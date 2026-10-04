Praia de Guadalupe tem gestão diferenciada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Entre os muitos diferenciais que o Condomínio Praia de Guadalupe, no litoral Sul, tem um deles será o modelo de gestão. Além de ter liderado a concepção e a construção, o Grupo JCPM vai ser o gestor do condomínio por 10 anos, garantindo que a concepção do projeto e dos serviços seja respeitada durante os anos iniciais. O Praia de Guadalupe tem lotes e apartamentos distribuídos em 120 hectares, com estrutura de clube, quadras de tênis, píer, marina, heliponto, apoio rio, apoio mar, trilhas, mirante, capela do século 17, entre outros atrativos.

João Carlos Paes Mendonça, com colaboradores que participaram de corrida no Condomínio Praia de Guadalupe, dentro do projeto "Setembro em Movimento" - Adois Audiovisual/Divulgação

LEI SECA

Pernambuco não terá hoje a Lei Seca. Assim, não será proibido a venda de bebidas alcoólicas. Uma lei, a propósito, muito difícil de ser fiscalizada.

SEGURANÇA

Todo o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil será usado na segurança hoje. Um esquema ainda maior do que no carnaval, quando algumas cidades não fazem festejos.

Juliana Britto, destaque no nosso mundo do turismo - Fernando Machado/Divulgação

RESULTADO

O desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, vai anunciar às 20h de hoje o resultado da eleição para governador e senador.

SEMELHANÇA

João Campos e Raquel Lyra têm algo em comum: conseguem montar muito bem a cavalo. Como têm demonstrado em vários eventos de campanha.

CAFÉ

No Brasil, o hábito de tomar café deixou de ser apenas diário e virou hobby. Nos últimos cinco anos, as buscas por “café especial” cresceram 180%, enquanto “café gourmet” teve alta de 160%.

Márcia e Fábio Casanova em evento empresarial - Dayvison Nunes/Divulgação

NA UNESCO

A cientista Denise Pires de Carvalho assumirá o cargo de vice-diretora-geral de Ciências da Unesco. É a primeira vez que o posto será ocupado por uma brasileira desde a criação da organização, em 1945.

DESTAQUE

Luiz Mário Moutinho tem feito sucesso nas redes sociais, produzindo conteúdo de alta qualidade sobre os mais diversos temas do Direito. E tem atuação de destaque como professor da sua fundação.

MAIS UM

O chef Thiago das Chagas amplia o projeto gastronômico com uma nova unidade do São Pedro, no Pina, na Rua Capitão Rebelinho. Casa mantém os clássicos da unidade do Pátio de São Pedro.

NO SBT

Klayton Cavalcante assumiu o cargo de head de Novos Negócios do SBT. Com mais de 20 anos de carreira, ele já atuou na Band, Editora Globo, Folha de São Paulo, Infoglobo, Record TV e Valor Econômico.