Prestigiado embarque da Masterboi para a China
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Dos mais prestigiados o embarque para a China dos primeiros containers de carne bovina produzida pelo frigorífico da Masterboi de Canhotinho, no Porto de Suape. Foi um marco histórico para a pecuária do Nordeste, que se deu após a unidade frigorífica do Agreste conseguir a habilitação para atender ao país asiático. O presidente Nelson Bezerra, recebeu os ministros André de Paula e Wolney Queiroz, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, a prefeita de Canhotinho, Sandra Paes e o deputado federal eleito Gabriel Porto.
ATUAÇÃO
O ministro Kassio Nunes Marques teve uma péssima atuação na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Tomou várias decisões monocráticas, praticamente todas favorecendo Flávio Bolsonaro. No domingo, não teve coragem para decidir sobre a prorrogação do horário de votação e viu o ministro Cristiano Zanin tomar uma decisão que, literalmente, desmoralizou o Tribunal Superior Eleitoral.
PARABÉNS
Em mensagem no Instagram, Lula da Fonte e o pai, Eduardo da Fonte, parabenizaram o presidente Lula e destacaram que “um grande líder se forja e se faz nas adversidades”.
MAIS UM
Analistas explicam que a problemática da prorrogação está ligada apenas à logística bagunçada e atrasada, não ao resultado das urnas, por duas razões: as urnas fechadas não foram reabertas. Segundo, justamente por muitas estarem fechadas, pouquíssimas pessoas conseguiram registrar voto, um total de 34.319, o que não chega nem perto da diferença dos candidatos, que passou dos 4 milhões.
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GOZAÇÃO
André Janones participou da comemoração da vitória de Lula usando uma camisa da seleção brasileira, um símbolo dos bolsonaristas.
VITÓRIAS
Lula ganhou de Flávio Bolsonaro em Pernambuco (69,20% X 30,80%) e no Recife (61,27% X 38,73%)
CANTORES
Alguns artistas que não declararam publicamente seu voto: Zé Vaqueiro, Luan Santana, João Gomes.
INTERNACIONAIS
Artistas internacionais de diferentes áreas declararam apoio a Lula. Os cantores Justin Bieber, Madonna, Sabrina Carpenter e Roger Waters, o ator Mark Ruffalo, conhecido como Hulk, e o ex-RBD Alfonso Herrera.
ABSTENÇÃO
A eleição de 2026 registrou abstenção de 19,2% no segundo turno, a menor taxa em duas décadas, segundo o TSE. O índice ficou próximo ao de 2006, quando 18,99% dos eleitores deixaram de votar.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Vou adotar uma nova forma de governar no Brasil.” (Luiz Inácio Lula da Silva)
- A GOVERNADORA Priscila Krause prestigiou o embarque dos 70 alunos da rede estadual do Programa Ganhe o Mundo para o Canadá, ontem, pela manhã.
- PETRÚCIO Amorim e a banda Patusco foram atrações no almoço em Juliana Rabelo e André Pinheiro reuniram amigos para almoço no seu apartamento de Boa Viagem.
- MUITOS votaram em Lula com medo de um novo governo Bolsonaro, cheio de incógnitas.
- EDUARDA Costa curte dias de férias na Cidade do Cabo, na África do Sul.
- FÁTIMA Bernardes votou com a camisa da Pitombeiras de Olinda.
ANIVERSARIANTES Diogo Cabral, Franklin Santos, Luiz Alberto Passos Cavalcanti, , Márcio Albuquerque, Newman Belo, Roberta Aquino Lessa, Samuel Oliveira, Sérgio de Melo, Sílvio Amorim, Telma Barbosa Florêncio, Vera Pinheiro e Weruska Santos.