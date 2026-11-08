O novo desembargador(a) do TJPE será escolhido amanhã
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Amanhã, o Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, presidido pelo desembargador Francisco Bandeira de Mello, vai definir a lista tríplice dos indicados pela OAB de Pernambuco para a vaga de desembargador pelo quinto constitucional. Os três serão escolhidos entre os seis advogados mais votados: Janielly Nunes, Leonardo Oliveira, Diana Câmara, Isabela Lessa, Henrique Seixas e Eliel Gomes. Em seguida, um grupo de desembargadores vai atravessar a Praça da República para entregar a lista à governadora Raquel Lyra. Ela, possivelmente, amanhã mesmo vai escolher o novo integrante da mais alta corte de Justiça do nosso estado.
WORKSHOP
O ministro Mauro Campbell Marques, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, fará o painel de encerramento do workshop “Relevância da Questão Federal”, que o LMLC Advogados e o Instituto Luiz Mário Moutinho promovem amanhã, das 15h às 19h30, no Novotel Recife Marina.
EXPO DE ARTES
Um dos mais importantes eventos culturais do estado, a Exposição de Arte do Imip abre sua 25ª edição quinta-feira, no Museu do Estado. Com o apoio da Editora Inspiração, vai reunir trabalhos de 140 artistas pernambucanos e terá 50% da renda com a venda dos trabalhos destinada à oncologia do Imip.
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VINHOS
Márcia Dias comanda amanhã, às 19h, no Licínio Restaurante, road-show dos vinhos importados da Épice. Entre os produtores confirmados no evento, Luis Duarte, que produz o vinho “Rapariga da Quinta”, nome que foi sugerido por mim ao saudoso Licínio Dias. Evento vai reunir 85 rótulos de 29 vinícolas de oito países.
ENTREVISTA
Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio Pernambuco, é o entrevistado da coluna de amanhã.
HOTELARIA
Dois hotéis do Brasil estão no ranking do “The World's 50 Best Hotels 2026”, que destaca os melhores hotéis do mundo. O “Rosewood São Paulo” ficou em 6º lugar e foi eleito o melhor hotel da América do Sul. O “Copacabana Palace” aparece na 29ª posição.
LETÔNIA
Um leitor da coluna ficou surpreso ao comprar um pacote de salgadinhos em supermercado do Recife e descobrir que ele tinha sido fabricado na Letônia, país situado no Mar Báltico entre a Lituânia e a Estônia, muito longe do Recife.
CADEIRAS
Amanhã, em São Paulo, o leilão online de peças do escritório do Banco Master e do Will Bank. Além de computadores, despertam interesse cadeiras da Herman Miller, referência pelo design inovador e pela durabilidade no mundo corporativo, que chegam a custar entre R$ 11 mil e R$ 15 mil, dependendo da cor.
ENEM
Mais de cinco milhões de estudantes estão inscritos no exame do Enem, cuja primeira fase acontece neste domingo.
PATROCÍNIO
Cumprindo determinação da Justiça, a CBF retirou das placas de propaganda nos estádios o nome da Betano, que era a patrocinadora do Campeonato Brasileiro da Série A.