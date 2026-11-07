Recife tem agora a categoria Uber Taxi

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Vários táxis já vêm trabalhando em esquema duplo, também no aplicativo Uber. De olho neste mercado, foi criada a categoria Uber Taxi, que já existe em várias cidades e acaba de chegar ao Recife. Pelo aplicativo, o passageiro pode solicitar um táxi, acompanhar o trajeto em tempo real, conhecer antecipadamente o valor estimado da corrida e pagar diretamente pela plataforma, sem precisar usar dinheiro. Outra grande vantagem é que os veículos podem circular nas faixas exclusivas de táxis e ônibus, o que, especialmente em horários de pico, diminui muito o tempo da viagem.

BRUNA & LEVI

Muitos nomes de destaque na nossa cidade vão à Igreja de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, hoje, às 15h, para o nupcial de Bruna, filha de Virgínia e André Campos, e Levi, filho de Marcos Levi de França e Lúcia de Fátima de Miranda. Depois da cerimônia, os noivos receberão cumprimentos na Casa Gameleira, em Porto de Galinhas.

NA TV JORNAL

O economista Ecio Costa é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Faz um balanço das perspectivas da economia brasileira no próximo ano e destaca a excelente performance do cenário econômico de Pernambuco.

ENEM

Uma coisa que muita gente não lembra. O Enem era realizado num único dia, com prova o dia inteiro, muito cansativo. Foi José Mendonça Filho, como ministro da Educação, que determinou a divisão do exame em dois domingos.

OS MELHORES

O “Asador Etxebarri”, em Atxondo, no interior da Espanha, foi eleito o melhor restaurante do mundo no prestigiado ranking “The 50 Best Restaurants 2026”. Dois brasileiros estão na lista: o “Taju”, de São Paulo, ficou em 16º lugar e o “Lasai”, do Rio de Janeiro, em 25º lugar.

FIDELIDADE

João Gomes foi atração do baile para convidados da Fórmula 1, em São Paulo. Para a ocasião, usou no traje de gala, sem abrir mão de sua marca registrada: o chapéu de couro confeccionado pelo mestre Irineu.

TEMA

O Met Gala 2027, tradicional evento beneficente que reúne grandes nomes da moda, das artes e do entretenimento em Nova York, terá como tema da próxima edição o conceito de “extraOrdinary: Fashion and the Poetics of the Everyday”, com foco em peças do cotidiano, como jeans, camisetas brancas e jaquetas, revisitadas sob o olhar da alta-costura.

FIM

Neymar tem apenas mais quatro jogos pelo Santos antes do fim de seu contrato, válido até 31 de dezembro. Uma possível renovação ficará a cargo do próximo presidente do clube, que será eleito em 12 de dezembro. Marcelo Teixeira disputa a reeleição com outros três candidatos.

EDUCAÇÃO

A cônsul-geral da Argentina no Recife, Julieta Grande, comandou ação que destinou livros de literatura argentina à Universidade Federal de Pernambuco, doados pela Universidad Nacional de Rosario, por meio de parceria acadêmica internacional.

MAGISTRADOS

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello, empossou os magistrados Luciana Cláudia Medeiros de Souza Brilhante e Fábio Ferreira Vasconcelos.

PARABÉNS

Hellen Postai celebra os 14 anos da Prata Rara em Pernambuco. A primeira loja física da marca, de origem curitibana, foi inaugurada no RioMar Recife, em 2012. Hoje, a rede soma 15 lojas e quiosques em Pernambuco.