Agenda TGI será lançada dia 24 no Teatro RioMar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O lançamento da 8ª edição da Agenda TGI será realizado dia 24 de novembro, no Teatro RioMar. Francisco Cunha e Fábio Menezes apresentam as perspectivas para 2027, abordando os cenários políticos, os avanços da inteligência artificial e as transformações no mundo. É um dos eventos mais aguardados do fim do ano.

Taísa Guedes Noronha presidência da nova Comissão de Direito ao Bem-Estar da OAB de Pernambuco - Arquivo Pessoal

Val Santana/Divulgação - Arquivo Pessoal

PREMIAÇÃO

O Jornal do Commercio foi destaque no 3º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo. Lara Calábria, da equipe desta coluna, foi uma das premiadas na categoria Impresso, junto a Raphael Guerra, Maria Clara Trajano, Elis Ribeiro e Adson Souza.

O empresário Zeferino Ferreira da Costa, na homenagem que recebeu do Gabinete Português de Leitura, ao lado de Ricardo Brennand Filho - Val Santana/Divulgação

MERCADO

Paulo Câmara comandou a celebração dos dez anos de fundação do Hub de Inovação do Banco do Nordeste, que já participou da concessão de R$ 11,6 bilhões em crédito para projetos e acelerou mais de 300 startups nordestinas.

SALÁRIO

Mesmo no exterior, Flávio Bolsonaro continua recebendo o salário de senador: R$ 44 mil. O mesmo acontece com seus 21 assessores, que custam R$ 345 mil por mês.

MODA

A H&M reservou ao Recife um acervo de moda praia mais amplo do que o disponível em outras unidades do país. A coleção reúne peças de tecidos fluidos, cartela de cores neutras e propostas que transitam entre o urbano e o casual.

UNIVERSIDADES

Pesquisa “Time Higher Education” revela as seis melhores universidades do mundo. Pela ordem: Universidade de Oxford, no Reino Unido; Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos; Universidade de Princeton, nos Estados Unidos; Universidade Stanford, nos Estados Unidos; Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

DEPOIMENTO

De Tostão, excelente comentarista: “Para melhorar o futebol brasileiro e a seleção, é preciso ter ótimos gramados, um bom calendário, jogos menos tumultuados e clubes bem administrados, que não gastem mais do que podem e que paguem o que devem.”

CASA COR

Luiza Nogueira assina a cozinha de Kitchens, marcando sua participação em 10 edições da Casa Cor.

GOVERNADORES

Concluída a votação, o PL ficou com seis governos estaduais, o PSD com cinco, o PT, o Republicanos e o PP com quatro, o PSDB com dois e o Podemos e o MDB com um.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Estudar Fernando Pessoa não é decifrar um homem, é tentar compreender uma multidão." (José Paulo Cavalcanti Filho)

PEDRO Silveira e Bianca Vieira em circulada pela França e Islândia.

CAMILA Pontes faz bazar solidário neste sábado, no “Amiza Café”, em Boa Viagem.

JOSÉ Walter Cavalcanti e Kamila são os anfitriões, em Fernando de Noronha, do seu casamento, que terá mais de um dia de festa.

ALFREDO Gomes e Moacir Araújo celebraram os 25 anos do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Pernambuco com simpósio de inovação e ciência.

A STUDIO Faz, Vitalina e Detail Papelaria abriram pop-up de fim de ano no RioMar.

ANIVERSARIANTES

Alberto Ferreira da Costa Filho, Alexandre de Luna Freire, Ana Paula Vieira, Betânia Peixoto, Bruno Castro e Silva, Camila Campelo, Carlito Asfora, Domingos Cruz Neto, Fabiana Andrade Lima, Felipe Lemos, Geraldo Jorge Espíndola, José Moura, José Paulo Cavalcanti Neto, Larissa Pereira, Marcelo Ribeiro, Márcia Maranhão e Waldyr Cavalcanti Júnior.