Um restaurante que virou escritório de advocacia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Trata-se de um fato muito raro, o espaço de um restaurante se transformar em escritório de Advocacia. Aconteceu na Avenida Herculano Bandeira, no Pina. Lá funcionou por um bom período a Leitão Churrascaria. Depois, por um período curto, o Praia Restaurante e Pizzaria. Fechado há dois meses, sem propostas na área da gastronomia, está reabrindo como a sede da “Reis Pacheco Advogados", especializado no Direito Previdenciário.

Eustácio Vieira e Romero Maranhão Neto, no Fórum de Negócios Familiares, no Novotel Recife - Dayvison Nunes/Divulgação

COMEMORAÇÃO

Uma legenda da psiquiatria pernambucana, Avelar Loureiro comemora seus 90 anos hoje, reunindo amigos para jantar no Sal e Brasa Jardins.

PONTO FINAL

Terminou ontem a exibição do Guia Eleitoral e das inserções dos candidatos. A partir de hoje, as emissoras de rádio e TV voltam às suas programações normais.

CHAPÉU

Orientado por seus marqueteiros, o presidente Lula voltou a aparece seu chapéu, acessório que vinha usando toda hora, por recomendação médica, depois de cirurgia que fez no couro cabeludo.

Luciana e Juliana Bacelar com Ana Karina e Carolina Simon, em evento no Enrico - Lucas Leal/Divulgação

PLÁSTICAS

Em Paris, Anitta falou sobre a pressão estética no início da carreira e contou que começou as plásticas após ouvir de um empresário que a beleza seria fundamental para o seu sucesso.

SÉRIE

A Netflix divulgou o trailer de Dom de Iludir, nova série brasileira estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa. A produção estreia em 28 de outubro e conta a história de Marieta como colecionadora de arte que busca respostas para a misteriosa doença da filha.

LONGEVIDADE

O Brasil ocupa o 15º lugar entre 46 países no ranking do 2026 Global Retirement Report & Index, que avalia destinos para quem pretende se aposentar no exterior. O Uruguai liderou o ranking.

HOJE

Acontece hoje, no Espaço Memória da Faculdade de Direito do Recife, o ato público de assinatura da ordem de serviço para as obras de acessibilidade da instituição, sob o comando do reitor da UFPE, Alfredo Gomes, o vice-reitor Moacyr Araújo, e dos diretores Torquato Castro e Antonella Galindo.

PRÊMIOS

Madonna comemorou as sete vitórias no VMA deste ano, levando para casa os troféus conhecidos como Moon Person. “Pousei na Lua e a sensação é incrível!” disse.

PROIBIÇÃO

Merece atenção especial uma medida divulgada pelo Ministério Público: está proibido gerar conteúdo eleitoral por Inteligência Artificial até 24 horas depois do fim das votações, na próxima segunda.

Maria Fernanda Gaudêncio, em evento no Casarão Toyolex - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: Por um voto em branco, você está dizendo que você tem uma consciência política, mas você não concorda com qualquer um dos partidos existentes.” (José Saramago)

MIRELLA Martins e Romero Duarte participam juntos do podcast Além da Cadeira, sobre inovações na arquitetura e marketing.

KLEBER Mendonça Filho ministrou aula para estudantes de Cinema na Universidade de Vassar, no estado de Nova York, durante a disciplina World Cinema.

NA NOSSA cidade apresentando peça, o primeiro restaurante que Claudia Raia visitou foi o São Pedro, do chef Thiago das Chagas.

TEVE enorme audiência o programa Super Passando a Limpo ontem na Rádio Jornal, antes do debate com os candidatos ao governo.

SERÁ hoje o evento de aposição da foto do juiz Leonardo Asfora na Galeria de Presidentes da Associação dos Magistrados de Pernambuco.

ANIVERSARIANTES Alexandre Dias, Ana Cláudia Lins, Ana Paula Serra, Camila Coutinho, Francesco Pagagno, José Carlos de Andrade Lima Filho, Juliana Cassimiro, Maria Carolina Pontual, Maria Elizabeth Calado, Mariza Ramos, Nathalia Pereira, Roberto Teixeira, , Sérgio Miranda e Sérgio Xavier.