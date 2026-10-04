Chef Filipe Ferreira vai abrir o Filipinho no Pina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O chef Filipe Ferreira trocou a cidade de Viana do Castelo pelo Recife, onde faz uma carreira de sucesso. Atuou no Leite, no Porto Ferreiro, até criar seu próprio restaurante, no Pina. Depois, partiu para uma casa maior, no térreo do Hotel Bugan, em Boa Viagem, além de comandar há 10 anos o restaurante Aveiro, em São Paulo. Agora abre sua terceira casa, o Filipinho, no espaço da primeira casa, na Rua Capitão Rebelinho. Terá um clima mais intimista, com 40 lugares e um belo projeto do arquiteto Tony Pedrosa. Vai ter o mesmo cardápio consagrado de Filipe Ferreira nos seus restaurantes, priorizando a gastronomia portuguesa. A casa abre no dia 3 de novembro.

Domingo é dia de gente bonita: Tânia Konrad - Arquivo Pessoal

PECUÁRIA

O empresário Marcelo Tavares de Melo comanda no dia 10 de outubro, no Haras Agro FTI, em Sairé, a quarta edição do Dia de Campo, com intensa programação. É um dos mais importantes eventos do setor no Nordeste, devendo reunir nomes de destaque na pecuária da região. Vai ter a apresentação de 25 touros da raça Sindi e algumas fêmeas Nelore. Depois, entre os dias 11 e 14 de outubro, teremos o tradicional circuito de leilões virtuais de touros e fêmeas das raças Sindi e Nelore.

INTERPRETAÇÃO

Romero Britto relembra, em sua autobiografia “A Arte da Felicidade”, o encontro com Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e a entrega de um quadro ao então presidente. Destaca que a homenagem foi um gesto cívico e apartidário, mas acabou interpretada como alinhamento político.

MURAIS

Margarida Cantarelli anunciou a segunda fase do restauro das pinturas murais do Solar Rodrigues Mendes, na sede da Academia Pernambucana de Letras. Segundo a presidente, a inauguração deve fazer parte das celebrações do aniversário da Academia, em 2027.

Carol Bahia e Rodrigo da Fonte, em festa no Recife Expo Center - Sheila Wanderley/Divulgação

EMMY

O Brasil tem nove indicações na 54ª edição do Emmy Internacional, em categorias que vão da teledramaturgia ao jornalismo e ao entretenimento. A cerimônia acontece em 23 de novembro, em Nova York.

CONVITE

Único representante do Nordeste na comitiva brasileira, o executivo Fernando Figueiredo circula por Yokohama, no Japão, a convite da Nissan. Na agenda, test-drives de novos modelos e visita ao centro de design da montadora, além de encontros sobre os planos da marca para o Brasil e o mundo.

DIFERENTE

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que o clube não pretende recorrer ao STF contra a medida provisória que proíbe as bets no país. A posição diverge da adotada pelo Flamengo, que decidiu recorrer à Justiça, e de muitos clubes que estão verdadeiramente desesperados.

Arthur Harrop e Joana Gomes em evento no Novotel Recife Marina - Dayvison Nunes/Divulgação

ROMANTISMO

O romantismo volta a ocupar as passarelas de Primavera/Verão 2027 da Semana de Moda de Paris. Flores, tecidos fluidos e delicados ganharam força ao lado de formas mais estruturadas. Grifes como Chloé e Dior traduziram a tendência.

RETORNO

Paolla Oliveira não conseguiu ficar longe do carnaval. No ano passado, despediu-se do posto de rainha da bateria da Grande Rio no Carnaval carioca, dizendo que precisava dar atenção à sua vida pessoal. Aceitou o convite para voltar ao Sambódromo no carnaval do próximo mano, como rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Votar no amigo do amigo de um primo distante é certamente o favor mais caro que alguém pode fazer.” (João Carlos Paes Mendonça)

REBEKA Guerra passa temporada em Miami.

UM marco da política brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos, terça-feira.

SEGUNDO Léo Dias, o casamento de Juliette Freire com Kaique Cerveny vai acontecer dia 29 de outubro, no Instituto Ricardo Brennand

ANIVERSARIANTES Ana Cristina Altino Garcia, Ana Luísa Erthal, Antônio Renato Lima da Rocha, Catarina Neli Barbosa, Dirceu Menelau, Elton Pontes, Fernando Lucena, Gustavo Menelau de Souza, Inácio França, Juliana Modesto Oiticica, Júlio Cavani, Júnior Medrado, Lúcia Helena Gusmão, Marília Fragoso, Maria Suassuna Nóbrega, Rayana Ramos Reinaldo, Romerinho Jatobá, Sueli dos Santos Bosco e Veruschka Leimig de Oliveira.

Coluna de João Alberto: café da manhã do pernambucano.