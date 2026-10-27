Prestigiado embarque da Masterboi para a China

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Dos mais prestigiados o embarque para a China dos primeiros containers de carne bovina produzida pelo frigorífico da Masterboi de Canhotinho, no Porto de Suape. Foi um marco histórico para a pecuária do Nordeste, que se deu após a unidade frigorífica do Agreste conseguir a habilitação para atender ao país asiático. O presidente Nelson Bezerra, recebeu os ministros André de Paula e Wolney Queiroz, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, a prefeita de Canhotinho, Sandra Paes e o deputado federal eleito Gabriel Porto.

O reencontro de Carlos Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado com seu ex-professor no mestrado da Faculdade de Direito de Lisboa, Jorge Miranda, um dos mais respeitados constitucionalistas do mundo - Arquivo Pessoal

ATUAÇÃO

O ministro Kassio Nunes Marques teve uma péssima atuação na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Tomou várias decisões monocráticas, praticamente todas favorecendo Flávio Bolsonaro. No domingo, não teve coragem para decidir sobre a prorrogação do horário de votação e viu o ministro Cristiano Zanin tomar uma decisão que, literalmente, desmoralizou o Tribunal Superior Eleitoral.

PARABÉNS

Em mensagem no Instagram, Lula da Fonte e o pai, Eduardo da Fonte, parabenizaram o presidente Lula e destacaram que “um grande líder se forja e se faz nas adversidades”.

MAIS UM

Analistas explicam que a problemática da prorrogação está ligada apenas à logística bagunçada e atrasada, não ao resultado das urnas, por duas razões: as urnas fechadas não foram reabertas. Segundo, justamente por muitas estarem fechadas, pouquíssimas pessoas conseguiram registrar voto, um total de 34.319, o que não chega nem perto da diferença dos candidatos, que passou dos 4 milhões.

Gustavo Belarmino, Viviane Rolemberg e Dianna Sena no Miss Koh do RioMar - Arquivo Pessoal

GOZAÇÃO

André Janones participou da comemoração da vitória de Lula usando uma camisa da seleção brasileira, um símbolo dos bolsonaristas.

VITÓRIAS

Lula ganhou de Flávio Bolsonaro em Pernambuco (69,20% X 30,80%) e no Recife (61,27% X 38,73%)

CANTORES

Alguns artistas que não declararam publicamente seu voto: Zé Vaqueiro, Luan Santana, João Gomes.

INTERNACIONAIS

Artistas internacionais de diferentes áreas declararam apoio a Lula. Os cantores Justin Bieber, Madonna, Sabrina Carpenter e Roger Waters, o ator Mark Ruffalo, conhecido como Hulk, e o ex-RBD Alfonso Herrera.

ABSTENÇÃO

A eleição de 2026 registrou abstenção de 19,2% no segundo turno, a menor taxa em duas décadas, segundo o TSE. O índice ficou próximo ao de 2006, quando 18,99% dos eleitores deixaram de votar.

Andréa Martins e Bruno Reis, presidente da Embratur, na "Brazil Travel Market", no Centro de Eventos do Ceará - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Vou adotar uma nova forma de governar no Brasil.” (Luiz Inácio Lula da Silva)

A GOVERNADORA Priscila Krause prestigiou o embarque dos 70 alunos da rede estadual do Programa Ganhe o Mundo para o Canadá, ontem, pela manhã.

PETRÚCIO Amorim e a banda Patusco foram atrações no almoço em Juliana Rabelo e André Pinheiro reuniram amigos para almoço no seu apartamento de Boa Viagem.

MUITOS votaram em Lula com medo de um novo governo Bolsonaro, cheio de incógnitas.

EDUARDA Costa curte dias de férias na Cidade do Cabo, na África do Sul.

FÁTIMA Bernardes votou com a camisa da Pitombeiras de Olinda.

ANIVERSARIANTES Diogo Cabral, Franklin Santos, Luiz Alberto Passos Cavalcanti, , Márcio Albuquerque, Newman Belo, Roberta Aquino Lessa, Samuel Oliveira, Sérgio de Melo, Sílvio Amorim, Telma Barbosa Florêncio, Vera Pinheiro e Weruska Santos.