Novo livro de Cícero Belmar relembra a figura de Lolita
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O jornalista e acadêmico Cícero Belmar, lança quinta-feira, no Bar Teatro Mamulengo, no Recife Antigo, seu novo livro, o romance “Quem não Conhece Lolita, não Conhece o Recife”. É uma obra revisita pela ficção sobre Ivo Alves da Silva, conhecido como Lolita, que marcou época no Recife entre as décadas de 1950 e 1980. Irreverente, provocador e famoso por sua valentia, inclusive enfrentando policiais da Rádio Patrulha, foi uma figura lendária no baixo meretrício e em espaços de estudantes, como em frente à Faculdade de Engenharia, na rua do Hospício.
CHURCHILL
O oftalmologista Ermano de Melo Alves lança quarta-feira, na Livraria Leitura do Shopping Recife, o livro “Churchill - Entre o Inferno e a História- Uma Jornada entre Poder, Glória e Destino”. Nosso companheiro Laurindo Ferreira assina a introdução, e Marcus Paulo e Rycembel Boeira o prefácio.
FIM DE ANO
Quinta-feira, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, acontece o jantar de final de ano do Grupo Porte, comandado por André Farias. Vai reunir muitos nomes de destaque no nosso mundo social e empresarial.
ESPAÇO BRENNAND
Uma tradição na nossa cidade, a exposição de final de ano do Espaço Brennand, no Shopping da Decoração, será aberta quinta-feira. Evento terá como tema “Uma Janela, Múltiplos Olhares” e será comandado por Maria Helene e Neném Brennand. Terá telas de Francisco Brennand, Siron Franco, Lula Cardoso Ayres, João Câmara, Roberto Ploeg, José Cláudio e Reynaldo Fonseca. Vai reunir, com certeza, muitos e muitos nomes de prestígio na nossa cidade.
OS PRESIDENTES
O imortal Ruy Castro revela uma interessante pesquisa. O Brasil já teve 38 presidentes: 23 advogados, nove militares, um médico, um jornalista, um engenheiro, um sociólogo, uma economista e um metalúrgico.
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MEMÓRIAS
Ângelo Castelo Branco vai escrever um livro em que a imortal Margarida Cantarelli vai revelar memórias da sua atuação como professora, secretária de estado, desembargadora federal, presidente da Associação dos Amigos do Porto e na Academia Pernambucana de Letras.
MISSA
Será nesta segunda, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem, a missa de Sétimo Dia de Claudionor Germano. Cerimônia será às 19h.
PARIS
A avenida Champs-Élysées, em Paris, acendeu suas tradicionais luzes de Natal. A programação traz ainda uma novidade: o retorno do tradicional mercado natalino à região, após quase dez anos de ausência. A feira funcionará até 4 de janeiro de 2027.
RECICLAGEM
O Boti Recicla, programa de logística reversa do Grupo Boticário, completa 20 anos com mais de 4 mil pontos de coleta de embalagens vazias de cosméticos de qualquer marca em todo o Brasil. Em 2025, a iniciativa registrou crescimento de 48% no volume de materiais recolhidos.