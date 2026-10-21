Pernambuco lidera turismo internacional no Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

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O Brasil deve encerrar 2026 com 10 milhões de turistas estrangeiros, segundo projeção da Embratur, batendo recorde histórico. No Nordeste, cinco estados estão entre os dez que mais cresceram na chegada de visitantes internacionais no primeiro quadrimestre. Pernambuco registrou a maior alta, de 105,8%, passando de 31.590 para 65.005 turistas.

Cecília Dubeux, Eduarda Guidon, Gabriel Petribú e Mônica Halule, em recente evento - Gleyson Ramos/Divulgação

GASTRÔ

O Miss Koh, no RioMar, realiza hoje edição da Cerimônia Kaitai, tradição japonesa que apresenta o corte de um peixe inteiro. A demonstração será feita com um atum bluefin de 120 quilos, sob o comando dos chefs David Fonseca e Pedro Godoy, que também assinam um menu especial de seis etapas.

NOVO NOME

A Clínica Florence mudou o nome para Florence, Hospital de Transição. Visa ampliar o conhecimento da sociedade sobre o modelo assistencial focado na reabilitação do paciente entre a alta complexidade hospitalar e o ambiente domiciliar. É o primeiro Hospital de Transição do Norte-Nordeste, tendo atendidos cinco mil pacientes nos seus nove anos de atividade.

MUSICAL

O musical “Diana – A Princesa do Povo” encerra sua turnê nacional, com uma apresentação única no Recife, hoje no Teatro Guararapes.

CAFÉ

A So Lo Brewing, em Boa Viagem, no Recife, conquistou espaço entre as 50 melhores cafeterias do Brasil no ranking The Best Coffee Shops, alcançando o 7º lugar nacional.

Adriana Passos, Antônio da Fonte e Roberto Magalhães Filho, na comemoração do Dia do Médico no Hospital Jayme da Fonte - Arquivo Pessoal

ESTILOS

Os estilos musicais dos artistas que apoiam os candidatos no segundo turno também chamam atenção. Lula reúne nomes da MPB, das antigas e novas gerações, além do pop e do rock. Já Flávio Bolsonaro conta com apoio declarado de artistas do sertanejo.

TRINTA ANOS

Um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, Renata Vasconcellos completa 30 anos de Globo. Formada em Comunicação Social pela PUC-Rio, iniciou a carreira no começo dos anos 1990 e, em 2014, assumiu a bancada do Jornal Nacional.

PRISÕES

Eleitores não podem ser presos ou detidos, salvo nas exceções previstas no Código Eleitoral. A regra vale até 48 horas após o encerramento da votação do segundo turno, no domingo. Para os candidatos, a proteção começou no dia 10.

RIO

O Rio de Janeiro conquistou dois troféus no World Travel Awards 2026: Melhor Destino de Praia e Melhor Destino de Turismo Esportivo da América do Sul.

Guido e Laura Stutz, na recepção do Dia Nacional da Alemanha - Fernando Machado/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O dinheiro da corrupção não passa por conta bancária, nem pelo antigo Doc, muito menos pelo atual Pix.” (Romoaldo de Sousa)

SÍLVIO Costa Filho curtiu o final de semana em Fernando de Noronha.

ROMERO Ferro celebrará 10 anos da sua turnê Frevália com show no Mardi Gras Recife, que acontece nos dias 30 e 31.

A URNA eletrônica chega a mais eleição, sem receber denúncias de irregularidades.

BENITO di Paula deixa um importante legado na música popular brasileira, com 216 obras musicais e 417 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil.

O DEBATE entre Lula e Flávio Bolsonaro sexta-feira na Globo será comandado por Cesar Tralli e começará às 21h20.

ANIVERSARIANTES André Rio, Ângela Belfort, Carla Colaferri, , Dilza Marçal, Eduardo Piquet, Estelita Tinoco, Fabiano Rufino Ribeiro, Geraldo Uchoa de Moraes, Inácio Miranda Júnior, Inocêncio Oliveira, Marcos Melo, Marcus Ramos, Paulo Abou Hana, Ricardo Leite Vieira e Tanagra Valença Tenório.