Casa Cor estreia hoje no Cais José Estelita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Começa hoje e vai até 13 de dezembro a Casa Cor, com o tema “Mente e Coração”. Em evento de abertura para convidados, diversos nomes da arte, cultura e sociedade local prestigiaram a mostra comandada com sucesso e maestria por Carla Cavalcanti, Isabela e Gabriela Coutinho. O buffet com três estações foi assinado por Renato Machado. Entre os destaques, estão os trilhos e bonde reformados e mantidos no centro da mostra, que ocupa os históricos armazéns do Novo Cais José Estelita.

Auxiliadora Paes Mendonça, aniversariante de hoje - Arquivo Pessoal

DESTAQUES

Entre os espaços que chamaram atenção, ambientes wellness, uma academia com papel de parede de garças e ambiente arborizado, assinado por Eva Pacheco, e o espaço com aulas de pilates, de Ana Cristina Mendonça, que será aberto ao público com agendamento.

Juliana Vieira Maranhão, Fernanda Vieira Castro e Silva e Leliane Alencar no evento que assinalou o Dia do médico no Endogastro - Ivaldo Bezerra/Divulgação

A senadora Teresa Leitão e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, na comemoração dos 81 anos do presidente Lula - Arquivo Pessoal

BILHETERIA

Outro destaque foi a bilheteria do evento, com assinatura de Ana Higino, um ambiente que lembra a sala de estar de uma casa, extremamente acolhedor, com piso de Portinari, referências pernambucanas e homenagem a Janete Costa, com quem a arquiteta estagiou no início de sua trajetória.

EMOÇÃO

No velório de Eduardo Paes Mendonça, ontem, no Morada da Paz, seu irmão, João Carlos destacou a personalidade cativante dele, “um homem simples, trabalhador e humano”. José Paulo Cavalcanti, um dos muitos amigos presentes no velório, reforçou que a alegria de viver dele “vai fazer falta”.

JATINHO

O jatinho usado pelo senador Flávio Bolsonaro para ir para a Argentina, rumo aos Estados Unidos, com sua esposa e filhas foi um Gulfstream G400, da empresa argentina Baires Fly. Comporta 13 passageiros, tem poltronas que se transformam em seis camas, forno de micro-ondas, iPads e cozinha traseira. Voo fez escala em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami.

NA JUSTIÇA

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região formou lista tríplice para a escolha de uma nova desembargadora. Integram a relação as juízas Patrícia Coelho Brandão Vieira, Roberta Corrêa de Araújo e Ana Cristina da Silva. Os nomes serão encaminhados ao presidente Lula, responsável pela escolha.

PÊNALTIS

Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti na desclassificação do Brasil na Copa do Mundo para a Noruega, repetiu o fiasco. Perdeu o pênalti que eliminou o Arsenal, campeão da Premier League, na Copa da Liga Inglesa para o Fleetwood Town, time da quarta divisão.

INEFICIENTE

A decisão contestada pela maioria dos juristas, do ministro Cristiano Zanin, determinando a prorrogação de duas horas no horário da votação de domingo, quando o prazo já tinha terminado na maioria do país, trouxe pouco resultado prático: apenas 35 mil votos.

PASSAGEM

Carlos Trevi, coordenador do Santander Cultural, esteve na abertura da Casa Cor e confirmou sua presença na Exposição do IMIP, dia 12 de novembro.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, precisa sair da frouxidão de suas condutas.” (Igor Maciel)

O IMIP recebeu Diploma de Honra ao Mérito Odontológico Pernambucano, em evento do Conselho Regional de Odontologia.

HOJE o RioMar completa os 14 anos de funcionamento, consolidado como um dos melhores shopping centers do país.

O BRASIL chegou à marca de um milhão de carros elétricos nas ruas.

O INSTAGRAM está testando novo formato de vídeos horizontais com duração de até 90 minutos. A tendência é competir com o YouTube.

UM DETALHE do jornalista Caco Barcellos: estava se recuperando de uma cirurgia de coluna, recebeu alta no dia 24 e, no dia 25, foi votar no segundo turno.

ANIVERSARIANTES

Auxiliadora Paes Mendonça, Evandro Barros de Carvalho, Fábio André de Farias, Fernando Cabral, Francisco Meireles, Gabriela de Queiroz Galvão, Gustavo Moura Dubeux, José Mesquita Júnior, Jussara Freire, Lula Cabral, Maria Ângela Asfora Dobbin, Nicolau Sultanum, Pedro Ivo Bernardes, Sabrina Barbosa e Vênus Carvalho.