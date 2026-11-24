Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O acesso à sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco está muito complicado. Praticamente todas as ruas que dão acesso ao prédio estão com trânsito reduzido, inclusive em função das obras no Palácio Joaquim Nabuco e no Ginásio Pernambucano. É muito difícil encontrar local para estacionar nos eventos realizados na casa. O Tribunal comprou um antigo hotel vizinho e tem projeto para construir um edifício-garagem, obra que ganha cada vez mais importância.

Os pernambucanos Fernando Basto e Moisés Wolfenson, na cerimônia em que tomaram posse na Academia Brasileira de Cirurgiões Plásticos Escritores - Arquivo Pessoal

MENSAGEM

O mestre José Paulo Cavalcanti Filho recebeu mensagem de Ignácio de Loyola Brandão, seu colega na Academia Brasileira de Letras, com elogios ao seu artigo “Viva a Cantoria”, publicado no nosso jornal.

INSTITUTO

Foi criado o Instituto Brasileiro de Estudos dos Juizados Especiais. O primeiro presidente será o desembargador Jones Figueiredo Alves e integram a diretoria as juízas pernambucanas Ana Luiza Wanderley Câmara e Fernanda Chuay.

PREFEITO

Com as viagens do prefeito Victor Marques e do presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá, o desembargador Francisco Bandeira de Mello assume quarta-feira como prefeito do Recife.

Roxany Rabello, na comemoração do seu aniversário - Gleyson Ramos

PALESTRA

Écio Costa faz palestra sobre os cenários econômicos para 2027 durante almoço da Ademi, hoje.

CRUZEIRO

Ana e Nelson Bezerra participam de cruzeiro com Bell Marques, a bordo do MSC Divina.

PRESENÇA

Pernambuco esteve presença na partida que definiu o Flamengo como campeão brasileiro. A partida foi comandada pelo juiz pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, que continua sendo um dos melhores do país.

LEGADO

Nonô Germano prepara uma homenagem especial ao pai, Claudionor Germano, para o próximo Carnaval. No show “Um frevo pra Claudionor, de filho pra pai”, pelo menos 90% do repertório será dedicado aos clássicos eternizados pelo mestre do frevo pernambucano.

REVELAÇÃO

Xuxa não escondeu a empolgação ao descobrir que será avó de um menino. A revelação aconteceu ao vivo, por chamada de vídeo, no Domingão com Huck, a pedido da filha Sasha e do genro, João Lucas.

Bruno Veloso, presidente da Fiepe, com Márcio Fernando Elias Rosa, ministro da Indústria e Comércio, durante evento internacional - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: "A lei deve ser clara para que o cidadão saiba o que pode fazer, e o Estado saiba o que não pode." (José Paulo Cavalcanti Filho)

"A lei deve ser clara para que o cidadão saiba o que pode fazer, e o Estado saiba o que não pode." (José Paulo Cavalcanti Filho) O RECIFE Expo Center já definiu que não fará festa de réveillon neste ano.

O PRESIDENTE Lula tem dito a auxiliares que pretende manter Margareth Menezes no Ministério da Cultura, apesar das muitas críticas que ela vem recebendo.

O NATAL de Gravatá será aberto no próximo sábado.

A VITÓRIA do Flamengo, no domingo, foi comemorada por duas torcedoras especiais: Janja e Tabata. As duas são rubro-negras.

CHITÃOZINHO & Xororó anunciaram aposentadoria após 50 anos de carreira.

ANIVERSARIANTES

Ana Pimentel, Andréa Padilha, Dário Ambrósio, João Bravo Filho, José Luiz de Souza Filho, Karla Paes Advincula, Lourinaldo do Espírito Santo, Luiz Fernando Bandeira de Mello, Marcella Sampaio, Mônica Carvalho, Neide Câmara, Pedro Paulo Dantas Perez, Rui Barbosa de Araújo, Sandra Massa, Sérgio Martorelli, Simone Maciel, Telma Rebelo e Zeferino Ferreira da Costa.