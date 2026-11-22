Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O jornalista e acadêmico Cícero Belmar, lança quinta-feira, no Bar Teatro Mamulengo, no Recife Antigo, seu novo livro, o romance “Quem não Conhece Lolita, não Conhece o Recife”. É uma obra revisita pela ficção sobre Ivo Alves da Silva, conhecido como Lolita, que marcou época no Recife entre as décadas de 1950 e 1980. Irreverente, provocador e famoso por sua valentia, inclusive enfrentando policiais da Rádio Patrulha, foi uma figura lendária no baixo meretrício e em espaços de estudantes, como em frente à Faculdade de Engenharia, na rua do Hospício.

Paulo Menezes, da Pmais, e Reive Barros, da Acropolis, promoveram a Coniben – Conferência Ibero-Brasileira de Energia, que reuniu 150 executivos e dirigentes do setor elétrico do Brasil, Portugal e Espanha - Arquivo pessoal

CHURCHILL

O oftalmologista Ermano de Melo Alves lança quarta-feira, na Livraria Leitura do Shopping Recife, o livro “Churchill - Entre o Inferno e a História- Uma Jornada entre Poder, Glória e Destino”. Nosso companheiro Laurindo Ferreira assina a introdução, e Marcus Paulo e Rycembel Boeira o prefácio.

FIM DE ANO

Quinta-feira, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, acontece o jantar de final de ano do Grupo Porte, comandado por André Farias. Vai reunir muitos nomes de destaque no nosso mundo social e empresarial.

ESPAÇO BRENNAND

Uma tradição na nossa cidade, a exposição de final de ano do Espaço Brennand, no Shopping da Decoração, será aberta quinta-feira. Evento terá como tema “Uma Janela, Múltiplos Olhares” e será comandado por Maria Helene e Neném Brennand. Terá telas de Francisco Brennand, Siron Franco, Lula Cardoso Ayres, João Câmara, Roberto Ploeg, José Cláudio e Reynaldo Fonseca. Vai reunir, com certeza, muitos e muitos nomes de prestígio na nossa cidade.

OS PRESIDENTES

O imortal Ruy Castro revela uma interessante pesquisa. O Brasil já teve 38 presidentes: 23 advogados, nove militares, um médico, um jornalista, um engenheiro, um sociólogo, uma economista e um metalúrgico.

Desembargador Evandro Magalhães e Ana, em evento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

MEMÓRIAS

Ângelo Castelo Branco vai escrever um livro em que a imortal Margarida Cantarelli vai revelar memórias da sua atuação como professora, secretária de estado, desembargadora federal, presidente da Associação dos Amigos do Porto e na Academia Pernambucana de Letras.

MISSA

Será nesta segunda, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem, a missa de Sétimo Dia de Claudionor Germano. Cerimônia será às 19h.

Paola Bacelar, destaque na nossa nova geração - Arquivo Pessoal

PARIS

A avenida Champs-Élysées, em Paris, acendeu suas tradicionais luzes de Natal. A programação traz ainda uma novidade: o retorno do tradicional mercado natalino à região, após quase dez anos de ausência. A feira funcionará até 4 de janeiro de 2027.

RECICLAGEM

O Boti Recicla, programa de logística reversa do Grupo Boticário, completa 20 anos com mais de 4 mil pontos de coleta de embalagens vazias de cosméticos de qualquer marca em todo o Brasil. Em 2025, a iniciativa registrou crescimento de 48% no volume de materiais recolhidos.

