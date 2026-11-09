Entre negócios e liderança: a trajetória de Bernardo Peixoto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

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Engenheiro Civil de formação, com pós-graduação em Saneamento, empresário do comércio e do agronegócio, Bernardo Peixoto comanda há sete anos o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em Pernambuco e integra a diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), do Conselho Deliberativo do Sebrae/PE, do Sebrae Nacional, do Conselho Executivo do Sicredi Recife e dos Conselhos Nacionais do Sesc e do Senac. Sua trajetória permeia o empreendedorismo, comércio e a liderança no setor.

Como foi sua infância e que valores permanecem?

Cresci em Jaboatão Antigo rodeado de 10 irmãos e um pai e uma mãe muito amorosos. Meus pais sempre me ensinaram a ter educação, ética e respeito ao próximo. Como comerciante, meu pai também sempre me mostrou que o trabalho dignifica o homem e, como bons católicos, me ensinaram que deveríamos sempre ajudar o próximo.

Por que escolheu engenharia?

Desde pequeno, sempre gostei de construção. Quando criança, eu já brincava de construir estradas, prédios e fabricava meus próprios brinquedos. Adulto, não tive dúvidas de que faria Engenharia Civil. Se fosse escolher novamente, escolheria o mesmo curso.

E a especialização em Saneamento Básico?

Parte da minha vida trabalhei na Compesa e para aprimorar meu aprendizado fiz pós em Saneamento, o que me ajudou muito a crescer profissionalmente como engenheiro no serviço público e, mais tarde, no privado.

Quando percebeu que tinha perfil para a vida empresarial?

Sempre tive perfil de empreendedor. Aos 20 anos, abri minha primeira empresa. E até hoje continuo empreendendo. Aprendi com meu pai a ser comerciante e fui aprimorando.

E no empresariado?

Em 1973, entrei no comércio de aves e ovos. Em 1983, no ramo de livraria e papelaria (até hoje!) com o Atacadão MEC, que existe há 43 anos com 5 lojas no estado. E, em 2002, começamos no agronegócio, com a Max Fruit, que hoje se chama Fruto Nordeste.

Como começou no Sistema Fecomércio?

Há mais de 30 anos entrei como diretor da Fecomércio-PE, depois me tornei vice-presidente e assumi a presidência quando Josias Albuquerque faleceu. De lá pra cá, fui eleito três vezes presidente da Federação. O caminho foi longo, mas construído com muito trabalho, dedicação e amor à missão de servir.

Maior desafio profissional?

Quando assumi, em 2019, a presidência substituindo Josias Albuquerque e, logo em seguida, a pandemia da covid-19, que nos obrigou a reinventarmos tudo.

A grande conquista?

Pôr em prática todos os ensinamentos dos meus pais e tios. Sou o que sou hoje graças à educação que eles me deram e tudo que me ensinaram sobre amor, ética, resiliência e fé. Antes de ser um bom profissional, você precisa ser um bom homem, com bom caráter.

Experiência no setor empresarial ensinou sobre liderança?

Ensinou que liderança não é sobre exercer poder, mas sobre impactar e inspirar pessoas. Uma das lições mais importantes é a escuta ativa e o diálogo. As melhores decisões sempre nascem em equipe. Por fim, aprendi que liderar é, acima de tudo, servir e criar as condições necessárias para que sua equipe inove, cresça e entregue valor para a sociedade.

Como definiria seu estilo de liderança?

Colaborativa, focada na construção de decisões coletivas e descentralizadas.

O que costuma fazer longe dos compromissos profissionais?

Ir para a minha chácara, em Gravatá, com a família. Lá, relaxo e me divirto com minha esposa, filhos, noras, netos e amigos.

O que mais o inspira atualmente?

Não há satisfação maior para mim do que presenciar a transformação na vida de um trabalhador do comércio, de um jovem que conquista sua primeira qualificação profissional ou de uma família que tem acesso a mais saúde, cultura, esporte, lazer e assistência social. Saber que as nossas decisões e projetos abrem portas, realizam sonhos e levam dignidade e felicidade para a nossa gente.

Transformações que Pernambuco passou ao longo da sua trajetória?

Vi o nosso estado diversificar sua economia, expandir sua infraestrutura e consolidar o setor do comércio de bens, serviços e turismo como a principal força motriz e o maior gerador de empregos e renda. A inovação e o empreendedorismo ganharam um espaço extraordinário no nosso estado e fomos um agente ativo nessa transformação. Fico muito feliz porque não fomos apenas testemunhas dessas mudanças, fomos parceiros ativos.

Principal desafio de Pernambuco para os próximos anos?

Investir ainda mais em educação de qualidade. O mundo está se transformando em uma velocidade impressionante e reduzir as desigualdades depende diretamente de como preparamos a nossa população. Tenho a convicção de que nenhuma transformação econômica duradoura acontece se não colocarmos a educação como prioridade absoluta.

Maior responsabilidade à frente do Sistema?

Ampliar o nosso alcance social, fazer com que o Sesc e o Senac cheguem com ainda mais força àqueles que mais precisam em todo o estado de Pernambuco.

Papel do comércio, no futuro econômico de Pernambuco?

Mais de 70% do Produto Interno Bruto estadual é gerado por esse setor, que também concentra a maior parcela dos empregos e dos estabelecimentos empresariais. Nesse contexto, o comércio de bens, os serviços e o turismo constituem importantes vetores da atividade econômica estadual, contribuindo para a geração de renda, emprego e movimentação dos negócios. Por isso, o setor ditará, nos próximos anos, a dinâmica econômica do estado.

Existem reformas planejadas para as unidades do Sesc?

Destaco a ampliação de leitos dos hotéis do Sesc Guadalupe e Garanhuns, ampliação do Sesc Floresta e Piedade, reforma da unidade do Sesc Petrolina, reforma do Restaurante Chá Preto, da academia e do ginásio esportivo do Sesc Garanhuns; reforma geral da unidade do Sesc Santo Amaro, que será transformada em um Centro Cultural, reforma do parque aquático do Sesc Araripina, construção de uma nova unidade do Sesc Casa Amarela, construção de uma nova unidade do Sesc Palmares, reforma da cozinha do Sesc Goiana e construção de um espaço multiuso, da academia e reforma do restaurante do Sesc Caruaru.

E do Senac?

Nossa maior obra é a construção do Senac Jaboatão, reforma do prédio João Rodrigues Maia, no Senac Recife, construção de uma nova unidade do Senac em Palmares, construção de uma usina fotovoltaica no Senac Serra Talhada, reforma e ampliação da unidade do Senac Petrolina e reforma do prédio San Diego.

Que legado Peixoto gostaria de deixar?

Para a minha família, o exemplo de ética, resiliência e integridade. Para o setor empresarial, um comércio mais moderno e preparado para o futuro. Meu objetivo é que as empresas pernambucanas olhem para a Fecomércio e vejam uma instituição que não apenas defendeu seus interesses, mas que entregou inovação. Para Pernambuco, um estado mais justo, inclusivo e com menos desigualdade.

RAIO-X

Time: Sport.



Restaurante: Leite.



Comida: Churrasco.



Filme: “Os Dez Mandamentos.”



Livro: A Bíblia Sagrada.



Música: “Dois Amigos”, de Julio Iglesias com Zezé Di Camargo & Luciano.



Cantor: Julio Iglesias.



Local favorito: Minha chácara, em Gravatá (“Meu paraíso!”).



Hobby: Passear de quadriciclo com a família.