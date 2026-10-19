Imip inaugura busto de Antônio Carlos Figueira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O Imip inaugura hoje, às 15h30, o busto em memória do médico Antonio Carlos Figueira, uma das personalidades de destaque na história da saúde pública de Pernambuco. A cerimônia acontecerá na data em que ele, que faleceu em 2023, comemoraria aniversário. A homenagem representa o reconhecimento à trajetória e ao seu legado, cuja atuação foi marcada pelo compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência à população e a formação de profissionais de saúde. Entre suas realizações na presidência do Imip, a reabertura, em 2010, do Hospital Pedro II e a criação, em 2005, da Faculdade Pernambucana de Saúde.

Maria Teresa, João e Mirna Targino, em concerto da Orquestra Sinfônica Infantil, no Parque Dona Lindu - Gleyson Ramos

O médico vascular Eduardo Sansolo ao lado de Mark Uhlmann, Lilian Stupp e Raquel Mota, durante evento da Moura Dubeux no restaurante Chicama, no Cabanga - Arquivo Pessoal

NEGÓCIOS

Recife recebe, quarta e quinta-feira, a 13ª edição do CSX Week, que discutirá inteligência artificial, experiência do cliente, negócios e liderança, no Instituto Ricardo Brennand. Entre os participantes, André Salles, da Solar Coca-Cola; Carla Fonseca, da Smiles; Fernando Menezes, da Selfit.

O Ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, recebido na Arena Pernambuco por Lohaine Collins, Robson Fellype e Eutália Barbosa - Mateus Bernardo/Divulgação

BAZAR

Tânia Fontaine promove o Bazar Outubro Rosa, dia 29, das 10h às 21h, no Country, o Bazar Outubro Rosa, com renda destinada ao setor de oncologia feminina do Imip.

CIDADANIA

A advogada Marina Padilha lançou o livro "Direitos dos Pacientes Oncológicos". É um guia prático para que pacientes, familiares e profissionais conheçam os caminhos jurídicos que asseguram acesso ao tratamento, dignidade e qualidade de vida.

ON-LINE

Com seus integrantes envolvidos no 2º turno da eleição presidencial, a Câmara dos Deputados e o Senado vão funcionar esta semana em regime remoto.

ACADEMIA

Está marcada para 25 de novembro a solenidade de posse da nova diretoria da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, para o biênio 2026-2028, e da nova acadêmica, Deluse Florentino. A cerimônia será no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife.

NO GRAMMY

Lenine recebeu sua 12ª indicação ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”. Foi pelo disco “Eita”, lançado em novembro de 2025 e que marcou a volta dele ao estúdio, depois de 10 anos.

TURISMO

O Rio de Janeiro, com sete milhões de habitantes, tem 42 mil leitos de hospedagem. Com apenas 40 mil habitantes, tem 40 mil leitos.

DIPLOMATA

Eduardo Galvão, à frente do Consulado da Colômbia em Pernambuco, é o 2º cônsul honorário da Colômbia mais antigo do mundo.

PASSARELA

Xuxa tem prestigiado todos os desfiles da “Mondepars”, grife de roupas da sua filha Sasha.

M O V I M E N T O

BOM DIA:

"Fernando Pessoa tinha uma necessidade absoluta de pluralidade. Ele precisava ser muitos para conseguir suportar a dor de ser um só." (José Paulo Cavalcanti Filho)

A GOVERNADORA Raquel Lyra determinou estudos para melhorar a mobilidade em torno da Arena Pernambuco nos jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino

CHAMA atenção a quantidade de buracos em vias públicas de Olinda.

A HERMÈS anunciou ontem que vai apresentar pela primeira vez uma coleção de alta-costura. E já tem data para acontecer: será em janeiro de 2027, na Paris Fashion Week.

BETO Guedes mostra o show “Página 43” sexta-feira no Teatro Guararapes.

O ESTÁDIO do Maracanã vai ganhar, no próximo ano, um restaurante com 250 lugares e um bar com vista para o gramado, com capacidade para 700 pessoas.

ANIVERSARIANTES:



Adriana Vasconcelos, André Burgos, Betânia Santana, Eduardo Farias, Eliane de Aguiar Márquez, Gustavo Henrique Coutinho, Gustavo Queiroz, Júlio Gil Simões Freire, Lívia Gomes de Sá, Lúcio Lins, Maryani Barbosa de Melo, Patrícia Antunes, Ricardo Dantas, Rosalvo Rocha e Teresa Maciel.