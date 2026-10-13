Og Marques Fernandes lança livro sobre a história do STJ

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Seis dias antes de se aposentar do Superior Tribunal de Justiça, por completar 75 anos, o ministro Og Marques Fernandes lança, dia 10 de novembro, no espaço cultural do STJ, em parceria com Luiz Henrique Madalena, o livro “A Corte e o Poder – Constituições de Mais e Constitucionalismo de Menos”. Pernambucano, ele foi meu colega de redação no Diario de Pernambuco, presidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco e é ministro desde 2008. A obra se propõe a acompanhar a trajetória política e institucional do STJ e sua sobrevivência durante diferentes períodos autoritários da história brasileira.

ENTREVISTAS

Entre os que Og Marques Fernandes entrevistou para o livro estão o ex-presidente José Sarney, o ministro aposentado José Francisco Rezek e o ex-procurador-geral da República Aristides Junqueira. O autor afirma que o livro foi escrito para o público em geral, sem exigir conhecimento especializado em Direito. O prefácio é do ministro Gilmar Mendes e o posfácio, do ministro aposentado Nelson Jobim.

PESQUISAS

Nesta semana teremos duas pesquisas de intenção de voto para presidente no 2º turno. Amanhã, da Quaest, e na quinta-feira, do Datafolha.

CONVIVÊNCIA

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello, o coordenador estadual da Família, desembargador Humberto Vasconcelos, e o diretor do Foro do Recife, juiz Saulo de Melo Ferreira, comandam a solenidade de instalação do Núcleo de Convivência Familiar Assistida, hoje, às 11h, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano.

HOMENAGEM

Por iniciativa do vereador Felipe Francismar, a Câmara Municipal do Recife fará hoje, às 18h, reunião solene para homenagear a Insight Feiras e Negócios e a Multimodal Nordeste, comandadas por Rodrigo da Fonte, Carol Baía e Tatiana Menezes.

GASTRONOMIA

José Walter Cavalcanti prepara a inauguração do Prego, restaurante no Poço da Panela, com foco na cozinha luso-brasileira. O cardápio será do chef Filipe Ferreira, e o projeto arquitetônico, de Renata Paraíso. A inauguração será em dezembro.

CANETAS

As canetas emagrecedoras já representam 11% da receita das grandes redes de farmácias do Brasil. Com a chegada de genéricos e novos fabricantes, a previsão é de crescimento de 70% neste ano.

ECONOMIA

Os americanos Robert Hall e Michael Woodford foram anunciados como vencedores do Nobel de Economia de 2026 por pesquisas que relacionam as expectativas de famílias e empresas ao comportamento geral da economia.

NA INTERNET

A polêmica dos últimos dias na internet gira em torno da cobrança de usuários pelo posicionamento político do cantor João Gomes.

PISCINA

O Copacabana Palace reabriu sua icônica piscina, no Rio de Janeiro, após quatro meses de obras. O projeto do arquiteto Ivan Rezende trouxe curvas orgânicas e tons inspirados no mar de Copacabana.