Câmara do Recife com nova direção depois de seis anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

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Os vereadores do Recife elegem hoje a nova mesa diretora da Câmara Municipal do Recife para o biênio 2027/2028. Depois de seis anos de Romerinho Jatobá na presidência e Eriberto Rafael na primeira-secretaria, deveremos ter mudança. Samuel Salazar é o nome mais forte na disputa pela presidência, com Marco Aurélio Filho na primeira secretaria. Também estaria na disputa o vereador Eriberto Rafael.

A governadora Raquel Lyra recebendo a Ministra da Mulher, Márcia Lopes, ontem no Palácio do Campo das Princesas - Arquivo Pessoal

ESCRITORES

A presidente da União Brasileira de Escritores de Pernambuco, Lúcia Souza, preside hoje a posse dos novos associados, Marilena de Castro e Roberto Pereira.

Os professores José Roberto Cavalcanti e Mônica Pontes, novos reitor e vice-reitora da Universidade de Pernambuco - Arquivo Pessoal

ALMOÇO

O almoço do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, comemorativo dos 65 anos da Luck Turismo, no restaurante “Benção”, no rooftop do hotel “Motto by Hilton”, será amanhã.

O enólogo Germon Lyon, ladeado por Paloma Ventura e Luciana Mapurunga, em evento de vinhos na Toscana Forneria - Gleyson Ramos

HOSPITALMED

A maior feira do setor de saúde do Norte e Nordeste, a HospitalMed acontece de hoje a sexta-feira, no Pernambuco Centro de Convenções, com um número recorde de participantes e expositores. O evento vai prestar homenagem à médica Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, presidente da Unimed Recife.

PRESENÇA

A matriarca Carmem Ferreira da Costa foi uma presença muito festejada no almoço do The Black Angus no final de semana.

VENCEDOR

Comentário de bom humor nas redes sociais: “Quem ganhou o debate entre Flávio Bolsonaro e Lula na Band foi quem não assistiu.”

AULA MAGNA

O coordenador-geral da Escola de Ciências Jurídicas e Empresariais da Unicap, Felipe Sarinho, foi recebido pelo ex-presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. Na ocasião, entregou convite do reitor da universidade para que o português ministre a Aula Magna da instituição no próximo ano.

MODA

A trajetória de Paulo Borges, idealizador do São Paulo Fashion Week, ganha destaque na série “Muito Além da Moda”, que estreia hoje, no E! e no Universal+. Dividida em três episódios, a produção explora os bastidores do evento.

BINÓCULOS

O cantor Di Ferrero chamou atenção na São Paulo Fashion Week ao usar binóculo para acompanhar de perto a passagem da esposa e modelo Isabeli Fontana pela passarela. Um item que era muito utilizado como acessório prático e de estilo nas passarelas nas décadas de 1960 e 1970.

PARA CRIANÇAS

O MASP lançou o programa Pequenos Patronos, voltado a crianças de 4 a 12 anos, com oficinas artísticas, caça ao tesouro e atividades lúdicas. A ideia é aproximar as crianças do universo da arte.