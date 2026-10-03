SJCC com cobertura total da eleição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Amanhã, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação estará com mais de 140 profissionais, entre técnicos e jornalistas, com transmissões ao vivo das Eleições 2026 na Rádio Jornal, TV Jornal e nas plataformas digitais do JC PE. Além de presença de repórteres em toda Região Metropolitana do Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Brasília, com cobertura integrada até o fechamento das urnas.

PROGRAMAÇÃO

No domingo, o "Passando a Limpo", na Rádio Jornal, terá edição especial com Natália Ribeiro; Igor Maciel conduzirá, a partir das 17h, a apuração diretamente da Rádio Jornal; e Victor Tavares acompanha os números na TV Jornal, ao vivo e com flashes para SBT São Paulo e SBT News. Enquanto Romoaldo de Souza, acompanha a movimentação do TSE, em Brasília. Ao longo de toda a programação terá convidados e especialistas comentando os fatos. Uma cobertura completa e integrada para informar o eleitor do começo ao fim do dia.

BASTA!

Opinião do mestre José Paulo Cavalcanti sobre as decisões judiciais que fizeram a Rede Globo cancelar o debate com os candidatos a Presidente da República." O Supremo Tribunal Federal virou um "puxadinho", a serviço dos partidos no poder. É a falência do Poder Judiciário no Brasil. O gesto da Globo, cancelando o debate, vale como um "Basta!".

A PRIMEIRA

A seleção brasileira enfrenta a Índia hoje, em Calcutá. Será a primeira vez que as duas seleções de encontram.

PARABÉNS

O chef César Santos reúne sua enorme lista de amigos, para comemorar seu aniversário, hoje. Será a partir da 16h, na sede do Clube Vassourinhas de Olinda.

NA TV JORNAL

Um dos mais respeitados e competentes jornalistas políticos, Igor Maciel é o entrevistado do "João Alberto na Jornal", hoje, às 18h50, na TV Jornal. Faz uma avaliação da campanha deste ano e seus prognósticos para o pleito de amanhã.

PETS

Hoje, na Paróquia do Espinheiro, teremos a tradicional bênção dos animais. Os fiéis levam seus pets para receber a bênção, em uma iniciativa inspirada no legado de São Francisco de Assis e que já é realizada em diversas paróquias pelo Brasil.

PROIBIÇÃO

Merece atenção especial uma medida divulgada pelo Ministério Público: está proibido gerar conteúdo eleitoral por Inteligência Artificial até 24 horas depois do fim das votações, ou seja, próxima segunda.

QUEM FOI

A ministra do TSE Estela Aranha, que provocou o cancelamento do debate na Globo, ao proibir, em decisão monocrática, a cadeira vazia do presidente, foi nomeada por Lula e trabalhou no seu governo. Uma decisão para todos os juristas claramente política.

ABAIXO

O Pix registrou, nesta semana, a maior queda para o período desde 2022. Foram 1,57 bilhão de operações entre os dias 24 e 30, uma redução de 3,1% em relação à semana anterior. O recuo coincidiu com a medida provisória que proibiu as apostas em bets.



