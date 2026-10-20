fechar
João Alberto | Notícia

Governança em família será o tema de Fórum

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 20/10/2026 às 3:00
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - HARA FOTOGRAFO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa promove hoje, no JCPM Trade Center, o Fórum de Governança da Família Empresária. Evento amplia a discussão sobre o futuro das empresas familiares para além da sucessão de lideranças. Visa preparar a família para organizar o patrimônio, profissionalizar a gestão, preservando valores e abrindo espaço para a inovação. Entre os palestrantes, Marcos Moura Dubeux, Guilhermina Bezerra, Camila Ferreira da Costa, Carolina Brennand, Eugênio da Fonte Neto, Pedro Ivo Moura.

EUROPA

Os primos Beto Ferreira da Costa e Zeferino Ferreira da Costa concluíram peregrinação de Santiago de Compostela e participaram, no final de semana, de torneio de tênis na cidade do Porto.

PESQUISA

O Quaest divulga amanhã pesquisa de intenção de voto para presidente, já tendo o resultado do debate de domingo. Na quinta-feira, será divulgado o resultado de pesquisa do Datafolha. Os dois institutos revelam outras pesquisas no sábado.

NATAL

A Casa Florance reúne convidados amanhã para inauguração da coleção de Natal. Já a Galpone celebra quinta-feira o início do Natal no espaço.

TURISMO

Pernambuco conquistou dois títulos no World Travel Awards 2026, conhecido como o Oscar do Turismo. O Samoa Beach Resort, em Muro Alto, foi eleito o melhor resort do Brasil, enquanto o W Airport Rooms Recife venceu como melhor hotel de aeroporto da América do Sul.

TRÂNSITO

Obras na Avenida Pan Nordestina, uma das vias de entrada de Olinda, estão em andamento até amanhã. Com trânsito intenso no fim de semana, tudo indica que os horários de pico devem duplicar o tempo na via.

ANGELS

Gisele Bündchen foi a surpresa do desfile da Victoria’s Secret domingo, com aparições em vídeo na abertura e no encerramento. Ao anunciar que poderá ser vista fora das telas em breve, a modelo alimentou especulações sobre um possível retorno às passarelas.

SOLIDARIEDADE

O “Novo Atacarejo” realiza, até 12 de novembro, a campanha Laços do Bem, que arrecada lenços, turbantes, perucas e acessórios para mulheres em tratamento oncológico. As doações serão destinadas ao Hospital de Câncer de Pernambuco.

PRÊMIO GLAMOUR

Marina Ruy Barbosa foi eleita “Atriz do Ano” no Geração Glamour 2026, em reconhecimento ao trabalho na série “Tremembé” e no filme “Antártida”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

DESFILE

Marisa Rabelo assinou a produção de modelitos que cruzaram a passarela de Amir Slama, na São Paulo Fashion Week, em releitura da histórica estreia da Rosa Chá na semana de moda de Nova York, em 2000.

 

 

Arquivo Pessoal
Debora Coelho e Manoel Ferreira Filho, no seu casamento em Fernando de Noronha, no final de semana - Arquivo Pessoal

Fernando Machado/Divulgação
O cônsul, na recepção do Dia Nacional da Alemanha, no Famiglia Giuliano - Fernando Machado/Divulgação

Arquivo Pessoal
Amyr Kelner, Ingrid Zanella e Michele Bautista, no show de Celine Dion na "La Défense Arena", em Paris - Arquivo Pessoal

Leia também

Supremo tem 80% das decisões monocráticas
SOCIEDADE

Supremo tem 80% das decisões monocráticas
Imip inaugura busto de Antônio Carlos Figueira
SOCIEDADE

Imip inaugura busto de Antônio Carlos Figueira

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.