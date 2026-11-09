Vitória de Flávio Bolsonaro tiraria Vorcaro da prisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Foi devastadora para Daniel Vorcaro a derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. Ele viu ruir sua expectativa de deixar a prisão. Segundo um aliado do senador, havia um acordo tácito entre os dois para articular a libertação do ex-banqueiro ou, em caso de condenação, garantir uma anistia. A interlocução foi mantida durante toda a campanha, mesmo com Vorcaro preso. A suspeita levou o grupo jurídico Prerrogativas a acionar a Polícia Federal, em 8 de outubro, para investigar uma possível articulação entre Vorcaro e a campanha presidencial.

Andréa Cartaxo, Amanda Campos, Silvana Mattoso e Isabelle Lobato em almoço no fim de semana - Arquivo Pessoal

NO GRAD HYATT

A gastronomia pernambucana estará representada por André Saburó e Pedro Godoy no quarto Jantar Magno do Mesa SP 2026, na sexta-feira, no Grand Hyatt São Paulo. Saburó assina uma das entradas, com atum bluefin, enquanto Godoy prepara um dos pratos principais da noite: barriga de porco laqueada com molho de tamarindo.

FALÊNCIA

Um dos maiores devedores de impostos em São Paulo, a fabricante de refrigerantes Dolly, teve o pedido de falência pela Procuradoria da Fazenda Nacional e de São Paulo. Recordo de uma curiosidade: quando fui assistir a uma corrida de Fórmula Indy, em São Paulo, com Clayton Pinteiro, presidente da Federação Pernambucana de Automobilismo, utilizamos um helicóptero daquela empresa para chegar ao local da prova.

DESTAQUE

Marcus Nobel, presidente da organização não governamental United Earth e descendente de Alfred Nobel, criador do Prêmio Nobel, estará no Recife sexta-feira, durante o Rec’n’play, para falar sobre legado e propósito.

Encontro dos amigos Renata Cavalcanti e Gustavo Belarmino - Jailton Jr/JC Imagem

ARTE

Caruaru recebe, nos próximos dias, artistas e curadores de diferentes partes do Brasil e do mundo para a 3ª Bienal do Barro do Brasil. Evento acontece até 28 de novembro, com exposições no antigo galpão da Fábrica Caroá.

SAÚDE

Henry Kane, que ganhou o Bola de Ouro, aos 33 anos leva sua carreira muito a sério. Tanto que tem um chef de cozinha particular que mora com a família, para preparar todas as refeições dele. Ele casou-se com namorada da escola e criou uma fundação com foco na saúde mental.

J.A INDICA

O Tutto Qui, da chef Marcella Souto, restaurante de inspiração italiana localizado num casarão no Parnamirim, na Zona Norte do Recife, merece entrar no roteiro gastronômico dos recifenses. O espaço é charmoso, com atendimento atencioso e comida com ingredientes de extrema qualidade.

Os deputados Álvaro Porto e Abimael Santos, na Alepe - Arquivo Pessoal

DOAÇÃO

A piauiense Maria Gabriela Lucena doou ao Museu do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O traje típico que usou, como representante do Brasil no Miss Universo 2025, na Tailândia. Criado pelo estilista paranaense Mário Cézar, o modelo era inspirado na Padroeira do Brasil.

NOS STATES

A casa onde Marilyn Monroe morou e faleceu, em 1962, foi comprada por um grupo imobiliário, que pretendia demoli-la, mas foi impedida pela Prefeitura de Los Angeles, que iniciou um processo para transformá-la em Monumento Histórico-Cultural.

RETORNO

A Versace anunciou o retorno dos desfiles do Atelier Versace, sua linha de alta-costura, após dez anos de pausa. A retomada marcará a estreia do estilista Pieter Mulier na direção criativa da grife italiana.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Matar padre dá um azar danado. Sobretudo para o padre." (Ariano Suassuna)

TÚLIO Gadelha e Fátima Bernardes celebram nove anos juntos.



A ESTILISTA paraibana Rebeca Nepomuceno tem assinado produções de muitas artistas.



HOJE é o Dia do Hoteleiro.



O JURISTA Guilherme Veiga é o presidente da Comissão de Tribunais Superiores do Instituto dos Advogados de Pernambuco.



O BRIGADEIRO Marcelo Schiavo deve deixar o Segundo Comando Aéreo Regional em janeiro.

ANIVERSARIANTES Ademário Cunha, Bruno Rêgo, Eduardo Porto, Hugo Notaro, Ivan Lemos, Luiz Loureiro Júnior, Marcelo Ribeiro, Marta Zirpoli, Ricardo Caldas Machado, Ricardo Dantas Barreto e Taciana Guimarães.