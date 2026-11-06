Papa Leão XIV vai visitar o país do Papa Francisco
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O Papa Francisco não fez, no seu papado, qualquer visita ao seu país, a Argentina. O Papa Leão XIV estará naquele país de domingo até o dia 11 de novembro, participando de eventos em Buenos Aires, Córdoba e Luján, que tem o maior santuário mariano do país, dedicado a Nossa Senhora de Luján. Uma visita que desperta o maior interesse entre os argentinos, que formam uma das maiores comunidades católicas do mundo.
SAÚDE
O IMIP realiza sua terceira missão internacional em Luanda, sob a liderança da superintendente-geral, Tereza Campos. A iniciativa, desenvolvida no Hospital Geral Divina Providência ao longo de 18 meses, busca aperfeiçoar a gestão hospitalar e fortalecer a segurança dos pacientes. Durante a agenda, a equipe também se reuniu com representantes da saúde angolana e da rede calabriana italiana.
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APOSENTADORIA
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo anunciou ontem sua aposentadoria da seleção de futebol de Portugal, onde atuou por 23 anos, desde 2003.
LIVRO
Muitos nomes da sociedade prestigiaram o lançamento do livro “Herdeiros”, de Mariana Moura, na Livraria Jaqueira. Conta histórias de cinco herdeiros brasileiros para abordar os desafios que envolvem a sucessão empresarial, questões familiares, rivalidades e privilégios.
OBRIGATÓRIO
Jornalistas amigos da coluna que estão em São Paulo para acompanhar a Fórmula 1 revelam que a parada obrigatória na cidade ainda é a mesma: o tradicional Bar e Lanches Estadão, localizado próximo à antiga sede do jornal O Estado de S. Paulo, de onde herdou o nome. Fundado em 1968, é conhecido pelo funcionamento ininterrupto 363 dias ao ano e pelo famoso sanduíche de pernil.
BRASILEIRO
André Esteves, presidente do conselho de administração do BTG Pactual, é o primeiro brasileiro a receber o Prêmio Enrique V. Iglesias de Desenvolvimento do Espaço Empresarial Ibero-Americano, entregue pelo rei Felipe VI, em Madri.
JUIZ
Alvin Hellerstein, juiz federal de Nova York, que comandava o processo contra Nicolás Maduro e Cilia Flores, que estão presos, morreu aos 92 anos. O processo será distribuído aleatoriamente a outro juiz de Manhattan.
Chico Science
A cinebiografia de Chico Science já está à procura de seu protagonista. A produção, dirigida por Pedro von Krüger e com direção musical de Jorge Du Peixe, busca um ator nordestino para interpretar o criador do manguebeat. As filmagens estão previstas para o segundo semestre de 2027, no Recife e em Olinda.
SAÚDE
Henry Kane, que ganhou a Bola de Ouro, aos 33 anos, leva sua carreira muito a sério. Tanto que tem um chef de cozinha particular que mora com a família, para preparar todas as refeições dele. Ele casou-se com a namorada da escola e criou uma fundação com foco na saúde mental.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “A humildade é o espaço do amor.” (Papa Paulo VI)
CAMILA Coutinho é a estrela da capa da nova edição da revista Marie Claire.
O IMPOSTO Seletivo, conhecido como “imposto do pecado”, começará a ser cobrado em fevereiro de 2027.
EXISTE uma cidade no Tocantins que se chama “Lagoa da Confusão”.
A NOVO Nordisk, fabricante do Ozempic e do Wegovy, elevou pela terceira vez neste ano suas projeções de faturamento para 2026.
A OFICINA Francisco Brennand inicia ciclo de ações comemorativas em torno dos 55 anos.
ANIVERSARIANTES
Ana Luiza Câmara, Ana Margarida Vasconcelos, Cintya Pereira, Cristiana de Queiroz Marques, Deborah Kelner Fontes, Erika de Miranda Coelho, João da Costa, Marcelo Guerra, Niolanda Dantas de Assis, Patrícia Raposo, Silvana Almeida da Silva e Valéria Gesteira Costa.