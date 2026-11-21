Missão do Lide Pernambuco termina no Oriente Médio
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Lide Pernambuco termina hoje a missão internacional de duas semanas, que visitou várias cidades na China, nos Emirados Árabes Unidos e em Dubai. Comandada por Drayton Nejaim, teve entre os participantes Gustavo Moura Dubeux, Avelar Loureiro Filho, Diego Villar, Guilherme Guerra, Eduardo Wanderley e Rafael Simões.
NATAL LUZ
Mais bonito evento natalino do país, o Natal Luz de Gramado terá 88 dias de celebração, com 500 apresentações até o dia 17 de janeiro.
NA TV JORNAL
Excepcionalmente hoje, o programa “João Alberto na Jornal” vai ao ar às 9h e terá entrevista com o chef Filipe Ferreira, que fala da sua carreira e dos restaurantes que comanda no Recife e em São Paulo.
DRINQUE
Um dos destaques do restaurante São Pedro do Polo Pina é seu bar temático. Um drinque que faz sucesso é o “Craveiro”. É feito de cachaça de jambu, abacaxi defumado, limão e espuma de menta ou o Mandingueiro, que combina cachaça Sanhaçu Freijó, rum, manga com açafrão, limão e sal de beterraba.
LANÇAMENTO
A Abrasel lançou a quarta edição do livro “Cores e Sabores de Pernambuco”.
NOS STATES
A casa onde Marilyn Monroe morou e faleceu, em 1962, foi comprada por um grupo imobiliário, que pretendia demoli-la, mas foi impedido pela Prefeitura de Los Angeles, que iniciou um processo para transformá-la em Monumento Histórico-Cultural.
VOLUNTÁRIOS
Mais de seis mil voluntários serão selecionados para trabalhar nos bastidores da Copa do Mundo Feminina, inclusive em Pernambuco. O conhecimento de português e inglês é essencial, enquanto o domínio de outros idiomas será considerado um diferencial no processo seletivo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
JUROS
O Brasil mantém a mais alta taxa de juros do mundo. Depois vêm a Rússia e a Turquia.
HOMERO
Homero Fonseca será lembrado no “Sarau da Saudade”, que acontece hoje na Arte Plural Galeria. A carreira do saudoso jornalista será lembrada por Evaldo Costa, Flávio Brayner e Salete Oliveira.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Na arte, a gente tem que ajeitar um pouco a realidade." (Ariano Suassuna)
ELEIÇÃO da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa será no dia 1º de fevereiro.
O CENTRO do Recife vai ganhar policiamento reforçado na temporada de final de ano.
A FEIRA de Flores de Holambra está funcionado no Pátio do Carmo.
A PROMOTORA Helena Martins retornou de temporada na Europa diretamente para evento de posse dos novos procuradores do Ministério Público.
HOJE é o Dia Mundial da Televisão
ANIVERSARIANTES
Anísio Coelho Correia, Ary Miranda Motta Júnior, Conceição Araújo, Joyce Cansanção, Juliana Macedo, Nivaldo Belo Cavalcanti, Renata Barroca, Robinson Pacheco, Romildo Gomes Filho, Vânia Coutinho, Vera Lúcia Cunha e Walter Lins Júnior.