Câmara do Recife com nova direção depois de seis anos
Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana
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Os vereadores do Recife elegem hoje a nova mesa diretora da Câmara Municipal do Recife para o biênio 2027/2028. Depois de seis anos de Romerinho Jatobá na presidência e Eriberto Rafael na primeira-secretaria, deveremos ter mudança. Samuel Salazar é o nome mais forte na disputa pela presidência, com Marco Aurélio Filho na primeira secretaria. Também estaria na disputa o vereador Eriberto Rafael.
ESCRITORES
A presidente da União Brasileira de Escritores de Pernambuco, Lúcia Souza, preside hoje a posse dos novos associados, Marilena de Castro e Roberto Pereira.
ALMOÇO
O almoço do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, comemorativo dos 65 anos da Luck Turismo, no restaurante “Benção”, no rooftop do hotel “Motto by Hilton”, será amanhã.
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HOSPITALMED
A maior feira do setor de saúde do Norte e Nordeste, a HospitalMed acontece de hoje a sexta-feira, no Pernambuco Centro de Convenções, com um número recorde de participantes e expositores. O evento vai prestar homenagem à médica Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, presidente da Unimed Recife.
PRESENÇA
A matriarca Carmem Ferreira da Costa foi uma presença muito festejada no almoço do The Black Angus no final de semana.
VENCEDOR
Comentário de bom humor nas redes sociais: “Quem ganhou o debate entre Flávio Bolsonaro e Lula na Band foi quem não assistiu.”
AULA MAGNA
O coordenador-geral da Escola de Ciências Jurídicas e Empresariais da Unicap, Felipe Sarinho, foi recebido pelo ex-presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. Na ocasião, entregou convite do reitor da universidade para que o português ministre a Aula Magna da instituição no próximo ano.
MODA
A trajetória de Paulo Borges, idealizador do São Paulo Fashion Week, ganha destaque na série “Muito Além da Moda”, que estreia hoje, no E! e no Universal+. Dividida em três episódios, a produção explora os bastidores do evento.
BINÓCULOS
O cantor Di Ferrero chamou atenção na São Paulo Fashion Week ao usar binóculo para acompanhar de perto a passagem da esposa e modelo Isabeli Fontana pela passarela. Um item que era muito utilizado como acessório prático e de estilo nas passarelas nas décadas de 1960 e 1970.
PARA CRIANÇAS
O MASP lançou o programa Pequenos Patronos, voltado a crianças de 4 a 12 anos, com oficinas artísticas, caça ao tesouro e atividades lúdicas. A ideia é aproximar as crianças do universo da arte.