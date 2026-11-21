Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O restaurante Leite está com uma bela decoração natalina, assinada por Paula Melo, da Vielo Decor, com uma linda árvore na entrada e arranjos por todo o salão. Daniela e André da Fonte, que estão comandando a casa, têm recebido muitos parabéns pelo visual. E a casa continua sendo uma referência na nossa gastronomia, com pratos tradicionais e novas criações do chef Wanilton José Carneiro. E um serviço que é referência de eficiência, comandado pelo maître Lucas, um dos patrimônios da casa.

JANTAR



Na recepção do jantar de 34 anos da Oficina do Sabor, o artista olindense Ricardo Silva personalizava taças de cerveja, enquanto o chef César Santos recebia os convidados. O menu, assinado por César ao lado dos chefs Thiago das Chagas, Yuri Machado e Ana Amélia, valorizou os sabores e as tradições do Estado. Ao final, brindaram e discursaram sobre César ser uma figura representativa da gastronomia tradicional sem deixar de abrir as portas para o novo.



COQUETEL

A arquiteta Ana Cristina Cunha recebe convidados e amigos para um coquetel na Casa Travessia DECA, seu espaço na CASACOR Pernambuco 2026, terça-feira.

MEMÓRIA

O Memorial da Justiça do TJPE, em parceria com o TRF5, o TRT6 e o TRE-PE, promove a 1ª Semana da Memória do Poder Judiciário, nos dias 26 e 27, na Esmape. Evento reúne gestores de memória e arquivo, magistrados, servidores, historiadores, arquivistas, estudantes e interessados em preservação histórica. A iniciativa busca valorizar e divulgar a história da Justiça e seu patrimônio histórico.

LIVRO

O procurador e professor Walber de Moura Agra lança, na próxima quarta, a 11ª edição do livro Curso de Direito Constitucional, revista e ampliada. O encontro no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Bairro do Recife.

CARNAVAL

Está confirmado um espaço para prévias e festa de carnaval no Polo Pina, na área onde funcionou o Cassino Americano.

GOVERNO

A governadora Raquel Lyra passa o comando do Governo de Pernambuco para a vice-governadora Priscila Krause durante os próximos dias, enquanto cumpre agenda internacional em Oxford, na Inglaterra, e Zurique, na Suíça, onde participa de atividades para troca de experiências.

CORRIDA

O piloto pernambucano Rafael Câmara está confirmado na equipe Haas, no Grande Prêmio de Las Vegas, na madrugada de amanhã.

SANTINHA

O Santa Cruz pretende investir forte nas categorias de base no próximo ano. Projeto inclui olheiros em vários estados do Nordeste.