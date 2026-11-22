Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O restaurante “O Asador Etxebarri”, em Axpe, um pequeno vilarejo, de 1.400 habitantes no Norte da Espanha, foi eleito o melhor restaurante do mundo. Reservar um lugar nele é muito difícil, tem que ser feita muitos meses antes. Abre apenas para almoço, de quarta a domingo. Seu menu degustação com três pratos, custa 300 euros (R$ 1,9 mil) e tem bebidas à parte.

Domingo é dia de gente bonita: Cecília Luchesi - Gleyson Ramos/Divulgação

AGENDA

A vice-governadora Priscila Krause está à frente do Governo de Pernambuco até 28 de novembro, durante a viagem internacional de Raquel Lyra para Europa. Vai ao Encontro de Altas Autoridades, na Universidade de Zurique, na Suíça, e cumpre agenda na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

PERFUMES

Duas lojas de perfumes abrem este mês no RioMar Recife: “Jo Malone London” e “Top Internacional”.

PARA 2027

Um dos planos da Rede Globo para o próximo ano é intensificar sua aposta no digital, com webséries e outros conteúdos pensados para serem consumidos pelo celular. A emissora já busca parceiros no mercado publicitário para viabilizar os projetos, com cotas de patrocínio que chegam a quase R$ 5 milhões.

Dany Lyra e Cintia Leitão, em evento feminino - Julliana Brito/JC

DIREITO MARÍTIMO

Ingrid Zanella fará palestra no XIV Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro das Seccionais OAB 2026, que será realizado em Florianópolis.

PORTO RICO

Em cartaz no MASP, em São Paulo, a exposição Pablo Delano: o museu da antiga colônia reúne fotografias, objetos, jornais, revistas e filmes que retratam a história colonial de Porto Rico. A mostra segue até 31 de janeiro de 2027 e propõe uma reflexão sobre a influência dos Estados Unidos na formação do país. A coluna visitou e recomenda.

TÉCNICO

Enderson Moreira, técnico do Novorizontino, Campeão da Série B, já foi treinador do Sport. E tem no currículo mais três acessos à Série A, com o América Mineiro, Botafogo e Goiás.

VINHOS

A produção mundial de vinho deve atingir 22,5 bilhões de litros em 2026, aproximando-se do menor volume dos últimos 65 anos. Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, secas e ondas de calor prejudicaram as colheitas em grandes produtores, como França e Itália.

Heracliton Diniz ladeado por Cinthia e Cassia Alves em evento fashion - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Ouvir o cliente é a forma mais inteligente de comunicação.” (João Carlos Paes Mendonça)



JOSÉ Múcio Monteiro ganhou o Prêmio JK, concedido pelo jornal “Correio Braziliense.



O CAMPEONATO Pernambucano de 2027 vai começar no dia 2 de janeiro.



A ASSEMBLEIA Legislativa de Pernambuco promove no dia 30, o 3º Encontro das Escolas do Legislativo e de Contas do Nordeste.

A SIMONE Barros abriu uma nova unidade em casarão da Rio Branco, no Recife Antigo.

DOIS filmes movimentarão os cinemas dia 17 de dezembro. Será as estreias de “Vingadores: Doomsday” e “Duna: Parte III”.



ANIVERSARIANTES Ana Luiza da Fonte, Arnauld Matoso, Carlos Alberto Roma, Ênnio Benning, Henrique Moreira, Jaime Souto, Juliana de Vasconcelos Alves, Kleber Mendonça Filho, Lília Santos, Márcia Beltrão, Murilo Guerra, Ricardo Guerra, Sandra Burgos, Teresa Régis e Thereza Amante.

Colunda de João Alberto: café da manhã do pernambucano.

