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Os resultados da eleição em Fernando de Noronha

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 13/10/2026 às 3:00
Imagem da praia de Fernando de Noronha
Imagem da praia de Fernando de Noronha - Pedro Menezes

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Em Fernando de Noronha, Lula teve 49% dos votos e Flávio Bolsonaro, 43%. Para o governo, Raquel Lyra teve 59% contra 37% de João Campos. Para o Senado, Mendonça Filho e Humberto Costa foram os mais votados. Para deputado federal, pela ordem, Waldemar Oliveira, Gilson Machado e Jones Manoel. Para deputado estadual, Abimael Santos, Sebastião Oliveira e Gilson Machado Filho. Carina Dino foi a mais votada para o Conselho Tutelar da ilha, que elegeu também Milton Luna, Daniel Alexandre, Marilde Costa, Ailton Júnior, Nicinha Salviano e Artur Cândido.

Arquivo Pessoal
Camila Guimarães, Bruna Paz e Camila Fonseca em encontro fashion - Arquivo Pessoal

FUNDAÇÃO

Marcelo e Liane Ventura comandam hoje, às 16h, culto de gratidão pelos 40 anos da Fundação Altino Ventura, na sede da instituição. A cerimônia será celebrada pelo bispo Ivan Rocha.

Renato Ramos/JC Imagem
Cuca Amorim e Rodrigo Vasconcellos em evento social - Renato Ramos/JC Imagem

PERDA

A cultura pernambucana ficou muito menor com a morte, ontem, de Jomard Muniz de Brito, uma figura humana especial de quem tive o privilégio de ser amigo. Foi professor, poeta, cineasta, filósofo e agitador cultural. Trabalhou ao lado de Paulo Freire, foi assistente de Glauber Rocha e foi destaque do Tropicalismo no Nordeste.

Fernando Machado/Divulgação
Alice Souza Leão e Lulu Pinheiro, em almoço no The Black Angus - Fernando Machado/Divulgação

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DEBATES

O primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro, que aconteceria domingo, na TV Record, foi cancelado devido à incompatibilidade de agendas dos candidatos. Estão mantidos três: quinta-feira, no SBT; domingo, na Band; e dia 23, na Globo.

INTERNAÇÃO

O Papa Leão XIV será internado hoje no hospital Gemelli, em Roma, onde deve ser operado para retirada de nódulo no pulmão.

AS DOAÇÕES

Flávio Bolsonaro recebeu 175 vezes mais doações de pessoas físicas do que Lula na primeira semana do segundo turno. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, divulgados pelo R7, o senador arrecadou R$ 2,55 milhões entre os dias 5 e 9 de outubro, enquanto o presidente recebeu R$ 14,5 mil no mesmo período.

VISITAS

O ministro Alexandre de Moraes autorizou Flávio Bolsonaro a voltar a visitar o pai, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, depois de uma proibição de 90 dias.

ROMANCE

Terminou, mais uma vez, o namoro entre a influenciadora Virgínia Fonseca e o craque Vinicius Júnior.

IMORTALIDADE

Nada menos que 17 candidatos se inscreveram para disputar a vaga de Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras. A eleição, marcada para o dia 12 de novembro, tem um candidato favoritíssimo: Drauzio Varella.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Na política, timing vale quase tanto quanto força eleitoral.” (Igor Maciel)

CACAU de Paula e Luiz Felipe Leal aproveitaram o feriado do Dia das Crianças em São Paulo, com os filhos.

MARÍLIA Arraes não compareceu ao ato pró-Lula realizado no Recife, no domingo. Foi a única liderança pernambucana a marcar presença no ato em Natal.

COMO aconteceu no 1º turno, o Guia Eleitoral tem baixa audiência. Além de ser muito chato.

ROMERINHO Jatobá se prepara para deixar a presidência da Câmara Municipal do Recife para assumir mandato de deputado estadual.

HOJE é o Dia do Fisioterapeuta.

ANIVERSARIANTES

Aloísio Fragoso (frei), Ana Rosa Luck, Andréa Costa, Bobby Fong, Clóvis Peixoto Júnior, Edmar Lyra Filho, Eduardo Luiz Garziera, Elizabeth Luck Carvalheira, Érica Pereira, Lilá Azevedo Coelho, Sheila Oliveira e Syderia Moreda.

 

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