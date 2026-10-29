Grande Sucesso do Outubro Rosa da AAJUPE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Foi um enorme sucesso, superlotando o Famiglia Giuliano, o tradicional evento da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, que marca o Outubro Rosa. A presidente Sandra Bandeira de Melo e a vice-presidente Anselma Bandeira de Melo, receberam os nomes de maior destaque no nosso mundo feminino, num clima de muita descontração. O ambiente tinha uma bela decoração, assinada por Nathália Paes Barreto. Além de um excelente buffet, tivemos shows de Clara Sobral e Kelly Oliveira. Toda a renda do evento será destinada à ONG Casa Rosa e outros projetos sociais que a entidade apoia.

EDUARDO MENDONÇA

Pernambuco perdeu uma das suas figuras mais queridas, o sergipano Eduardo Paes Mendonça. Teve uma grande atuação como empresário no Bompreço e na Intergraf. E deixa um legado de um belíssimo trabalho social de apoio às pessoas com fissura l labiopalatina, com o Instituto Eduardo Mendonça e a Casa Sorrir, dirigida pela sua filha Danielle. Tive a felicidade ter sido amigo dele por muitos anos.

FAMILY DAY

O "Porte Group" promove esta tarde na Galeria Janete Costa no Parque Dona Lindu, o Family Day Future Leaders sobre legado e governança familiar. Entre as palestrantes Ana Maria Diniz, filha de Abilio Diniz, Anna Zarzur, da Eztec e Mateus Corradi, da Florense.

EXECUTIVOS

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Pernambuco promove hoje, do evento "Mapas do Amanhã", voltada à discussão de tendências e inovação. Entre os convidados os executivos João Aguiar, Priscila Carrilho, Barbara Fernandes, Felipe Sabat e Rodrigo de Abreu Pinto.

ÓCULOS

A arquiteta Maria Meira Lins assina o projeto da loja de óculos fashion Gustavo Eyewear, na Casa Cor, que abre hoje, com um projeto que une sofisticação com design contemporâneo.

ATRAÇÕES

Fortaleza anunciou as atrações do seu réveillon, nos dias 30 e 31 de dezembro. Ivete Sangalo, Alok, Belo e Luísa Sonza estão entre os 26 shows.

TETRA

Ruy Castro conquistou, pela quarta vez, o Prêmio Jabuti na categoria Livro do Ano. A obra Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio, da Companhia das Letras, também venceu em Biografia e Reportagem.

EDUCAÇÃO

A Universidade Federal de Pernambuco concede, no dia 6 de novembro, o título de Doutora Honoris Causa à deputada Luiza Erundina, em reconhecimento à sua trajetória política e atuação na defesa dos direitos sociais e humanos.

ETIQUETA

Tatiana Marques comandou a mentoria "Comportamento Social e Etiqueta, Certo ou Errado?", para o Instituto do Ministério Público de Pernambuco. Ao longo de quatro horas, abordou o espaço de convivência social digital, com foco no uso de telas e do WhatsApp.

SILÊNCIO

No mesmo dia em que Flávio Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos, Michelle Bolsonaro se reuniu com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Segundo Valdemar, a conversa tratou do futuro da legenda e dos próximos desafios do partido. Os dois não comentaram a viagem do senador, e o PL ainda não se manifestou sobre o assunto.



