SJCC com cobertura total da eleição
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Amanhã, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação estará com mais de 140 profissionais, entre técnicos e jornalistas, com transmissões ao vivo das Eleições 2026 na Rádio Jornal, TV Jornal e nas plataformas digitais do JC PE. Além de presença de repórteres em toda Região Metropolitana do Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Brasília, com cobertura integrada até o fechamento das urnas.
PROGRAMAÇÃO
No domingo, o "Passando a Limpo", na Rádio Jornal, terá edição especial com Natália Ribeiro; Igor Maciel conduzirá, a partir das 17h, a apuração diretamente da Rádio Jornal; e Victor Tavares acompanha os números na TV Jornal, ao vivo e com flashes para SBT São Paulo e SBT News. Enquanto Romoaldo de Souza, acompanha a movimentação do TSE, em Brasília. Ao longo de toda a programação terá convidados e especialistas comentando os fatos. Uma cobertura completa e integrada para informar o eleitor do começo ao fim do dia.
BASTA!
Opinião do mestre José Paulo Cavalcanti sobre as decisões judiciais que fizeram a Rede Globo cancelar o debate com os candidatos a Presidente da República." O Supremo Tribunal Federal virou um "puxadinho", a serviço dos partidos no poder. É a falência do Poder Judiciário no Brasil. O gesto da Globo, cancelando o debate, vale como um "Basta!".
A PRIMEIRA
A seleção brasileira enfrenta a Índia hoje, em Calcutá. Será a primeira vez que as duas seleções de encontram.
PARABÉNS
O chef César Santos reúne sua enorme lista de amigos, para comemorar seu aniversário, hoje. Será a partir da 16h, na sede do Clube Vassourinhas de Olinda.
NA TV JORNAL
Um dos mais respeitados e competentes jornalistas políticos, Igor Maciel é o entrevistado do "João Alberto na Jornal", hoje, às 18h50, na TV Jornal. Faz uma avaliação da campanha deste ano e seus prognósticos para o pleito de amanhã.
PETS
Hoje, na Paróquia do Espinheiro, teremos a tradicional bênção dos animais. Os fiéis levam seus pets para receber a bênção, em uma iniciativa inspirada no legado de São Francisco de Assis e que já é realizada em diversas paróquias pelo Brasil.
PROIBIÇÃO
Merece atenção especial uma medida divulgada pelo Ministério Público: está proibido gerar conteúdo eleitoral por Inteligência Artificial até 24 horas depois do fim das votações, ou seja, próxima segunda.
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QUEM FOI
A ministra do TSE Estela Aranha, que provocou o cancelamento do debate na Globo, ao proibir, em decisão monocrática, a cadeira vazia do presidente, foi nomeada por Lula e trabalhou no seu governo. Uma decisão para todos os juristas claramente política.
ABAIXO
O Pix registrou, nesta semana, a maior queda para o período desde 2022. Foram 1,57 bilhão de operações entre os dias 24 e 30, uma redução de 3,1% em relação à semana anterior. O recuo coincidiu com a medida provisória que proibiu as apostas em bets.