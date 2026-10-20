Supremo tem 80% das decisões monocráticas
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De janeiro a setembro deste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal publicaram 81.008 decisões em casos que tramitam na Corte. Do total, 80,6% foram decisões monocráticas dos ministros, um percentual que não tem nada nem parecido na suprema corte de outro país. Para muitos juristas, é uma prática que contribui muito para o descrédito da corte junto à população.
TURISMO
O Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco realiza almoço amanhã, no restaurante “Benção”, no rooftop do hotel “Motto by Hilton”, no Recife Antigo. Evento assinala os 65 anos da Luck Turismo e terá a presença de João Domingos Azevedo e Danilo Canuto, empreendedores do hotel.
CRECHES
O prefeito Victor Marques determinou que no próximo domingo, todas as creches da Prefeitura, que não sejam seções eleitorais, ficarão abertas, para os pais deixarem os filhos para poder ir votar.
DESTAQUE
Paulo Câmara, participou, na sede da Sudene, no Recife, da cerimônia de anúncio do edital Finep de Subvenção Regional. Das 78 propostas aprovadas, 40 são do Nordeste.
NO DEBATE
Além do público e dos apoiadores, os candidatos levaram aliados próximos para acompanhar o debate de domingo na Band, presencialmente. Ao lado de Lula, estavam João Campos, André Janones, Tabata Amaral, Marina Silva, Simone Tebet e Fernando Haddad. Já Flávio Bolsonaro contou com a presença de Sergio Moro, Nikolas Ferreira, Lucas Pavanato e Tarcísio de Freitas.
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GOL
O atacante Micael, emprestado pelo Sport, marcou o pênalti decisivo na vitória do São José, time de São José dos Campos, na final da Copa São Paulo de Futebol.
SEGURANÇA
O desembargador Erik Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nomeou a tenente-coronel da Polícia Militar de Pernambuco Steice Mavie Santos de Oliveira, chefe da segurança da corte. É a primeira vez, nos 93 anos do TRE, que o posto é ocupado por uma mulher.
VENCEDOR
Comentário de bom humor ontem nas redes sociais. “Quem ganhou o debate entre Flávio Bolsonaro e Lula foi quem não assistiu.”
MUSICAL
O musical “Diana – A Princesa do Povo” encerra sua turnê nacional, com uma apresentação única no Recife, amanhã, no Teatro Guararapes.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O brasileiro foi procurar no debate da Band um presidente e encontrou dois candidatos disputando quem constrangia mais o adversário.” (Igor Maciel)
DEPOIS de uma ausência de quatro anos o The Black Angus volta a participar do Recife Restaurant Week.
LULA faz campanha hoje em Petrolina.
HOJE é o Dia do Poeta
CYNTHIA Verçosa completa 26 anos de carreira como estilista.
O FESTIVAL do Cinema Francês retorna ao Cinema da Fundação, a partir do dia 29.
ANIVERSARIANTES Carlos Roberto Lacerda, Eduardo Moury Fernandes, Geisa Lúcia Cerqueira, Katarine de Biase, Lidiane Dias, Mariana Camarotti, Nadjania Gomes, Náiade Lins, Nara Carneiro Mendonça, Paula Arruda, Ramos André, Sandra Brandão, , Severino Mendonça, Sônia Medeiros, Tonico Araújo, Ubaldo Ataíde Cavalcante e Vera Erhardt.