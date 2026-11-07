Agenda TGI será lançada dia 24 no Teatro RioMar
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O lançamento da 8ª edição da Agenda TGI será realizado dia 24 de novembro, no Teatro RioMar. Francisco Cunha e Fábio Menezes apresentam as perspectivas para 2027, abordando os cenários políticos, os avanços da inteligência artificial e as transformações no mundo. É um dos eventos mais aguardados do fim do ano.
PREMIAÇÃO
O Jornal do Commercio foi destaque no 3º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo. Lara Calábria, da equipe desta coluna, foi uma das premiadas na categoria Impresso, junto a Raphael Guerra, Maria Clara Trajano, Elis Ribeiro e Adson Souza.
MERCADO
Paulo Câmara comandou a celebração dos dez anos de fundação do Hub de Inovação do Banco do Nordeste, que já participou da concessão de R$ 11,6 bilhões em crédito para projetos e acelerou mais de 300 startups nordestinas.
SALÁRIO
Mesmo no exterior, Flávio Bolsonaro continua recebendo o salário de senador: R$ 44 mil. O mesmo acontece com seus 21 assessores, que custam R$ 345 mil por mês.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
MODA
A H&M reservou ao Recife um acervo de moda praia mais amplo do que o disponível em outras unidades do país. A coleção reúne peças de tecidos fluidos, cartela de cores neutras e propostas que transitam entre o urbano e o casual.
UNIVERSIDADES
Pesquisa “Time Higher Education” revela as seis melhores universidades do mundo. Pela ordem: Universidade de Oxford, no Reino Unido; Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos; Universidade de Princeton, nos Estados Unidos; Universidade Stanford, nos Estados Unidos; Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
DEPOIMENTO
De Tostão, excelente comentarista: “Para melhorar o futebol brasileiro e a seleção, é preciso ter ótimos gramados, um bom calendário, jogos menos tumultuados e clubes bem administrados, que não gastem mais do que podem e que paguem o que devem.”
CASA COR
Luiza Nogueira assina a cozinha de Kitchens, marcando sua participação em 10 edições da Casa Cor.
GOVERNADORES
Concluída a votação, o PL ficou com seis governos estaduais, o PSD com cinco, o PT, o Republicanos e o PP com quatro, o PSDB com dois e o Podemos e o MDB com um.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Estudar Fernando Pessoa não é decifrar um homem, é tentar compreender uma multidão." (José Paulo Cavalcanti Filho)
PEDRO Silveira e Bianca Vieira em circulada pela França e Islândia.
CAMILA Pontes faz bazar solidário neste sábado, no “Amiza Café”, em Boa Viagem.
JOSÉ Walter Cavalcanti e Kamila são os anfitriões, em Fernando de Noronha, do seu casamento, que terá mais de um dia de festa.
ALFREDO Gomes e Moacir Araújo celebraram os 25 anos do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Pernambuco com simpósio de inovação e ciência.
A STUDIO Faz, Vitalina e Detail Papelaria abriram pop-up de fim de ano no RioMar.
ANIVERSARIANTES
Alberto Ferreira da Costa Filho, Alexandre de Luna Freire, Ana Paula Vieira, Betânia Peixoto, Bruno Castro e Silva, Camila Campelo, Carlito Asfora, Domingos Cruz Neto, Fabiana Andrade Lima, Felipe Lemos, Geraldo Jorge Espíndola, José Moura, José Paulo Cavalcanti Neto, Larissa Pereira, Marcelo Ribeiro, Márcia Maranhão e Waldyr Cavalcanti Júnior.