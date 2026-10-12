Diogo Viana e seu DNA artístico que fundou o ART.PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Formado em Arquitetura e Urbanismo, Diogo Viana carrega a arte no DNA. Filho de colecionadores e comerciantes de arte moderna em Pernambuco, cresceu assimilando o olhar crítico e o ritmo desse mercado, bagagem que hoje se traduz tanto em sua coleção pessoal na cena cultural. À frente do estúdio Archi Cultural, Diogo assume a direção geral da 5ª edição da ART.PE, a Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que começa nesta quarta-feira consolidando-se como uma das figuras centrais no fomento ao mercado de arte no Estado.

Filho de colecionadores e comerciantes de arte moderna em Pernambuco, Diogo Viana cresceu em meio às artes - Divulgação

Como começou sua paixão pela arte?

Meu pai já comprava e colecionava artistas da geração anos 70, 80 e 90. Nos anos 80, ele e minha mãe abriram uma galeria de arte em Boa Viagem, chamada Arte Ofício. Ficava num conjunto de lojas na Galeria Portus Calle, na Av. Conselheiro Aguiar, que durou no mercado por 10 anos. Nessa atmosfera, eu presenciei grandes exposições como Gil Vicente, José Carlos Viana e José de Moura. Isso ficou guardado dentro de mim de algum modo. Na adolescência, enquanto morei no exterior, tive acesso a cursos técnicos sobre história da arte, música, aulas de cerâmica e já olhava para esse universo.

Como decidiu seguir Arquitetura?

A casa dos meus pais parecia uma galeria de arte, era um entra e sai de quadros, e eu sentia que eles viam como investimento. Anos depois puderam colher os frutos de escolhas assertivas. Resolvi fazer arquitetura, de supetão, e era um mundo completamente diferente; logo cedo fui estagiar no escritório do arquiteto Carlos Augusto Lira, na Praça de Casa Forte, onde hoje é o Instituto criado por ele, diga-se de passagem, um exemplo de colecionador de arte. Entre 2008 e 2009, fui a minha primeira feira de arte, onde minha amiga Mariana Moura estava expondo e me mostrou o que se produzia em Pernambuco de arte contemporânea. A primeira obra que comprei foi um trabalho de José Patrício, que tenho até hoje. Nas feiras de arte, deu-me vontade de trazer para minha cidade um evento daquele porte.

Como começou a colecionar?

Comecei a viajar para feiras fora do Brasil, sempre com um olhar técnico, entendendo a arte como mercado. Também herdei algumas obras do meu pai, que são de arte moderna e fazem parte da minha coleção. A arquitetura, acredito que veio também pela minha habilidade pelo desenho; tive a oportunidade de morar quando criança em prédios com linhas arquitetônicas de muita importância para o Recife. Lembro de prédios dos anos 70 em que meus pais moraram, como o Edf. Renoir, o Edf. Saint Exupéry, que tinham assinaturas relevantes de arquitetos.

Quando começou a empreender?

Eu não tive escolha, precisei trabalhar logo e empreender. Comecei a desenvolver projetos de vitrines de lojas e deu muito certo, agora é meu escritório de arquitetura, que funciona sem parar desde 2002. Hoje tenho como projeto principal a ART.PE. O meu maior propósito é colocar Pernambuco no roteiro internacional do mercado de arte, e estamos quase lá! Recife e o estado de Pernambuco têm um forte legado.

Definição do seu estilo?

Sempre foi bem ousado, fora do padrão, com uma visão que diria mais cosmopolita. Nunca tive um diálogo com o regionalismo. A minha linha é contemporânea.

Diretrizes que influenciaram sua trajetória?

Arquitetura contemporânea e brasileira dos anos 50 e 60 foi uma fonte de que bebi muito. Hoje, estou com um olhar bem atento à arquitetura e ao mobiliário dos anos 80. É a fonte de que estou bebendo agora para minhas pesquisas.

Como percebeu estar no caminho certo?

Me marcou um momento que uma loja de moda multimarca em Boa Viagem, em 2002, pediu meu trabalho. Tive liberdade plena de fazer como pensei. A loja era branca e clean, que era o que se pedia na época. Hoje eu “toco o terror” no maximalismo, se eu tiver liberdade, claro.

A identidade de Pernambuco dialoga com sua linha contemporânea?

Da história arquitetônica de Pernambuco, posso citar Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi, depois Wandenkolk Tinoco. Teria vários outros nomes para falar, mas a escola de arquitetura moderna, os prédios redondos de Alexandre Castro e Silva... Claro que, quando a gente está projetando a casa para o cliente, existe uma enxurrada de referências que, na maioria das vezes, tenho que atender. É muito raro eu ficar 100% satisfeito com a entrega de um projeto meu, porque existe a influência das vontades do contratante.

Como escolher uma obra para sua coleção pessoal?

O traço, a ousadia da forma e principalmente a paleta de cores. Tem uma série de artistas contemporâneos que eu coleciono. Vou citar cinco nomes entre inúmeros artistas de que gosto, tenho e gostaria de ter na coleção: o cearense Charles Lessa, tanto pelo traço quanto pela temática e paleta; a pernambucana Rayana Rayo, da mesma forma; o pernambucano Paulo Bruscky; a pernambucana também Laura Pascoal; e o paulista Luiz Pasqualini. Além de Julio Le Parc, Palatnik e o cearense Chico da Silva.

O papel do arquiteto como um incentivador do mercado de arte?

O arquiteto pode ser a ponte entre o cliente e o mercado de arte. Vejo que a nova geração de arquitetos e urbanistas ainda está muito distante desse link, e acredito que, com a ART.PE, a gente vai aproximar. O arquiteto e urbanista pode inserir obras de grande porte e monumentos no plano urbanístico, que fazem toda a diferença na vida do cidadão e do morador que vive naquele espaço. O arquiteto civil, que constrói prédios, residências e equipamentos públicos, pode inserir na área comum, interior ou exterior, uma grande instalação de artes visuais. E, principalmente, os arquitetos de interiores, além de designers e decoradores, são elementos muito importantes nessa aproximação.

Como surgiu a ART.PE?

Tive uma vontade desde a primeira vez que entrei numa feira de arte, que mudou minha vida, meu jeito de pensar. Fiquei tão impressionado que voltei acho que mais de 10 vezes se não conseguia sair de lá. Vi que eu conseguia ter muitas referências, insights. Foi uma avalanche de provocações e sentimentos.

Diogo Viana comanda, ao lado de Beth da Matta, a 5ª edição do ART.PE, que começa nesta quarta-feira (14) e vai até o domingo (18) - Divulgação

Motivo assumir a liderança de uma feira de arte.

Meu lado produtor sempre foi muito ativo na minha trajetória. Além da ART.PE hoje, já produzi eventos de estudantes de arquitetura, feiras de antiguidade mais de uma vez. Minha última produção antes da ART.PE foi a Feira na Rosenbaum, no Mercado Eufrásio Barbosa. Foi um prazer muito maior do que qualquer aquisição. A ART.PE fecha essa vontade, esse ciclo, baseado em muita pesquisa e na aproximação com profissionais.

O maior aprendizado na direção geral da feira.

O propósito de criar a ART.PE já foi alcançado: dar destaque e visibilidade para o nosso estado e para o mercado de arte, para as pessoas entenderem que a arte, além de essencial para tantos fins, é também um negócio. Mostrar às pessoas que elas podem sobreviver do seu hobby, do seu talento. Este mercado existe internacionalmente, e, embora estejamos muito distantes de uma relevante porcentagem de participação no mercado internacional, estamos no caminho, crescendo um pouquinho a cada dia.

O que esperar da feira deste ano?

Estamos num tamanho grande, recebendo galerias de grande, médio e pequeno porte, com obras de importância internacional, atingindo repercussão fora do Brasil, recebendo galerias da Argentina e de Portugal. Aumentamos a relação de expositores, fruto de uma curadoria importante da direção artística da feira., mas mas a tecla em que bato é que isto é uma feira de negócios, não é uma mostra, exposição ou festival. Então, ela só vai crescer quando as pessoas entenderem que a ART.PE é uma feira do mercado de arte.

Como é a seleção das galerias, artistas e projetos para a Art.PE?

Beth da Matta é a diretora artística e junto aos conselheiros vão sendo selecionados. Nesta edição, não abrimos aplicações e será apenas por convites. A intenção é formar novos colecionadores no Recife. O critério foi baseado no traçado curatorial desenvolvido pelo nosso time. Como base: têm que ser galerias de arte para estar no elenco. Além disso, apresentamos um projeto curatorial importante com um recorte de jovens artistas brasileiros em sua maioria.

De que forma a feira abre espaço para jovens talentos?

Subentende-se que o mercado local é um mercado jovem, embora antigo, mas esse mercado de jovens colecionadores é um mercado novo. A gente está tentando furar uma bolha. Imagino que os colecionadores que vêm nessa trajetória tradicional do mercado de arte tendem ao mercado secundário, dos grandes nomes. Então, o espaço para o jovem talento numa feira de arte contemporânea é um dos pilares do projeto.

Qual é a proposta educativa e de debate da ART.PE?

A feira tem a Arena ART.PE com uma série de palestras, lançamentos de livros e debates. É aberto ao público: se inscrevendo para a arena, não paga ingresso para essa área. Então a feira abre gratuitamente o acesso à informação e ao debate. Temos também uma ação importante com o Instituto Conceição Moura em Belo Jardim, onde recebemos estudantes daquela região do Estado para ter acesso ao mercado de arte e, em contrapartida, também fizemos uma exposição lá no Instituto em Belo Jardim, aberta à visitação pública.

Pernambuco ainda tem espaço para crescer no circuito nacional de arte?

Sim. A gente quer que Pernambuco seja internacional, que compradores, colecionadores, curadores e artistas coloquem Pernambuco e Recife no roteiro.

Mudança no perfil de quem compra arte no estado?

Sim. Conseguimos perceber que as galerias estão investindo em novidades. Semanalmente no Recife há exposições de arte e aberturas em galerias. O perfil de quem compra arte hoje está aquecido em ambas as partes: tanto no mercado secundário tradicional, como Francisco Brennand e Lula Cardoso Ayres, quanto no de jovens artistas, onde há dezenas de bons profissionais.

RAIO-X

Time: Santa Cruz, onde meu avô foi o maior artilheiro.

Restaurante: Leite.

Comida: Cozido.

Série: American Horror Story.

Livro: São Paulo nas Alturas, de Raul Juste Lores.

Música: So Hard, de Pet Shop Boys.

Cantor: Pearl Jam.

Local favorito: Nova York.

Hobby: Colecionar mobiliário assinado.