Possíveis suplentes de vereador e deputado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A Câmara Municipal do Recife poderá tem uma nova composição, pois 17 vereadores são candidatos amanhã: Nove a deputado federal: Andreza Romero e Rinaldo Júnior, do PSB, Eduardo Moura e Felipe Alecrim, do Novo, Kari Santos e Liane Cirne, do PT, Samuel Salazar e Tadeu Calheiros, do MDB, e Thiago Medina, do PL. Oito a deputado estadual Romerinho Jatobá e Aderaldo Pinto, do PSB, Alcides Teixeira Neto, do Avante, Davi Muniz, do PSD, Cida Pedrosa, do PCdoB, Gilson Machado Filho, do Podemos, Jô Cavalcanti, do PSO, Ronaldo Lopes, do PP. Na Assembleia Legislativa, apenas dois deputados vão tentar o cargo de deputado federal: Socorro Pimentel, e Izaias Régis, do PSD. e Rosa Amorim do PT. Os suplentes serão os principais torcedores pela eleição deles.

PROTAGONISMO

O Judiciário transformou-se no grande protagonista da eleição deste ano.

ROSA

No Outubro Rosa, a especialista em diagnóstico e intervenção mamária Beatriz Maranhão reforça que "a mulher precisa ter acesso à informação que a ajude a tomar boas decisões, e não ao medo. O caminho é informação de qualidade, rastreamento adequado ao risco e investigação bem conduzida".

FILME

O filme "Verity" está em cartaz nos cinemas do Recife. A adaptação do livro de Colleen Hoover, traz um enredo de suspense com Anne Hathaway e Dakota Johnson. A maioria tem preferido o livro ao filme.

BANDEIRAS

Um acordo entre o TRE e os partidos políticos fará com que as bandeiras de candidatos sejam retiradas das ruas hoje até as 15h. Amanhã, elas já serão proibidas.

PROBLEMA

A disputa entre ministros do STF expõe os riscos de um tribunal em que decisões individuais se sobrepõem e a distribuição de processos perde força. É difícil pensar em algo pior para o Supremo do que a autofagia — de um ministro cassar a liminar proferida por outro ministro do Tribunal.

INFLUÊNCIA

O resultado das pesquisas de intenção de voto para presidente, governador e senador, que a Quaest e o DataFolha divulgam hoje, pode ter muita influência no resultado da eleição de amanhã.

INCÊNDIO

Um incêndio atingiu o Laboratório de Óptica Não-Linear, do Departamento de Física da UFPE. Não houve vítimas, mas provocou danos de grande magnitude nas instalações do laboratório.

M O V I M E N T O

• BOM DIA: Uma eleição é feita para corrigir o erro da eleição anterior, mesmo que o agrave." (Carlos Drummond de Andrade)

• A CICLOFAIXA do Recife não vai funcionar amanhã, devido às eleições.

• QUEM não baixou o aplicativo do e-título só tem até hoje.

• O CENTRO de Artesanato de Pernambuco, funcionando provisoriamente no Edifício Palazzo Itália, está completando 14 anos.

• AS EMBAIXADAS e consulados dos Estados Unidos e Austrália estão fechadas por questões de segurança.

• APÓS temporada em Portugal, Sydia Amaral celebrou aniversário no The Black Angus.

ANIVERSARIANTES

Adriana Gusmão, Cecília Santoro, César Santos, Clementina Duarte, Débora Sobral, Décio Padilha, Eduardo Petribú, Frederico Klaus, Gilda Castelo Branco, Ivaldo Reges, Lúcia Cordeiro, Luciana Bacelar, Luiz Eduardo Magalhães, Marcos Silveira, Mário Gil Rodrigues Filho, Renata Victor, Sérgio Rezende e Sílvia da Fonte.



