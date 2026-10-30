Uma agenda repleta da governadora Priscila Krause
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Durante a semana em que exerce a função de governadora de Pernambuco, Priscila Krause cumpre uma série de compromissos, entre eles o acompanhamento do embarque de duas turmas do Programa Ganhe o Mundo, que irão para o Reino Unido e o Canadá, o anúncio de novo edital para a cultura, a participação em evento do Outubro Rosa e a visita às obras do Hospital da Restauração. Também participou do IV Encontro de Mulheres Bombeiras de Pernambuco, onde conheceu histórias e desafios enfrentados pelas profissionais.
ACADEMIA
A Evipar Empreendimentos vai instalar academia de ginástica premium, ocupando 1.500 m² nos Jardins Life Center, em Boa Viagem, reunindo o que há de mais inovador em serviços e equipamentos para a prática de exercícios físicos. Ocupará o espaço onde funcionou a icônica Academia Performance.
FREI DAMIÃO
O velório e o enterro de Frei Damião, que atraíram milhares de pessoas no Recife, é o tema do meu artigo de hoje na página de opinião.
APROVAÇÃO
A professora Mariana Zerbone obteve com aprovação por unanimidade o título de professora titular do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
REBAIXAMENTO
O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais revela o ranking dos times com mais chances de serem rebaixados da Série A do Campeonato Brasileiro: Chapecoense (99,99% de chances), Remo (99,45%), Grêmio (80.6%) Corinthians (62,5%), Internacional (32,7%) e Mirassol(12,1%).
JORNALISMO
Ingrid Zanella foi a primeira a apoiar a vinda do festival de jornalismo para o Recife, cedendo o auditório da OAB-PE e apoiando a capital como a primeira a receber o festival que só acontecia em Brasília. Afirmou já ter conversado com o prefeito Victor Marques para o evento se manter na agenda anual.
RESPONSÁVEL
Para o comentarista Valdo Cruz, da GloboNews, um dos grandes responsáveis pela derrota de Flávio Bolsonaro, foi o deputado marqueteiro Nikolas Ferreira, por seus vídeos sobre Minas Gerais e o Nordeste.
DERROTAS
Dois times que vinham liderando invictos os campeonatos perderam seus jogos nesta semana. O Barcelona para o Real Madrid, na Espanha e o Manchester City para o Aston Villa na Inglaterra.
LEILÃO
Durou apenas 45 minutos o tempo que o quadro "Íris", pintado por Claude Monet no fim de sua vida, foi arrematado por 50 milhões de euros durante leilão em Paris. Tornou-se a obra de arte mais cara já vendida na França.
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BOM DIA: “Toda briga é seguida de remorso.” (Shlomo Ben Yehuda ibn Gabirol)
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