Associação dos Amigos da Justiça faz evento solidário
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A presidente Sandra Paes Barreto e a vice-presidente Anselma Bandeira de Mello comandam hoje, às 17h, no Famiglia Giuliano, o tradicional evento beneficente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Renda do evento será destinada à Casa Rosa e outros projetos sociais apoiados pela entidade. Vai reunir muitos nomes de destaque na nossa sociedade e terá shows de Clara Sobral e Kelly Oliveira.
MINISTRO
João Campos é um nome fortíssimo para ocupar um ministério no novo governo Lula.
PESQUISAS
Nas 11 pesquisas cujos resultados foram divulgados sábado, apenas a Conecta acertou o resultado. Apontou que Lula teria 50,3% dos votos (teve 51,79%) e Flávio Bolsonaro 49,7% (teve 48,21%).
CASA COR
Isabela e Gabi Coutinho e Carla Cavalcanti reúnem convidados hoje, das 17h às 23h, para a avant-première da Casa Cor 2026, nos galpões Casario, no Cais José Estelita. Com o tema “Mente e Coração”, a mostra vai ter 35 espaços assinados por 51 profissionais de arquitetura, design, decoração e paisagismo (incluindo estúdios, lofts, suítes, spa, livraria e gastronomia). Mostra estará aberta ao público de quinta-feira até o dia 13 de dezembro.
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PARABÉNS
O presidente Lula completa 81 anos hoje, em clima de alegria total pela reeleição.
MARCO ZERO
Uma multidão superlotou o Marco Zero, no Recife Antigo, domingo, para comemorar a reeleição de Lula.
COPA
O presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, recebeu Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, para tratar da Copa do Mundo Feminina de 2027. A reunião abordou a estrutura do Juizado do Torcedor na Arena Pernambuco e as adequações previstas, incluindo a implantação de uma Sala Lilás.
FERIADO
A semana já começa mais curta para o servidor público. Isso porque tanto o estado quanto a rede municipal do Recife transferiram o feriado da categoria de quarta para sexta-feira. Na segunda, também é feriado, agora nacional, de Dia de Finados.
FOTO
Uma das fotos mais elogiadas da eleição foi a da fotógrafa Maria Isabel Oliveira, do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, no sábado, na Avenida Paulista, em cima de um carro segurando a Constituição de 1988.
MÚSICA
Milton Nascimento celebrou 84 anos. Entre as canções mais marcantes estão “Maria Maria”, “Travessia”, “Canção da América” e “Coração de Estudante”. Segundo o Ecad, “Maria Maria” lidera o ranking de suas músicas mais regravadas.
TRADIÇÃO
Minas Gerais manteve a tradição de sempre eleger o candidato vencedor na eleição presidencial. Lula teve 50,20% dos votos contra 49,80% de Flávio Bolsonaro.