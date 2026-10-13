Os resultados da eleição em Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Em Fernando de Noronha, Lula teve 49% dos votos e Flávio Bolsonaro, 43%. Para o governo, Raquel Lyra teve 59% contra 37% de João Campos. Para o Senado, Mendonça Filho e Humberto Costa foram os mais votados. Para deputado federal, pela ordem, Waldemar Oliveira, Gilson Machado e Jones Manoel. Para deputado estadual, Abimael Santos, Sebastião Oliveira e Gilson Machado Filho. Carina Dino foi a mais votada para o Conselho Tutelar da ilha, que elegeu também Milton Luna, Daniel Alexandre, Marilde Costa, Ailton Júnior, Nicinha Salviano e Artur Cândido.

Camila Guimarães, Bruna Paz e Camila Fonseca em encontro fashion - Arquivo Pessoal

FUNDAÇÃO

Marcelo e Liane Ventura comandam hoje, às 16h, culto de gratidão pelos 40 anos da Fundação Altino Ventura, na sede da instituição. A cerimônia será celebrada pelo bispo Ivan Rocha.

Cuca Amorim e Rodrigo Vasconcellos em evento social - Renato Ramos/JC Imagem

PERDA

A cultura pernambucana ficou muito menor com a morte, ontem, de Jomard Muniz de Brito, uma figura humana especial de quem tive o privilégio de ser amigo. Foi professor, poeta, cineasta, filósofo e agitador cultural. Trabalhou ao lado de Paulo Freire, foi assistente de Glauber Rocha e foi destaque do Tropicalismo no Nordeste.

Alice Souza Leão e Lulu Pinheiro, em almoço no The Black Angus - Fernando Machado/Divulgação

DEBATES

O primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro, que aconteceria domingo, na TV Record, foi cancelado devido à incompatibilidade de agendas dos candidatos. Estão mantidos três: quinta-feira, no SBT; domingo, na Band; e dia 23, na Globo.

INTERNAÇÃO

O Papa Leão XIV será internado hoje no hospital Gemelli, em Roma, onde deve ser operado para retirada de nódulo no pulmão.

AS DOAÇÕES

Flávio Bolsonaro recebeu 175 vezes mais doações de pessoas físicas do que Lula na primeira semana do segundo turno. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, divulgados pelo R7, o senador arrecadou R$ 2,55 milhões entre os dias 5 e 9 de outubro, enquanto o presidente recebeu R$ 14,5 mil no mesmo período.

VISITAS

O ministro Alexandre de Moraes autorizou Flávio Bolsonaro a voltar a visitar o pai, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, depois de uma proibição de 90 dias.

ROMANCE

Terminou, mais uma vez, o namoro entre a influenciadora Virgínia Fonseca e o craque Vinicius Júnior.

IMORTALIDADE

Nada menos que 17 candidatos se inscreveram para disputar a vaga de Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras. A eleição, marcada para o dia 12 de novembro, tem um candidato favoritíssimo: Drauzio Varella.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Na política, timing vale quase tanto quanto força eleitoral.” (Igor Maciel)

CACAU de Paula e Luiz Felipe Leal aproveitaram o feriado do Dia das Crianças em São Paulo, com os filhos.

MARÍLIA Arraes não compareceu ao ato pró-Lula realizado no Recife, no domingo. Foi a única liderança pernambucana a marcar presença no ato em Natal.

COMO aconteceu no 1º turno, o Guia Eleitoral tem baixa audiência. Além de ser muito chato.

ROMERINHO Jatobá se prepara para deixar a presidência da Câmara Municipal do Recife para assumir mandato de deputado estadual.

HOJE é o Dia do Fisioterapeuta.

ANIVERSARIANTES

Aloísio Fragoso (frei), Ana Rosa Luck, Andréa Costa, Bobby Fong, Clóvis Peixoto Júnior, Edmar Lyra Filho, Eduardo Luiz Garziera, Elizabeth Luck Carvalheira, Érica Pereira, Lilá Azevedo Coelho, Sheila Oliveira e Syderia Moreda.