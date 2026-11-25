Museu itinerante do futebol feminino passará pelo Recife
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Recife está no roteiro do museu itinerante gratuito que percorrerá 20 municípios brasileiros entre novembro de 2026 e julho de 2027, em uma programação especial de valorização da história do futebol feminino, que antecede e acompanha a Copa do Mundo da modalidade. A exposição reúne acervos de atletas, experiências imersivas, realidade virtual e atividades educativas. Em Pernambuco, a primeira parada será em Ipojuca, de 14 a 17 de abril, seguida pela capital pernambucana, onde a carreta ficará de 21 a 24 de abril de 2027.
NATAL
A Amcham Pernambuco e o cônsul-geral dos Estados Unidos em Recife, Kyle Richardson, recebem convidados para confraternização, no dia 1º de dezembro, na CASACOR Pernambuco.Os participantes são convidados a levar brinquedos novos para a campanha de Natal da ONG Afetos.
PRÊMIOS
O longa cearense Feito Pipa, que está na corrida por uma vaga na pré-lista do Oscar 2027, recebeu mais dois reconhecimentos no Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva, na Espanha.
NORONHA
A segunda edição do Roadshow Visite Noronha percorreu cinco cidades do Nordeste: Natal, João Pessoa, Maceió, Caruaru e Recife, reunindo mais de 300 profissionais do turismo, entre agentes de viagens e operadores, em encontros voltados à promoção do arquipélago e à geração de novos negócios.
LANÇAMENTO
Camila Gusmão lança hoje, na Galeria Marco Zero, seu primeiro livro “Escavações Arqueológicas”.
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INOVAÇÃO
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Pernambuco passa a integrar o ecossistema do Porto Digital, por meio do N.E.R.D., plataforma voltada à conexão de empresas e instituições com o ambiente de inovação. A iniciativa busca aproximar executivos de finanças de empresas de tecnologia, estimulando parcerias, novos projetos e oportunidades de negócios.
NA ABL
O livro “Doze Anos de Residência no Brasil”, editado pela Cepe, do padre italiano Donato Barruco, com tradução de Wander Melo Miranda, será lançado na Academia Brasileira de Letras no Rio, amanhã. Participarão do evento, o presidente João Baltar Freire e o superintendente de periódicos Mário Hélio.
RESTAURANTES
As festas de fim de ano devem impulsionar o faturamento de 77% dos bares e restaurantes de Pernambuco, segundo a Abrasel-PE. Na comparação com 2025, 60% dos empresários esperam crescimento de até 10%, enquanto 23% planejam contratar funcionários para atender à demanda do período.
MÚSICA
O cantor pernambucano Martins estará amanhã, no Teatro do Parque, para acompanhar o lançamento de "Interessante e Obsceno", filme dirigido por Gus Arruda Lins inspirado em seu disco. Após a exibição, fará pocket show.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Sou a favor da internacionalização da cultura, mas não acabando as peculiaridades locais e nacionais." (Ariano Suassuna)
- ROSA e Ricardo Guerra retornam de temporada em Paris.
- NELSON Bezerra Filho comandava mesa no almoço de domingo no Spettus Premium.
- A JORNALISTA Sylvia Leite lançou o livro “No Rastro de Rosa”.
- FEZ sucesso, nas redes sociais, o dueto de João Gomes com Santanna, o cantador, que fez parte do projeto ‘’São João Gomes’’.
- LUCINHA Cascão fará seu lançamento de Natal no dia 10 de dezembro, no espaço da MD no Novo Cais.
ANIVERSÁRIOS Adilson Torreão, Antônio Inácio Ferreira Filho, Benita Helena Meireles, Clóris de Aquino, Cyro Coelho, Daniela Rocha do Ó, Eduardo Cunha, Élida Basto, João Varella, Juliana Patriota Maranhão, Marcelo Alcoforado Segundo, Murilo Tavares de Melo Neto, Raquel Lafayette, Terezinha Botelho e Tomás Mesquita.