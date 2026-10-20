Supremo tem 80% das decisões monocráticas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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De janeiro a setembro deste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal publicaram 81.008 decisões em casos que tramitam na Corte. Do total, 80,6% foram decisões monocráticas dos ministros, um percentual que não tem nada nem parecido na suprema corte de outro país. Para muitos juristas, é uma prática que contribui muito para o descrédito da corte junto à população.

Cinthya Leite representou o SJCC no evento que assinalou Jubileu de Rubi da Fundação Altino Ventura, na Alepe, ladeada por Liana e Marcelo Ventura - Arquivo Pessoal

TURISMO

O Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco realiza almoço amanhã, no restaurante “Benção”, no rooftop do hotel “Motto by Hilton”, no Recife Antigo. Evento assinala os 65 anos da Luck Turismo e terá a presença de João Domingos Azevedo e Danilo Canuto, empreendedores do hotel.

CRECHES

O prefeito Victor Marques determinou que no próximo domingo, todas as creches da Prefeitura, que não sejam seções eleitorais, ficarão abertas, para os pais deixarem os filhos para poder ir votar.

DESTAQUE

Paulo Câmara, participou, na sede da Sudene, no Recife, da cerimônia de anúncio do edital Finep de Subvenção Regional. Das 78 propostas aprovadas, 40 são do Nordeste.

NO DEBATE

Além do público e dos apoiadores, os candidatos levaram aliados próximos para acompanhar o debate de domingo na Band, presencialmente. Ao lado de Lula, estavam João Campos, André Janones, Tabata Amaral, Marina Silva, Simone Tebet e Fernando Haddad. Já Flávio Bolsonaro contou com a presença de Sergio Moro, Nikolas Ferreira, Lucas Pavanato e Tarcísio de Freitas.

Amanda e Fausto Campos recebidos por Silvana Mattoso e Ian MacDowel, em evento no final de semana - Arquivo Pessoal

GOL

O atacante Micael, emprestado pelo Sport, marcou o pênalti decisivo na vitória do São José, time de São José dos Campos, na final da Copa São Paulo de Futebol.

SEGURANÇA

O desembargador Erik Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nomeou a tenente-coronel da Polícia Militar de Pernambuco Steice Mavie Santos de Oliveira, chefe da segurança da corte. É a primeira vez, nos 93 anos do TRE, que o posto é ocupado por uma mulher.

VENCEDOR

Comentário de bom humor ontem nas redes sociais. “Quem ganhou o debate entre Flávio Bolsonaro e Lula foi quem não assistiu.”

MUSICAL

O musical “Diana – A Princesa do Povo” encerra sua turnê nacional, com uma apresentação única no Recife, amanhã, no Teatro Guararapes.

Eduardo da Fonte, na comemoração do seu aniversário, com o filho Lula da Fonte - Arquivo pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O brasileiro foi procurar no debate da Band um presidente e encontrou dois candidatos disputando quem constrangia mais o adversário.” (Igor Maciel)



DEPOIS de uma ausência de quatro anos o The Black Angus volta a participar do Recife Restaurant Week.



LULA faz campanha hoje em Petrolina.



HOJE é o Dia do Poeta



CYNTHIA Verçosa completa 26 anos de carreira como estilista.



O FESTIVAL do Cinema Francês retorna ao Cinema da Fundação, a partir do dia 29.

ANIVERSARIANTES Carlos Roberto Lacerda, Eduardo Moury Fernandes, Geisa Lúcia Cerqueira, Katarine de Biase, Lidiane Dias, Mariana Camarotti, Nadjania Gomes, Náiade Lins, Nara Carneiro Mendonça, Paula Arruda, Ramos André, Sandra Brandão, , Severino Mendonça, Sônia Medeiros, Tonico Araújo, Ubaldo Ataíde Cavalcante e Vera Erhardt.