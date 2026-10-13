Og Marques Fernandes lança livro sobre a história do STJ
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Seis dias antes de se aposentar do Superior Tribunal de Justiça, por completar 75 anos, o ministro Og Marques Fernandes lança, dia 10 de novembro, no espaço cultural do STJ, em parceria com Luiz Henrique Madalena, o livro “A Corte e o Poder – Constituições de Mais e Constitucionalismo de Menos”. Pernambucano, ele foi meu colega de redação no Diario de Pernambuco, presidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco e é ministro desde 2008. A obra se propõe a acompanhar a trajetória política e institucional do STJ e sua sobrevivência durante diferentes períodos autoritários da história brasileira.
ENTREVISTAS
Entre os que Og Marques Fernandes entrevistou para o livro estão o ex-presidente José Sarney, o ministro aposentado José Francisco Rezek e o ex-procurador-geral da República Aristides Junqueira. O autor afirma que o livro foi escrito para o público em geral, sem exigir conhecimento especializado em Direito. O prefácio é do ministro Gilmar Mendes e o posfácio, do ministro aposentado Nelson Jobim.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PESQUISAS
Nesta semana teremos duas pesquisas de intenção de voto para presidente no 2º turno. Amanhã, da Quaest, e na quinta-feira, do Datafolha.
CONVIVÊNCIA
O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello, o coordenador estadual da Família, desembargador Humberto Vasconcelos, e o diretor do Foro do Recife, juiz Saulo de Melo Ferreira, comandam a solenidade de instalação do Núcleo de Convivência Familiar Assistida, hoje, às 11h, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano.
HOMENAGEM
Por iniciativa do vereador Felipe Francismar, a Câmara Municipal do Recife fará hoje, às 18h, reunião solene para homenagear a Insight Feiras e Negócios e a Multimodal Nordeste, comandadas por Rodrigo da Fonte, Carol Baía e Tatiana Menezes.
GASTRONOMIA
José Walter Cavalcanti prepara a inauguração do Prego, restaurante no Poço da Panela, com foco na cozinha luso-brasileira. O cardápio será do chef Filipe Ferreira, e o projeto arquitetônico, de Renata Paraíso. A inauguração será em dezembro.
CANETAS
As canetas emagrecedoras já representam 11% da receita das grandes redes de farmácias do Brasil. Com a chegada de genéricos e novos fabricantes, a previsão é de crescimento de 70% neste ano.
ECONOMIA
Os americanos Robert Hall e Michael Woodford foram anunciados como vencedores do Nobel de Economia de 2026 por pesquisas que relacionam as expectativas de famílias e empresas ao comportamento geral da economia.
NA INTERNET
A polêmica dos últimos dias na internet gira em torno da cobrança de usuários pelo posicionamento político do cantor João Gomes.
PISCINA
O Copacabana Palace reabriu sua icônica piscina, no Rio de Janeiro, após quatro meses de obras. O projeto do arquiteto Ivan Rezende trouxe curvas orgânicas e tons inspirados no mar de Copacabana.