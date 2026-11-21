Decoração de Natal do restaurante Leite
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O restaurante Leite está com uma bela decoração natalina, assinada por Paula Melo, da Vielo Decor, com uma linda árvore na entrada e arranjos por todo o salão. Daniela e André da Fonte, que estão comandando a casa, têm recebido muitos parabéns pelo visual. E a casa continua sendo uma referência na nossa gastronomia, com pratos tradicionais e novas criações do chef Wanilton José Carneiro. E um serviço que é referência de eficiência, comandado pelo maître Lucas, um dos patrimônios da casa.
JANTAR
Na recepção do jantar de 34 anos da Oficina do Sabor, o artista olindense Ricardo Silva personalizava taças de cerveja, enquanto o chef César Santos recebia os convidados. O menu, assinado por César ao lado dos chefs Thiago das Chagas, Yuri Machado e Ana Amélia, valorizou os sabores e as tradições do Estado. Ao final, brindaram e discursaram sobre César ser uma figura representativa da gastronomia tradicional sem deixar de abrir as portas para o novo.
COQUETEL
A arquiteta Ana Cristina Cunha recebe convidados e amigos para um coquetel na Casa Travessia DECA, seu espaço na CASACOR Pernambuco 2026, terça-feira.
MEMÓRIA
O Memorial da Justiça do TJPE, em parceria com o TRF5, o TRT6 e o TRE-PE, promove a 1ª Semana da Memória do Poder Judiciário, nos dias 26 e 27, na Esmape. Evento reúne gestores de memória e arquivo, magistrados, servidores, historiadores, arquivistas, estudantes e interessados em preservação histórica. A iniciativa busca valorizar e divulgar a história da Justiça e seu patrimônio histórico.
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LIVRO
O procurador e professor Walber de Moura Agra lança, na próxima quarta, a 11ª edição do livro Curso de Direito Constitucional, revista e ampliada. O encontro no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Bairro do Recife.
CARNAVAL
Está confirmado um espaço para prévias e festa de carnaval no Polo Pina, na área onde funcionou o Cassino Americano.
GOVERNO
A governadora Raquel Lyra passa o comando do Governo de Pernambuco para a vice-governadora Priscila Krause durante os próximos dias, enquanto cumpre agenda internacional em Oxford, na Inglaterra, e Zurique, na Suíça, onde participa de atividades para troca de experiências.
CORRIDA
O piloto pernambucano Rafael Câmara está confirmado na equipe Haas, no Grande Prêmio de Las Vegas, na madrugada de amanhã.
SANTINHA
O Santa Cruz pretende investir forte nas categorias de base no próximo ano. Projeto inclui olheiros em vários estados do Nordeste.