Uma agenda repleta da governadora Priscila Krause

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Durante a semana em que exerce a função de governadora de Pernambuco, Priscila Krause cumpre uma série de compromissos, entre eles o acompanhamento do embarque de duas turmas do Programa Ganhe o Mundo, que irão para o Reino Unido e o Canadá, o anúncio de novo edital para a cultura, a participação em evento do Outubro Rosa e a visita às obras do Hospital da Restauração. Também participou do IV Encontro de Mulheres Bombeiras de Pernambuco, onde conheceu histórias e desafios enfrentados pelas profissionais.

O prefeito, Victor Marques, e o jornalista Francisco José no Festival de Jornalismo do Recife - Anais Coelho/JC

ACADEMIA

A Evipar Empreendimentos vai instalar academia de ginástica premium, ocupando 1.500 m² nos Jardins Life Center, em Boa Viagem, reunindo o que há de mais inovador em serviços e equipamentos para a prática de exercícios físicos. Ocupará o espaço onde funcionou a icônica Academia Performance.

FREI DAMIÃO

O velório e o enterro de Frei Damião, que atraíram milhares de pessoas no Recife, é o tema do meu artigo de hoje na página de opinião.

O encontro das amigas Juliana Lins e Karina Nóbrega - Dayvison Nunes/Divulgação



APROVAÇÃO

A professora Mariana Zerbone obteve com aprovação por unanimidade o título de professora titular do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.



REBAIXAMENTO

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais revela o ranking dos times com mais chances de serem rebaixados da Série A do Campeonato Brasileiro: Chapecoense (99,99% de chances), Remo (99,45%), Grêmio (80.6%) Corinthians (62,5%), Internacional (32,7%) e Mirassol(12,1%).



JORNALISMO

Ingrid Zanella foi a primeira a apoiar a vinda do festival de jornalismo para o Recife, cedendo o auditório da OAB-PE e apoiando a capital como a primeira a receber o festival que só acontecia em Brasília. Afirmou já ter conversado com o prefeito Victor Marques para o evento se manter na agenda anual.



RESPONSÁVEL

Para o comentarista Valdo Cruz, da GloboNews, um dos grandes responsáveis pela derrota de Flávio Bolsonaro, foi o deputado marqueteiro Nikolas Ferreira, por seus vídeos sobre Minas Gerais e o Nordeste.



DERROTAS

Dois times que vinham liderando invictos os campeonatos perderam seus jogos nesta semana. O Barcelona para o Real Madrid, na Espanha e o Manchester City para o Aston Villa na Inglaterra.



LEILÃO

Durou apenas 45 minutos o tempo que o quadro "Íris", pintado por Claude Monet no fim de sua vida, foi arrematado por 50 milhões de euros durante leilão em Paris. Tornou-se a obra de arte mais cara já vendida na França.

Felipe Valadares, Liesid Neto, Izabela Zisman e Carol Santoro, em recente evento - Jailton Junior/JC Imagem

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Toda briga é seguida de remorso.” (Shlomo Ben Yehuda ibn Gabirol)



AMYR Kelner em temporada em Budapeste, na Hungria.



DONALD Trump já fez três pronunciamentos sobre a eleição do Brasil em diferentes contextos. Em todos, afirma uma coisa comum: que não vai se envolver.



SASHA Meneghel anunciou que está grávida do seu primeiro filho, com o cantor João Lucas.



HOJE é o Dia do Comerciário e do Ginecologista.



A ESCOLA de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco comemorou 169 anos de fundação.

ANIVERSARIANTES: Cyro Côrte Real, Daniela Regueira Alecrim, Flávia Lúcia Mota, Luciano Rangel de Aguiar, Marcelo Vinicius, Maria Elizabeth Chaves, Odilon Cunha, Rita Pessoa de Mello, Sandra Carla Maranhão, Sérgio Monteiro Cavalcanti, Simone Medeiros e Tomé Franca.