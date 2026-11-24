Complicado acesso à sede da Assembleia Legislativa
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O acesso à sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco está muito complicado. Praticamente todas as ruas que dão acesso ao prédio estão com trânsito reduzido, inclusive em função das obras no Palácio Joaquim Nabuco e no Ginásio Pernambucano. É muito difícil encontrar local para estacionar nos eventos realizados na casa. O Tribunal comprou um antigo hotel vizinho e tem projeto para construir um edifício-garagem, obra que ganha cada vez mais importância.
MENSAGEM
O mestre José Paulo Cavalcanti Filho recebeu mensagem de Ignácio de Loyola Brandão, seu colega na Academia Brasileira de Letras, com elogios ao seu artigo “Viva a Cantoria”, publicado no nosso jornal.
INSTITUTO
Foi criado o Instituto Brasileiro de Estudos dos Juizados Especiais. O primeiro presidente será o desembargador Jones Figueiredo Alves e integram a diretoria as juízas pernambucanas Ana Luiza Wanderley Câmara e Fernanda Chuay.
PREFEITO
Com as viagens do prefeito Victor Marques e do presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá, o desembargador Francisco Bandeira de Mello assume quarta-feira como prefeito do Recife.
PALESTRA
Écio Costa faz palestra sobre os cenários econômicos para 2027 durante almoço da Ademi, hoje.
CRUZEIRO
Ana e Nelson Bezerra participam de cruzeiro com Bell Marques, a bordo do MSC Divina.
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PRESENÇA
Pernambuco esteve presença na partida que definiu o Flamengo como campeão brasileiro. A partida foi comandada pelo juiz pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, que continua sendo um dos melhores do país.
LEGADO
Nonô Germano prepara uma homenagem especial ao pai, Claudionor Germano, para o próximo Carnaval. No show “Um frevo pra Claudionor, de filho pra pai”, pelo menos 90% do repertório será dedicado aos clássicos eternizados pelo mestre do frevo pernambucano.
REVELAÇÃO
Xuxa não escondeu a empolgação ao descobrir que será avó de um menino. A revelação aconteceu ao vivo, por chamada de vídeo, no Domingão com Huck, a pedido da filha Sasha e do genro, João Lucas.
M O V I M E N T O
- BOM DIA: "A lei deve ser clara para que o cidadão saiba o que pode fazer, e o Estado saiba o que não pode." (José Paulo Cavalcanti Filho)
- O RECIFE Expo Center já definiu que não fará festa de réveillon neste ano.
- O PRESIDENTE Lula tem dito a auxiliares que pretende manter Margareth Menezes no Ministério da Cultura, apesar das muitas críticas que ela vem recebendo.
- O NATAL de Gravatá será aberto no próximo sábado.
- A VITÓRIA do Flamengo, no domingo, foi comemorada por duas torcedoras especiais: Janja e Tabata. As duas são rubro-negras.
- CHITÃOZINHO & Xororó anunciaram aposentadoria após 50 anos de carreira.
ANIVERSARIANTES
Ana Pimentel, Andréa Padilha, Dário Ambrósio, João Bravo Filho, José Luiz de Souza Filho, Karla Paes Advincula, Lourinaldo do Espírito Santo, Luiz Fernando Bandeira de Mello, Marcella Sampaio, Mônica Carvalho, Neide Câmara, Pedro Paulo Dantas Perez, Rui Barbosa de Araújo, Sandra Massa, Sérgio Martorelli, Simone Maciel, Telma Rebelo e Zeferino Ferreira da Costa.