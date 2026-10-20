Governança em família será o tema de Fórum
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa promove hoje, no JCPM Trade Center, o Fórum de Governança da Família Empresária. Evento amplia a discussão sobre o futuro das empresas familiares para além da sucessão de lideranças. Visa preparar a família para organizar o patrimônio, profissionalizar a gestão, preservando valores e abrindo espaço para a inovação. Entre os palestrantes, Marcos Moura Dubeux, Guilhermina Bezerra, Camila Ferreira da Costa, Carolina Brennand, Eugênio da Fonte Neto, Pedro Ivo Moura.
EUROPA
Os primos Beto Ferreira da Costa e Zeferino Ferreira da Costa concluíram peregrinação de Santiago de Compostela e participaram, no final de semana, de torneio de tênis na cidade do Porto.
PESQUISA
O Quaest divulga amanhã pesquisa de intenção de voto para presidente, já tendo o resultado do debate de domingo. Na quinta-feira, será divulgado o resultado de pesquisa do Datafolha. Os dois institutos revelam outras pesquisas no sábado.
NATAL
A Casa Florance reúne convidados amanhã para inauguração da coleção de Natal. Já a Galpone celebra quinta-feira o início do Natal no espaço.
TURISMO
Pernambuco conquistou dois títulos no World Travel Awards 2026, conhecido como o Oscar do Turismo. O Samoa Beach Resort, em Muro Alto, foi eleito o melhor resort do Brasil, enquanto o W Airport Rooms Recife venceu como melhor hotel de aeroporto da América do Sul.
TRÂNSITO
Obras na Avenida Pan Nordestina, uma das vias de entrada de Olinda, estão em andamento até amanhã. Com trânsito intenso no fim de semana, tudo indica que os horários de pico devem duplicar o tempo na via.
ANGELS
Gisele Bündchen foi a surpresa do desfile da Victoria’s Secret domingo, com aparições em vídeo na abertura e no encerramento. Ao anunciar que poderá ser vista fora das telas em breve, a modelo alimentou especulações sobre um possível retorno às passarelas.
SOLIDARIEDADE
O “Novo Atacarejo” realiza, até 12 de novembro, a campanha Laços do Bem, que arrecada lenços, turbantes, perucas e acessórios para mulheres em tratamento oncológico. As doações serão destinadas ao Hospital de Câncer de Pernambuco.
PRÊMIO GLAMOUR
Marina Ruy Barbosa foi eleita “Atriz do Ano” no Geração Glamour 2026, em reconhecimento ao trabalho na série “Tremembé” e no filme “Antártida”.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
DESFILE
Marisa Rabelo assinou a produção de modelitos que cruzaram a passarela de Amir Slama, na São Paulo Fashion Week, em releitura da histórica estreia da Rosa Chá na semana de moda de Nova York, em 2000.