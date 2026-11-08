Jantar do Hospital do Câncer no Instituto Ricardo Brennand

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Sydney Batista Neves, Ricardo de Almeida e Isabela Coutinho comandam terça-feira, no Instituto Ricardo Brennand, jantar beneficente do Hospital de Câncer de Pernambuco, que arrecada recursos para a manutenção da admirável instituição pernambucana, referência nacional no tratamento oncológico. Evento vai reunir nomes de prestígio no nosso mundo social e terá concerto de músicas natalinas da Orquestra Bravo.

POESIA

Paulo Salles lança mais um livro de poesia, quarta-feira, na Biblioteca Pública do Estado. Em “Para Além dos Olhos”, sua 11ª publicação, o autor traz uma coletânea de poemas que convida o leitor a enxergar além do que os olhos alcançam, explorando sentimentos, percepções e os detalhes invisíveis da existência.

POSSE

Será no dia 18, no auditório da Escola Judicial de Pernambuco, a posse do desembargador Erik Simões na presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

TRINTA

O professor Torquato Castro Júnior celebra 30 anos de docência na Faculdade de Direito do Recife. É professor da área de Direito Civil, Econômico e Empresarial, além de diretor da instituição.

LUXO

Após a saída do diretor criativo Pierpaolo Piccioli da Balenciaga, foi anunciada ontem a nova direção, que ficará no comando pela primeira vez de uma mulher, a estilista Martine Rose.

ARTE

A Galeria Maurício Rêdig abre quarta-feira a exposição “Territórios e Identidades”, em parceria com o Consulado da Argentina no Recife. Mostra reúne obras de artistas argentinos.

LANÇAMENTO

O advogado Ricardo Albuquerque e Albuquerque lança hoje, às 16h, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, o livro “A Inexistência de Precedentes Não Vinculantes no Brasil”. Obra discute a força dos precedentes judiciais no país.

PONTO FINAL

A rede de supermercados GBarbosa, que nasceu em Sergipe, chegou a ter unidade em Olinda e foi comprada pelo grupo chileno Cencosud, fechou todas as seis lojas que tinha em Fortaleza.

CANADENSE

A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a “Westjet”, companhia aérea canadense, a operar voos de passageiros e de carga com origem e/ou destino no Brasil.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Trabalhar, construir, conviver com as pessoas é o que sempre representou para mim.” (João Carlos Paes Mendonça)

EM FUNÇÃO do Enem, a ciclofaixa de turismo não funciona neste domingo.

CRIS Lemos lança sua coleção de fim de ano da CiS terça-feira, no Espaço MD.

INCRÍVEL o sucesso que Marília Mendonça ainda faz, cinco anos após o trágico acidente de avião que parou o país.

A FESTA da Vitória Régia começa hoje, às 8h, com muitas atrações na Praça de Casa Forte.

COLUNA de João Alberto: café da manhã do pernambucano.

ANIVERSARIANTES

André Tavares de Melo, Andréa Calábria, Bianca Negromonte, Elizabeth Pernambucano de Mello, Fábio Wiethaeuper, Fernando Maciel, Geane Araújo, João Lopes Farinha, Luciana Félix, Maria Cecília Notare Ferreira da Costa, Miguel Santos, Paulo Eduardo Moury Fernandes, Socorrinho Leite, Suely Nadler, Taciana Mendonça e Terezinha Neves.