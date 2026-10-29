Grande Sucesso do Outubro Rosa da AAJUPE
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Foi um enorme sucesso, superlotando o Famiglia Giuliano, o tradicional evento da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, que marca o Outubro Rosa. A presidente Sandra Bandeira de Melo e a vice-presidente Anselma Bandeira de Melo, receberam os nomes de maior destaque no nosso mundo feminino, num clima de muita descontração. O ambiente tinha uma bela decoração, assinada por Nathália Paes Barreto. Além de um excelente buffet, tivemos shows de Clara Sobral e Kelly Oliveira. Toda a renda do evento será destinada à ONG Casa Rosa e outros projetos sociais que a entidade apoia.
EDUARDO MENDONÇA
Pernambuco perdeu uma das suas figuras mais queridas, o sergipano Eduardo Paes Mendonça. Teve uma grande atuação como empresário no Bompreço e na Intergraf. E deixa um legado de um belíssimo trabalho social de apoio às pessoas com fissura l labiopalatina, com o Instituto Eduardo Mendonça e a Casa Sorrir, dirigida pela sua filha Danielle. Tive a felicidade ter sido amigo dele por muitos anos.
FAMILY DAY
O "Porte Group" promove esta tarde na Galeria Janete Costa no Parque Dona Lindu, o Family Day Future Leaders sobre legado e governança familiar. Entre as palestrantes Ana Maria Diniz, filha de Abilio Diniz, Anna Zarzur, da Eztec e Mateus Corradi, da Florense.
EXECUTIVOS
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Pernambuco promove hoje, do evento "Mapas do Amanhã", voltada à discussão de tendências e inovação. Entre os convidados os executivos João Aguiar, Priscila Carrilho, Barbara Fernandes, Felipe Sabat e Rodrigo de Abreu Pinto.
ÓCULOS
A arquiteta Maria Meira Lins assina o projeto da loja de óculos fashion Gustavo Eyewear, na Casa Cor, que abre hoje, com um projeto que une sofisticação com design contemporâneo.
ATRAÇÕES
Fortaleza anunciou as atrações do seu réveillon, nos dias 30 e 31 de dezembro. Ivete Sangalo, Alok, Belo e Luísa Sonza estão entre os 26 shows.
TETRA
Ruy Castro conquistou, pela quarta vez, o Prêmio Jabuti na categoria Livro do Ano. A obra Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio, da Companhia das Letras, também venceu em Biografia e Reportagem.
EDUCAÇÃO
A Universidade Federal de Pernambuco concede, no dia 6 de novembro, o título de Doutora Honoris Causa à deputada Luiza Erundina, em reconhecimento à sua trajetória política e atuação na defesa dos direitos sociais e humanos.
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ETIQUETA
Tatiana Marques comandou a mentoria "Comportamento Social e Etiqueta, Certo ou Errado?", para o Instituto do Ministério Público de Pernambuco. Ao longo de quatro horas, abordou o espaço de convivência social digital, com foco no uso de telas e do WhatsApp.
SILÊNCIO
No mesmo dia em que Flávio Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos, Michelle Bolsonaro se reuniu com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Segundo Valdemar, a conversa tratou do futuro da legenda e dos próximos desafios do partido. Os dois não comentaram a viagem do senador, e o PL ainda não se manifestou sobre o assunto.