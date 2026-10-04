Praia de Guadalupe tem gestão diferenciada
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Entre os muitos diferenciais que o Condomínio Praia de Guadalupe, no litoral Sul, tem um deles será o modelo de gestão. Além de ter liderado a concepção e a construção, o Grupo JCPM vai ser o gestor do condomínio por 10 anos, garantindo que a concepção do projeto e dos serviços seja respeitada durante os anos iniciais. O Praia de Guadalupe tem lotes e apartamentos distribuídos em 120 hectares, com estrutura de clube, quadras de tênis, píer, marina, heliponto, apoio rio, apoio mar, trilhas, mirante, capela do século 17, entre outros atrativos.
LEI SECA
Pernambuco não terá hoje a Lei Seca. Assim, não será proibido a venda de bebidas alcoólicas. Uma lei, a propósito, muito difícil de ser fiscalizada.
SEGURANÇA
Todo o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil será usado na segurança hoje. Um esquema ainda maior do que no carnaval, quando algumas cidades não fazem festejos.
RESULTADO
O desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, vai anunciar às 20h de hoje o resultado da eleição para governador e senador.
SEMELHANÇA
João Campos e Raquel Lyra têm algo em comum: conseguem montar muito bem a cavalo. Como têm demonstrado em vários eventos de campanha.
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CAFÉ
No Brasil, o hábito de tomar café deixou de ser apenas diário e virou hobby. Nos últimos cinco anos, as buscas por “café especial” cresceram 180%, enquanto “café gourmet” teve alta de 160%.
NA UNESCO
A cientista Denise Pires de Carvalho assumirá o cargo de vice-diretora-geral de Ciências da Unesco. É a primeira vez que o posto será ocupado por uma brasileira desde a criação da organização, em 1945.
DESTAQUE
Luiz Mário Moutinho tem feito sucesso nas redes sociais, produzindo conteúdo de alta qualidade sobre os mais diversos temas do Direito. E tem atuação de destaque como professor da sua fundação.
MAIS UM
O chef Thiago das Chagas amplia o projeto gastronômico com uma nova unidade do São Pedro, no Pina, na Rua Capitão Rebelinho. Casa mantém os clássicos da unidade do Pátio de São Pedro.
NO SBT
Klayton Cavalcante assumiu o cargo de head de Novos Negócios do SBT. Com mais de 20 anos de carreira, ele já atuou na Band, Editora Globo, Folha de São Paulo, Infoglobo, Record TV e Valor Econômico.