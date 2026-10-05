Raquel Lyra conquista a reeleição em uma grande vitória

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Raquel Lyra conseguiu uma expressiva vitória, ao ser reeleita governadora de Pernambuco, com uma diferença de 400 mil votos. Resultado especialmente pela altíssima aprovação do seu governo e também pela campanha que fez, bem melhor que a de João Campos. Venceu uma das mais disputadas eleições da história de Pernambuco. Tivemos, ainda, a eleição de Marília Arraes e Humberto Costa para o Senado.

SENADORA

Bia Kicis, eleita senadora em Brasília, é muito ligada a Pernambuco. Muito amiga de Marcos Tiburtius, vem todo ano para a festa de aniversário do hoteleiro, no Resort Village. E garantiu que vem comemorar a vitória com amigos em Porto.

PREOCUPAÇÃO

Enquanto participava de eventos, ontem, João Campos ligava sempre para a esposa Tabata Amaral, em São Paulo, para saber o estado de saúde da sua mãe, Maria Renilda Amaral, internada na UTI em estado grave num hospital na cidade. Ela acompanhava a filha em agenda de campanha, quando caiu e bateu com a cabeça. Vamos torcer por sua recuperação.

EM CARUARU

João e Nando acompanharam a votação da mãe Raquel Lyra, em Caruaru, usando camisas de futebol, com a inscrição RL Futebol Clube. Também ao lado, Priscila Krause, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha e dos pais, Mércia e João Lyra Neto, das irmãs Paula e Nara.

HORÁRIO

O ex-governador Paulo Câmara optou por votar ontem, no final da tarde, no Cecosne, em companhia da esposa Ana Luiza e das filhas Clara e Helena.

EM LISBOA

O maior local de votação na eleição de ontem não estava no Brasil. Foi na Universidade de Lisboa, que usou três prédios para instalar 207 seções para receber os 78.833 eleitores registrados.

NA ZONA NORTE

João Campos começou o dia tomando café na casa da sua mãe Renata, em Dois Irmãos. Depois, seguiu com ela, os irmãos Maria Eduarda, José e Pedro para votar na Escola Professor Cândido Duarte. Não aceitou ficar na frente e passou quase uma hora na fila para chegar à cabine de votação. Estava com o prefeito Victor Marques, os candidatos ao Senado Humberto Costa e Marília Arraes, a vice, Carlos Costa, a senadora Teresa Leitão e a deputada Dani Portela.

VORCARO

Daniel Vorcaro, em prisão provisória, votou, ontem, na Papudinha, onde está preso. Com tantos amigos na política, fica difícil imaginar para quem foi seu voto. Jair Bolsonaro não pôde votar, por ter condenação criminal transitada em julgado.

MESMO LOCAL

Dois candidatos a senador votaram ontem, no mesmo local, a Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, Avenida Barão de Souza Leão. Escolheram horários diferentes: Humberto Costa às 11h13 e Eduardo da Fonte às 12h55.

VISUAL

O Recife estava ontem com visual mais bonito, com a retirada das centenas de bandeiras de candidatos. A maioria será encaminhada para associações que trabalham com reciclagem.

NO JUDICIÁRIO

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira, destacou que as Eleições 2026 foram marcadas por intensa judicialização. A demanda de julgamentos aumentou quase três vezes em relação ao pleito de 2022.

SANTINHOS

Um problema que parece não ter fim, mesmo com proibições explícitas: o excesso de santinhos nas ruas. Além de proibida, a prática polui e enfeia a cidade. Ontem, como em outros pleitos, eles estavam por toda parte, especialmente nas ruas próximas às sessões eleitorais.

O PRIMEIRO

João, filho mais velho da governadora Raquel Lyra, teve ontem o primeiro voto de sua vida, aos 16 anos. Uma curiosidade é que a idade do jovem coincide com o tempo de vida pública da mãe: foi justamente quando João nasceu que Raquel fez sua primeira campanha eleitoral.

DERAM FALTA

Os internautas pernambucanos não deixaram passar a publicação da revista Caras, que mostrou famosos indo votar. Ao verem Fátima Bernardes, que votou no Rio de Janeiro, acompanhando o pai dela, muitos sentiram falta da jornalista em Pernambuco, acompanhando Túlio Gadelha, que foi candidato ao Senado e votou na Universidade Federal Rural de Pernambuco.

ZONA SUL

João Campos e Raquel Lyra acompanharam a apuração, cada um do seu lado, na Zona Sul do Recife. Ele ficou no Hotel Luzeiros, no Pina, cercado por apoiadores, amigos e familiares, enquanto ela acompanhou a contagem no Beach Class by Mai, em Boa Viagem, também ao lado de seu grupo.

DISPUTA

Dos 49 deputados estaduais de Pernambuco, apenas quatro não disputaram a reeleição: Izaias Régis, Rosa Amorim e Socorro Pimentel tentaram mandato de deputado federal. Simone Santana preferiu apoiar a filha Lara Santana. Já entre os 25 deputados federais, sete não tentaram a reeleição: André Ferreira e Maria Arraes foram candidatos a deputado estadual; Eduardo da Fonte, Mendonça Filho e Túlio Gadelha a senador, Luciano Bivar a suplente de senador e Eriberto Medeiros desistiu.

RESTAURANTES

Todos os restaurantes tiveram ontem grande movimento, recebendo os eleitores antes ou depois da votação. Sem Lei Seca, bebidas alcoólicas puderam ser servidas normalmente.

PARABÉNS

Aniversariam nesta segunda-feira Antônio Magalhães, Fred Petribú, Kethuly Góes Moreira, Márcio Bonfim, Márcio Paes Barreto e Silvinha Barbosa.

TRÂNSITO

O posto instalado no Aeroporto dos Guararapes foi o que recebeu a maior parte dos eleitores que votaram em trânsito.

PARDAL

O aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral registrou em Pernambuco 3.980 denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral. No Recife foram 1.288.

NO MERCADO

O candidato a governador Ivan Moraes começou o dia, ontem, tomando café da manhã com apoiadores, no Mercado da Madalena. Depois, foi votar no Colégio Vera Cruz. Apesar da boa performance em todos os debates de que participou, Ivan Moraes não conseguiu se transformar em votos. Nas pesquisas divulgadas ontem: teve apenas 1% das intenções de voto. Melhor que quatro outros candidatos a governador, que simplesmente não pontuaram: Victor Assis, do PCO, Professora Camila, da UP, Renan Hallais, do Missão, e Guilherme Fonseca, do PSTU.

NO EXTERIOR

Tivemos ontem votação para presidente em 225 locais de votação, em embaixadas e consulados do Brasil, de 186 cidades em 133 países.

GOLPE

Em Santa Catarina foi detectado um golpe original. Foram distribuídos nas ruas milhares de santinhos-cola com a foto de um candidato e o número de outro.

O VICE

José Mendonça Filho e Alberto Feitosa conseguiram trazer Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, para a carreata sábado, em Boa Viagem.

CELULAR

O presidenciável Romeu Zema, contrariando a regra eleitoral, votou com o celular dentro da cabine. Infração será averiguada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

VOTO

Bruno Araújo, ex-presidente nacional do PSDB, que está morando em São Paulo, veio votar no Recife.