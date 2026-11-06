Festa da Vitória Régia será no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Um evento que tem a maior tradição na nossa cidade, a Festa de Vitória Régia acontece de amanhã a domingo, na Praça de Casa Forte. Evento será em homenagem a Ariano Suassuna, cujo centenário de nascimento acontece no próximo ano. Terá atrações de gastronomia, economia criativa, música e dança e shows com 35 artistas. A Feira Criativa terá 115 expositores. Renda vai para a Casa da Criança Marcelo Asfora, que há 35 anos acolhe e educa em torno de 100 crianças em situação de vulnerabilidade.

CONSULTÓRIOS

A empresária Sofia Holanda, Marcelo Cherpak e Amir Posternak lançam a “Oxia Medical Spaces”, hub de serviços especializado nos profissionais de saúde. Em destaque a locação de consultórios de alto padrão por diária, em turnos e horários flexíveis, uma tendência em grandes metrópoles, como Nova York e Londres.

JUROS

Com a decisão do Copom de manter a Selic em 13,75%, o Brasil continua tendo o maior juro real do mundo. A Turquia ficou em segundo lugar, a Argentina em terceiro e a Rússia em quarto lugar.

CENTURY 21

A loja preferida dos brasileiros em Nova York e que fechou duas vezes, a Century 21, é o tema do meu artigo de hoje, na página de opinião.

CINQUENTENÁRIO

A Academia de Artes e Letras de Pernambuco assinala seus 50 anos com almoço, hoje, no Leite.

TORCIDAS

Uma curiosidade no jogo entre o CRB e o Náutico, amanhã, nos Aflitos. Os torcedores do Sport vão torcer pelo Náutico, para tentar sobreviver na disputa pelo acesso. Já os torcedores do Náutico querem uma derrota do seu time, para não ajudar o rival rubro-negro.

NO TEXAS

Eduardo e Flávio Bolsonaro estão morando no Estado do Texas, que apoiava Donald Trump. O quadro mudou radicalmente. Os Democratas assumiram o governo. Gina Hinojosa foi eleita governadora, encerrando um jejum de 36 anos sem vitórias democratas no Executivo estadual e tornando-se a primeira governadora latina do Texas. O democrata James Talarico derrotou o republicano Ken Paxton, tornando-se o primeiro senador democrata eleito pelo estado desde 1988.

VOZ

Muito afônico depois do segundo turno, o presidente Lula tem feito sessões diárias de fonoaudiologia. Ele acorda todos os dias às 5h30, faz academia até as 7h15, toma café e participa de exercícios por uma hora com uma fonoaudióloga. Em pronunciamento à nação, domingo, deve anunciar medidas de ajuste fiscal e sinalizar compromisso com as contas públicas sem abrir mão das promessas feitas na campanha.

CINEMA

O filme “Feito Pipa”, escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional, está em cartaz nos cinemas do Recife.

JOALHERIA

A natureza brasileira inspira a nova coleção de broches da Tiffany & Co. A maison apresentou três peças exclusivas da série National Birds. As joias combinam safira azul, opala negra e diamante amarelo em criações de alta joalheria.