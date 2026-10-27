Associação dos Amigos da Justiça faz evento solidário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A presidente Sandra Paes Barreto e a vice-presidente Anselma Bandeira de Mello comandam hoje, às 17h, no Famiglia Giuliano, o tradicional evento beneficente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Renda do evento será destinada à Casa Rosa e outros projetos sociais apoiados pela entidade. Vai reunir muitos nomes de destaque na nossa sociedade e terá shows de Clara Sobral e Kelly Oliveira.

Paloma Taboas, no seu aniversário no il Tavolo, com o marido João Lyra Meira Lins - Gleyson Ramos/Divulgação

MINISTRO

João Campos é um nome fortíssimo para ocupar um ministério no novo governo Lula.

PESQUISAS

Nas 11 pesquisas cujos resultados foram divulgados sábado, apenas a Conecta acertou o resultado. Apontou que Lula teria 50,3% dos votos (teve 51,79%) e Flávio Bolsonaro 49,7% (teve 48,21%).

CASA COR

Isabela e Gabi Coutinho e Carla Cavalcanti reúnem convidados hoje, das 17h às 23h, para a avant-première da Casa Cor 2026, nos galpões Casario, no Cais José Estelita. Com o tema “Mente e Coração”, a mostra vai ter 35 espaços assinados por 51 profissionais de arquitetura, design, decoração e paisagismo (incluindo estúdios, lofts, suítes, spa, livraria e gastronomia). Mostra estará aberta ao público de quinta-feira até o dia 13 de dezembro.

PARABÉNS

O presidente Lula completa 81 anos hoje, em clima de alegria total pela reeleição.

MARCO ZERO

Uma multidão superlotou o Marco Zero, no Recife Antigo, domingo, para comemorar a reeleição de Lula.

COPA

O presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, recebeu Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, para tratar da Copa do Mundo Feminina de 2027. A reunião abordou a estrutura do Juizado do Torcedor na Arena Pernambuco e as adequações previstas, incluindo a implantação de uma Sala Lilás.

FERIADO

A semana já começa mais curta para o servidor público. Isso porque tanto o estado quanto a rede municipal do Recife transferiram o feriado da categoria de quarta para sexta-feira. Na segunda, também é feriado, agora nacional, de Dia de Finados.

FOTO

Uma das fotos mais elogiadas da eleição foi a da fotógrafa Maria Isabel Oliveira, do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, no sábado, na Avenida Paulista, em cima de um carro segurando a Constituição de 1988.

MÚSICA

Milton Nascimento celebrou 84 anos. Entre as canções mais marcantes estão “Maria Maria”, “Travessia”, “Canção da América” e “Coração de Estudante”. Segundo o Ecad, “Maria Maria” lidera o ranking de suas músicas mais regravadas.

TRADIÇÃO

Minas Gerais manteve a tradição de sempre eleger o candidato vencedor na eleição presidencial. Lula teve 50,20% dos votos contra 49,80% de Flávio Bolsonaro.