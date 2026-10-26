Lula é reeleito presidente

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Numa reviravolta inédita e espetacular, depois de ser o menos votado no primeiro turno, o presidente Lula foi reeleito, ontem, para seu quarto mandato como presidente. Foi a eleição mais disputada da história do Brasil.

NO EXTERIOR

Além do Brasil, Lula ganhou de Flávio Bolsonaro na maioria dos países onde os brasileiros puderam votar. Segundo o Superior Tribunal Eleitoral, ontem, 918 mil brasileiros estavam aptos a votar no exterior. Em 186 cidades de 134 países.

APURAÇÃO

Os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão acompanharam a votação, ao lado do presidente Lula, num hotel de São Paulo e participaram da comemoração pela vitória.

DECISÃO

Na confusão sobre a prorrogação do horário de votação, ontem, faltou coragem aos ministros Kassio Nunes Marques e Edson Fachin para decidir. Sobrou para Cristiano Zanin, que determinou a prorrogação depois do horário previsto para o encerramento.

NO RECIFE

A vitória de Lula foi comemorada em vários pontos do Recife.

VISUAL

No debate na Globo, os candidatos mudaram de visual. Lula não usou sua “Gravata da Sorte” e Flávio Bolsonaro estava com gravata, ao contrário do que tinha feito no debate da Band.

APOIO

Fundador e ex-presidente do Partido Novo, João Amoêdo declarou apoio a Lula no 2º turno, mas revelou que fará oposição a qualquer um dos dois candidatos que vencer a eleição.

REDES SOCIAIS

Na vitória de Lula, foi fundamental a mudança do comando da campanha, que passou para os nordestinos Rafael Fonteles e Camilo Santana.

ACIDENTE

Pedro Rousseff, sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff e deputado federal eleito pelo PT de Minas Gerais, sofreu um acidente de carro na tarde de ontem, na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. O veículo capotou três vezes.

SÃO PAULO

Uma das vitórias mais importantes de Lula foi na capital paulista, superando a campanha do governador reeleito Tarcísio de Freitas.

CUMPRIMENTOS

Jarbas Vasconcelos votou ontem ao lado do filho, Jarbinhas, e os dois receberam muitos cumprimentos no local de votação.

SAÚDE

A mãe da deputada federal Tabata Amaral segue internada na UTI, após sofrer um acidente durante a campanha do primeiro turno. A parlamentar votou e, em seguida, foi ao hospital para acompanhar a mãe.

PRÉVIA

No sábado, tivemos uma pré-eleição: o Vasco da Gama, time de Flávio Bolsonaro, derrotou, de virada, o Corinthians, que tem a torcida de Lula.

OS PRESOS

Muitos dos que estão presos por tentativa de golpe de Estado apostaram na vitória de Flávio Bolsonaro, que prometia anistia para todos, independentemente da Justiça. Vão continuar presos.

RAPIDEZ

Como havia apenas o voto para presidente, a votação em Pernambuco, ontem, foi muito mais rápida. Três segundos foi o tempo médio para votar. Nos casos em que houve alguma dificuldade, a média chegou a 10 segundos. Em compensação, o tempo no trânsito foi enorme, com engarrafamentos em diversos pontos das cidades.

UBER

Motoristas de Uber tiveram grande movimento ontem, principalmente com eleitores que fugiam da dificuldade de estacionamento nas proximidades das seções eleitorais.

APURAÇÃO

Igor Maciel voltou a dar um show comandando toda a apuração da eleição presidencial na Rádio Jornal, a partir das 16h de ontem.

RESULTADO

A governadora Raquel Lyra soube do resultado da eleição presidencial pelo celular. Estava a bordo do avião com destino a Madri.

ANIVERSARIANTES

Ana Gabriela de Queiroz Galvão, Angélica Garcia, Célio de Castro Montenegro Filho, Eugênia Maria Cruz, Jéssica Cristina Oliveira, Magaly Gueiros e Simone Paes de Andrade.

BANDEIRAS

Felizmente, os candidatos no 2º turno não poluíram o visual das cidades com bandeira de propaganda.

RESTAURANTES

Os restaurantes tiveram grande movimento ontem, com as pessoas ficando na cidade para votar. E, sem a Lei Seca, puderam servir bebidas alcoólicas.

PESQUISAS

No sábado, véspera da eleição, foram divulgados os resultados de 11 pesquisas de intenção de voto para presidente. Teve para todos os gostos.

ENTREVISTA

O programa “Roda Viva” da TV Cultura quebrou uma tradição de 37 anos: não entrevistou os candidatos a presidente. Lula e Flávio Bolsonaro alegaram falta de agenda para comparecer.

RIVALDO

O ex-jogador do Santa Cruz Rivaldo publicou apoio a Flávio Bolsonaro nas suas redes sociais.

SEM SANTINHOS

As ruas ontem não ficaram sujas como no 1º turno, pois não havia distribuição de santinhos dos candidatos.

EM TRÂNSITO

O posto do Tribunal Regional Eleitoral instalado no Aeroporto dos Guararapes foi o que teve maior número de eleitores em trânsito.

AUSÊNCIA

A cantora Marina Sena, que declarou apoio a Lula, lamentou não ter votado ontem, pois não conseguiu retornar da Europa, onde faz shows.

EM OLINDA

A senadora Teresa Leitão levou uma multidão às ruas de Olinda, sábado, em carreata de apoio a Lula.

ELEIÇÃO

Além da presidencial, tivemos ontem eleição para seis governadores de estados e do Distrito Federal e de sete prefeitos.

NO EXTERIOR

Teve uma péssima repercussão em vários órgãos da imprensa mundial o imbróglio da prorrogação do horário de votação. Veículos como New York Times e Guardian destacam a confusão em seções e o risco de ataques à Justiça Eleitoral brasileira, abalando a confiança no sistema eleitoral.