço de domingo no Spettus Premium.

A JORNALISTA Sylvia Leite lançou o livro “No Rastro de Rosa”.

FEZ sucesso, nas redes sociais, o dueto de João Gomes com Santanna, o cantador, que fez parte do projeto ‘’São João Gomes’’.

LUCINHA Cascão fará seu lançamento de Natal no dia 10 de dezembro, no espaço da MD no Novo Cais.

ANIVERSÁRIOS Adilson Torreão, Antônio Inácio Ferreira Filho, Benita Helena Meireles, Clóris de Aquino, Cyro Coelho, Daniela Rocha do Ó, Eduardo Cunha, Élida Basto, João Varella, Juliana Patriota Maranhão, Marcelo Alcoforado Segundo, Murilo Tavares de Melo Neto, Raquel Lafayette, Terezinha Botelho e Tomás Mesquita.