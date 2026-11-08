O novo desembargador(a) do TJPE será escolhido amanhã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Amanhã, o Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, presidido pelo desembargador Francisco Bandeira de Mello, vai definir a lista tríplice dos indicados pela OAB de Pernambuco para a vaga de desembargador pelo quinto constitucional. Os três serão escolhidos entre os seis advogados mais votados: Janielly Nunes, Leonardo Oliveira, Diana Câmara, Isabela Lessa, Henrique Seixas e Eliel Gomes. Em seguida, um grupo de desembargadores vai atravessar a Praça da República para entregar a lista à governadora Raquel Lyra. Ela, possivelmente, amanhã mesmo vai escolher o novo integrante da mais alta corte de Justiça do nosso estado.

WORKSHOP

O ministro Mauro Campbell Marques, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, fará o painel de encerramento do workshop “Relevância da Questão Federal”, que o LMLC Advogados e o Instituto Luiz Mário Moutinho promovem amanhã, das 15h às 19h30, no Novotel Recife Marina.

EXPO DE ARTES

Um dos mais importantes eventos culturais do estado, a Exposição de Arte do Imip abre sua 25ª edição quinta-feira, no Museu do Estado. Com o apoio da Editora Inspiração, vai reunir trabalhos de 140 artistas pernambucanos e terá 50% da renda com a venda dos trabalhos destinada à oncologia do Imip.

VINHOS

Márcia Dias comanda amanhã, às 19h, no Licínio Restaurante, road-show dos vinhos importados da Épice. Entre os produtores confirmados no evento, Luis Duarte, que produz o vinho “Rapariga da Quinta”, nome que foi sugerido por mim ao saudoso Licínio Dias. Evento vai reunir 85 rótulos de 29 vinícolas de oito países.

ENTREVISTA

Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio Pernambuco, é o entrevistado da coluna de amanhã.

HOTELARIA

Dois hotéis do Brasil estão no ranking do “The World's 50 Best Hotels 2026”, que destaca os melhores hotéis do mundo. O “Rosewood São Paulo” ficou em 6º lugar e foi eleito o melhor hotel da América do Sul. O “Copacabana Palace” aparece na 29ª posição.

LETÔNIA

Um leitor da coluna ficou surpreso ao comprar um pacote de salgadinhos em supermercado do Recife e descobrir que ele tinha sido fabricado na Letônia, país situado no Mar Báltico entre a Lituânia e a Estônia, muito longe do Recife.

CADEIRAS

Amanhã, em São Paulo, o leilão online de peças do escritório do Banco Master e do Will Bank. Além de computadores, despertam interesse cadeiras da Herman Miller, referência pelo design inovador e pela durabilidade no mundo corporativo, que chegam a custar entre R$ 11 mil e R$ 15 mil, dependendo da cor.

ENEM

Mais de cinco milhões de estudantes estão inscritos no exame do Enem, cuja primeira fase acontece neste domingo.

PATROCÍNIO

Cumprindo determinação da Justiça, a CBF retirou das placas de propaganda nos estádios o nome da Betano, que era a patrocinadora do Campeonato Brasileiro da Série A.