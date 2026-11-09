Vitória de Flávio Bolsonaro tiraria Vorcaro da prisão
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Foi devastadora para Daniel Vorcaro a derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. Ele viu ruir sua expectativa de deixar a prisão. Segundo um aliado do senador, havia um acordo tácito entre os dois para articular a libertação do ex-banqueiro ou, em caso de condenação, garantir uma anistia. A interlocução foi mantida durante toda a campanha, mesmo com Vorcaro preso. A suspeita levou o grupo jurídico Prerrogativas a acionar a Polícia Federal, em 8 de outubro, para investigar uma possível articulação entre Vorcaro e a campanha presidencial.
NO GRAD HYATT
A gastronomia pernambucana estará representada por André Saburó e Pedro Godoy no quarto Jantar Magno do Mesa SP 2026, na sexta-feira, no Grand Hyatt São Paulo. Saburó assina uma das entradas, com atum bluefin, enquanto Godoy prepara um dos pratos principais da noite: barriga de porco laqueada com molho de tamarindo.
FALÊNCIA
Um dos maiores devedores de impostos em São Paulo, a fabricante de refrigerantes Dolly, teve o pedido de falência pela Procuradoria da Fazenda Nacional e de São Paulo. Recordo de uma curiosidade: quando fui assistir a uma corrida de Fórmula Indy, em São Paulo, com Clayton Pinteiro, presidente da Federação Pernambucana de Automobilismo, utilizamos um helicóptero daquela empresa para chegar ao local da prova.
DESTAQUE
Marcus Nobel, presidente da organização não governamental United Earth e descendente de Alfred Nobel, criador do Prêmio Nobel, estará no Recife sexta-feira, durante o Rec’n’play, para falar sobre legado e propósito.
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ARTE
Caruaru recebe, nos próximos dias, artistas e curadores de diferentes partes do Brasil e do mundo para a 3ª Bienal do Barro do Brasil. Evento acontece até 28 de novembro, com exposições no antigo galpão da Fábrica Caroá.
SAÚDE
Henry Kane, que ganhou o Bola de Ouro, aos 33 anos leva sua carreira muito a sério. Tanto que tem um chef de cozinha particular que mora com a família, para preparar todas as refeições dele. Ele casou-se com namorada da escola e criou uma fundação com foco na saúde mental.
J.A INDICA
O Tutto Qui, da chef Marcella Souto, restaurante de inspiração italiana localizado num casarão no Parnamirim, na Zona Norte do Recife, merece entrar no roteiro gastronômico dos recifenses. O espaço é charmoso, com atendimento atencioso e comida com ingredientes de extrema qualidade.
DOAÇÃO
A piauiense Maria Gabriela Lucena doou ao Museu do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O traje típico que usou, como representante do Brasil no Miss Universo 2025, na Tailândia. Criado pelo estilista paranaense Mário Cézar, o modelo era inspirado na Padroeira do Brasil.
NOS STATES
A casa onde Marilyn Monroe morou e faleceu, em 1962, foi comprada por um grupo imobiliário, que pretendia demoli-la, mas foi impedida pela Prefeitura de Los Angeles, que iniciou um processo para transformá-la em Monumento Histórico-Cultural.
RETORNO
A Versace anunciou o retorno dos desfiles do Atelier Versace, sua linha de alta-costura, após dez anos de pausa. A retomada marcará a estreia do estilista Pieter Mulier na direção criativa da grife italiana.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Matar padre dá um azar danado. Sobretudo para o padre." (Ariano Suassuna)
TÚLIO Gadelha e Fátima Bernardes celebram nove anos juntos.
A ESTILISTA paraibana Rebeca Nepomuceno tem assinado produções de muitas artistas.
HOJE é o Dia do Hoteleiro.
O JURISTA Guilherme Veiga é o presidente da Comissão de Tribunais Superiores do Instituto dos Advogados de Pernambuco.
O BRIGADEIRO Marcelo Schiavo deve deixar o Segundo Comando Aéreo Regional em janeiro.
ANIVERSARIANTES Ademário Cunha, Bruno Rêgo, Eduardo Porto, Hugo Notaro, Ivan Lemos, Luiz Loureiro Júnior, Marcelo Ribeiro, Marta Zirpoli, Ricardo Caldas Machado, Ricardo Dantas Barreto e Taciana Guimarães.