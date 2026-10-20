Governança em família será o tema de Fórum

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Instituto Brasileiro de Governança Corporativa promove hoje, no JCPM Trade Center, o Fórum de Governança da Família Empresária. Evento amplia a discussão sobre o futuro das empresas familiares para além da sucessão de lideranças. Visa preparar a família para organizar o patrimônio, profissionalizar a gestão, preservando valores e abrindo espaço para a inovação. Entre os palestrantes, Marcos Moura Dubeux, Guilhermina Bezerra, Camila Ferreira da Costa, Carolina Brennand, Eugênio da Fonte Neto, Pedro Ivo Moura.

EUROPA

Os primos Beto Ferreira da Costa e Zeferino Ferreira da Costa concluíram peregrinação de Santiago de Compostela e participaram, no final de semana, de torneio de tênis na cidade do Porto.

PESQUISA

O Quaest divulga amanhã pesquisa de intenção de voto para presidente, já tendo o resultado do debate de domingo. Na quinta-feira, será divulgado o resultado de pesquisa do Datafolha. Os dois institutos revelam outras pesquisas no sábado.

NATAL

A Casa Florance reúne convidados amanhã para inauguração da coleção de Natal. Já a Galpone celebra quinta-feira o início do Natal no espaço.

TURISMO

Pernambuco conquistou dois títulos no World Travel Awards 2026, conhecido como o Oscar do Turismo. O Samoa Beach Resort, em Muro Alto, foi eleito o melhor resort do Brasil, enquanto o W Airport Rooms Recife venceu como melhor hotel de aeroporto da América do Sul.

TRÂNSITO

Obras na Avenida Pan Nordestina, uma das vias de entrada de Olinda, estão em andamento até amanhã. Com trânsito intenso no fim de semana, tudo indica que os horários de pico devem duplicar o tempo na via.

ANGELS

Gisele Bündchen foi a surpresa do desfile da Victoria’s Secret domingo, com aparições em vídeo na abertura e no encerramento. Ao anunciar que poderá ser vista fora das telas em breve, a modelo alimentou especulações sobre um possível retorno às passarelas.

SOLIDARIEDADE

O “Novo Atacarejo” realiza, até 12 de novembro, a campanha Laços do Bem, que arrecada lenços, turbantes, perucas e acessórios para mulheres em tratamento oncológico. As doações serão destinadas ao Hospital de Câncer de Pernambuco.

PRÊMIO GLAMOUR

Marina Ruy Barbosa foi eleita “Atriz do Ano” no Geração Glamour 2026, em reconhecimento ao trabalho na série “Tremembé” e no filme “Antártida”.

DESFILE

Marisa Rabelo assinou a produção de modelitos que cruzaram a passarela de Amir Slama, na São Paulo Fashion Week, em releitura da histórica estreia da Rosa Chá na semana de moda de Nova York, em 2000.

Debora Coelho e Manoel Ferreira Filho, no seu casamento em Fernando de Noronha, no final de semana - Arquivo Pessoal

O cônsul, na recepção do Dia Nacional da Alemanha, no Famiglia Giuliano - Fernando Machado/Divulgação